May 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QF8 HDFC 180D 30-May-17 99.9827 6.3156 1 25 99.9827 6.3156 INE205A14IB1 VEDANTA 91D 31-May-17 99.9647 6.4445 1 140 99.9647 6.4445 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.9621 6.9194 1 11.5 99.9621 6.9194 INE027E14CX8 L AND T FIN 29D 31-May-17 99.9647 6.4445 1 5 99.9647 6.4445 INE572E14BK2 PNB HOUSING FIN 61D 5-Jun-17 99.8780 6.3692 3 190 99.8780 6.3692 INE148I14RE1 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-17 99.8792 6.3065 1 10 99.8792 6.3065 INE641O14652 PIRAMAL FIN 60D 6-Jun-17 99.8435 7.1515 1 25 99.8435 7.1515 INE081A14585 TATA STEEL 90D 13-Jun-17 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE178A14BN0 CPCL 62D 19-Jun-17 99.6246 6.5494 2 50 99.6246 6.5494 INE126D14061 RELIANCE COMMERCIAL 61D 19-Jun-17 99.6062 6.8717 1 15 99.6062 6.8717 INE217K14BZ9 RELIANCE HOME FIN 90D 19-Jun-17 99.6669 6.0994 1 5 99.6669 6.0994 INE957N14571 HERO FINCORP 348D 20-Jun-17 99.6065 6.5543 1 100 99.6065 6.5543 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.6417 6.2500 1 5 99.6417 6.2500 INE148I14QX3 INDIABULLS HOUSING 90D 21-Jun-17 99.6157 6.4005 1 5 99.6157 6.4005 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.5890 6.5493 1 10 99.5890 6.5493 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.5000 6.5506 1 10 99.5000 6.5506 INE556F14FA4 SIDBI 43D 27-Jun-17 99.5418 6.0005 1 10 99.5418 6.0005 INE248U14786 IIFL WEALTH FIN 60D 27-Jun-17 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE866I14TW6 INDIA INFOLINE FIN 60D 27-Jun-17 99.5076 6.4505 1 5 99.5076 6.4505 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 99.4730 6.2379 1 20 99.4730 6.2379 INE657N14KP2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Jun-17 99.4686 6.4999 1 5 99.4686 6.4999 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.4597 6.1963 1 125 99.4597 6.1963 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 98.9997 6.4702 1 5 98.9997 6.4702 INE244N14152 MAH VEHICLE 63D 28-Jul-17 98.9460 6.4801 1 200 98.9460 6.4801 INE851M14EI1 VOLKSWAGEN FIN 365D 2-Aug-17 98.8140 6.7398 1 50 98.8140 6.7398 INE523H14WT5 JM FIN PRODUCTS 365D 8-Aug-17 98.6538 7.0150 1 96.9 98.6538 7.0150 INE722A14AT4 SHRIRAM CITY UNION 89D 9-Aug-17 98.7097 6.7199 2 150 98.7097 6.7199 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 98.7151 6.4202 3 500 98.7151 6.4202 INE975F14LN7 KOTAK MAH INVEST 176D 18-Aug-17 98.5323 6.7122 1 75 98.5323 6.7122 INE191H14223 PVR 90D 21-Aug-17 98.4938 6.6449 1 3.2 98.4938 6.6449 INE202B14JT6 DHFL 91D 21-Aug-17 98.4994 6.6198 1 2.3 98.4994 6.6198 INE114A14EM1 SAIL 91D 23-Aug-17 98.5202 6.4499 1 150 98.5202 6.4499 INE244N14160 MAH VEHICLE 89D 23-Aug-17 98.4893 6.5100 1 100 98.4893 6.5100 INE975F14JN1 KOTAK MAH INVEST 362D 23-Aug-17 98.4431 6.7123 1 72 98.4431 6.7123 INE813A14128 MAH LIFESPACE 89D 23-Aug-17 98.3797 6.9901 1 25 98.3797 6.9901 INE774D14LU4 MAH AND MAH FIN 178D 24-Aug-17 98.4443 6.6299 1 100 98.4443 6.6299 INE053F14070 INDIAN RAILWAY FIN 121D 21-Sep-17 98.0083 6.4499 1 100 98.0083 6.4499 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 97.5355 6.7815 3 135 97.5466 6.7501 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 94.0046 8.0550 1 35 94.0046 8.0550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com