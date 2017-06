Jun 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE733E14054 NTPC 90D 5-Jun-17 99.9499 6.1024 4 380 99.9495 6.1473 INE261F14BF9 NABARD 91D 5-Jun-17 99.9499 6.0986 2 125 99.9499 6.0986 INE901W14075 JM FIN CAP 10D 5-Jun-17 99.9426 6.9877 1 125 99.9426 6.9877 INE722A14AA4 SHRIRAM CITY UNION 138D 5-Jun-17 99.9478 6.3543 1 100 99.9478 6.3543 INE860H14YD1 ADITYA BIRLA FIN 61D 5-Jun-17 99.9482 6.3056 1 25 99.9482 6.3056 INE756I14924 HDB FIN SERV 364D 6-Jun-17 99.9309 6.3097 2 145 99.9309 6.3097 INE110L14CS7 RELIANCE JIO INFO 90D 6-Jun-17 99.9323 6.1818 1 60 99.9323 6.1818 INE572E14BH8 PNB HOUSING FIN 90D 6-Jun-17 99.9321 6.2001 1 50 99.9321 6.2001 INE891K14DA0 AXIS FIN 90D 8-Jun-17 99.8957 6.3515 5 445 99.8957 6.3515 INE018E14HP2 SBI CARDS AND PAY 363D 8-Jun-17 99.8957 6.3515 1 245 99.8957 6.3515 INE081A14569 TATA STEEL 90D 8-Jun-17 99.8982 6.1991 1 100 99.8982 6.1991 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 99.8812 6.2019 3 205 99.8812 6.2019 INE445L14514 NABHA POWER 59D 9-Jun-17 99.8812 6.2019 1 200 99.8812 6.2019 INE178A14BM2 CHENNAI PETROLEUM 59D 9-Jun-17 99.8812 6.2019 1 175 99.8812 6.2019 INE916D14B53 KOTAK MAH PRIME 91D 9-Jun-17 99.8784 6.3483 1 100 99.8784 6.3483 INE738C14DG7 BHARAT ALUMINIUM 57D 9-Jun-17 99.8812 6.2019 1 25 99.8812 6.2019 INE001A14QP7 HDFC 90D 12-Jun-17 99.8304 6.2009 1 200 99.8304 6.2009 INE081A14585 TATA STEEL 90D 13-Jun-17 99.8136 6.1966 1 150 99.8136 6.1966 INE742F14CX9 ADANI PORTS AND 143D 15-Jun-17 99.7779 6.2498 1 100 99.7779 6.2498 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.7121 6.1992 1 50 99.7121 6.1992 INE514E14LT4 EXIM 91D 20-Jun-17 99.6890 6.3261 1 150 99.6890 6.3261 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.6614 6.2004 1 25 99.6614 6.2004 INE879F14AJ2 INFINA FIN PRIVATE 87D 22-Jun-17 99.6451 6.5000 1 10 99.6451 6.5000 INE169A14DL9 COROMANDEL INTER 61D 27-Jun-17 99.6008 6.6496 1 5 99.6008 6.6496 INE069A14IF2 ADITYA BIRLA NUVO 84D 28-Jun-17 99.5983 6.4005 1 5 99.5983 6.4005 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 99.5410 6.2336 1 24 99.5410 6.2336 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUSING 181D 29-Jun-17 99.5940 6.1998 1 5 99.5940 6.1998 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.5117 6.3962 3 395 99.4811 6.7995 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.5251 6.2202 1 275 99.5251 6.2202 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.5364 6.8001 1 5 99.5364 6.8001 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.1218 6.5997 1 5 99.1218 6.5997 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.0507 6.6003 1 5 99.0507 6.6003 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.0472 6.2700 1 25 99.0472 6.2700 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 98.7866 6.4047 1 100 98.7866 6.4047 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 98.7340 6.5002 1 25 98.7340 6.5002 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.0762 6.4501 2 50 98.0762 6.4501 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 97.6099 6.7199 1 50 97.6099 6.7199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com