Jun 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE572E14BH8 PNB HOUSING FIN 90D 6-Jun-17 99.9830 6.2061 2 425 99.9830 6.2061 INE851M14FE7 VOLKSWAGEN FIN 60D 6-Jun-17 99.9825 6.3886 2 100 99.9825 6.3886 INE306N14KH3 TATA CAP FIN SERV 68D 7-Jun-17 99.9655 6.2984 2 200 99.9655 6.2984 INE514E14LP2 EXIM 85D 7-Jun-17 99.9663 6.1523 1 50 99.9663 6.1523 INE514E14LO5 EXIM 86D 8-Jun-17 99.9495 6.1473 1 100 99.9495 6.1473 INE722A14AM9 SHRIRAM CITY UNION 90D 8-Jun-17 99.9492 6.1838 1 5 99.9492 6.1838 INE081A14593 TATA STEEL 60D 9-Jun-17 99.9318 6.2231 6 645 99.9316 6.2458 INE860H14YF6 ADITYA BIRLA FIN 60D 9-Jun-17 99.9307 6.3280 6 550 99.9307 6.3280 INE178A14BM2 CHENNAI PETROL 59D 9-Jun-17 99.9321 6.2001 1 100 99.9321 6.2001 INE523E14PX8 FAMILY CREDIT 364D 9-Jun-17 99.9306 6.3371 1 25 99.9306 6.3371 INE001A14QP7 HDFC 90D 12-Jun-17 99.8803 6.2490 8 790 99.8803 6.2490 INE081A14585 TATA STEEL 90D 13-Jun-17 99.8639 6.2158 2 240 99.8644 6.1952 INE556F14EX9 SIDBI 90D 19-Jun-17 99.7779 6.2498 1 100 99.7779 6.2498 INE027E14BK7 L AND T FIN 364D 20-Jun-17 99.7356 6.4508 1 100 99.7356 6.4508 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.7136 6.1668 1 700 99.7136 6.1668 INE414G14FB2 MUTHOOT FIN 91D 22-Jun-17 99.6889 6.7003 3 165 99.6889 6.7003 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.7097 6.2511 1 100 99.7097 6.2511 INE170I14134 HINDUJA GLOBAL 60D 27-Jun-17 99.6038 6.5995 1 100 99.6038 6.5995 INE110L14DJ4 RELIANCE JIO INFO 48D 28-Jun-17 99.6307 6.1497 1 5 99.6307 6.1497 INE860H14XZ6 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jun-17 99.6247 6.2500 1 5 99.6247 6.2500 INE560K14801 PTC INDIA FIN SERV 51D 29-Jun-17 99.5486 6.8962 1 11 99.5486 6.8962 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 99.5920 6.2304 1 10 99.5920 6.2304 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.5907 6.2504 1 25 99.5907 6.2504 INE085A14CI5 CHAMBAL FERT 56D 30-Jun-17 99.5972 6.1507 1 5 99.5972 6.1507 INE514E14LN7 EXIM 130D 30-Jun-17 99.5378 6.7795 1 5 99.5378 6.7795 INE012I14HH3 JM FIN SERV 77D 4-Jul-17 99.4288 7.2305 1 25 99.4288 7.2305 INE012I14HG5 JM FIN SERV 91D 21-Jul-17 99.1063 7.1553 1 25 99.1063 7.1553 INE296A14KG5 BAJAJ FIN 364D 21-Jul-17 99.1904 6.6204 1 25 99.1904 6.6204 INE511C14QG0 MAGMA FINCORP 60D 25-Jul-17 98.9742 7.5660 1 0.2 98.9742 7.5660 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 99.0579 6.5498 1 150 99.0579 6.5498 INE621H14740 RELIGARE ENTER 59D 28-Jul-17 98.4536 10.8170 1 41 98.4536 10.8170 INE110L14DM8 RELIANCE JIO INFO 77D 28-Jul-17 99.0811 6.5098 1 5 99.0811 6.5098 INE962S14380 TATA POWER 90D 1-Aug-17 98.9750 6.6316 1 50 98.9750 6.6316 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 98.8654 7.0997 1 5 98.8654 7.0997 INE033L14GM5 TATA CAP HOUSING 72D 11-Aug-17 98.8120 6.5498 1 200 98.8120 6.5498 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 98.8380 6.4047 1 100 98.8380 6.4047 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 98.7912 6.3802 5 300 98.7912 6.3802 INE110L14DN6 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Aug-17 98.7875 6.3999 2 125 98.7875 6.3999 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 98.8064 6.3902 2 100 98.8064 6.3902 INE148I14RF8 INDIABULLS HOUS 120D 18-Aug-17 98.6796 6.5999 1 30 98.6796 6.5999 INE053T14824 ONGC MANG 90D 22-Aug-17 98.6383 6.4600 1 100 98.6383 6.4600 INE523H14ZU6 JM FIN PRODUCTS 151D 28-Aug-17 98.4280 6.9398 1 25 98.4280 6.9398 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 98.4916 6.5000 3 965 98.4916 6.5000 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 98.4893 6.5100 1 139.15 98.4893 6.5100 INE539K14615 HDFC CREDILA FIN 90D 31-Aug-17 98.4224 6.7248 1 25 98.4224 6.7248 INE641O14694 PIRAMAL FIN 138D 13-Sep-17 98.0392 7.3001 1 150 98.0392 7.3001 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 96.7509 6.7349 1 25 96.7509 6.7349 INE916D14A47 KOTAK MAH PRIME 365D 19-Jan-18 95.8393 6.9499 2 150 95.8393 6.9499 INE756I14AY5 HDB FIN SERV 242D 29-Jan-18 95.6647 6.9500 2 200 95.6647 6.9500 INE306N14LF5 TATA CAP FIN SERV 302D 28-Mar-18 94.5593 7.0950 1 200 94.5593 7.0950 INE306N14LF5 TATA CAP FIN SERV 302D 28-Mar-18 94.6454 7.0000 1 200 94.6454 7.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com