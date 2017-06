Jun 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14IM8 VEDANTA 60D 23-Jun-17 99.9827 6.3156 1 400 99.9827 6.3156 INE674K14024 ADITYA BIRLA FIN 88D 23-Jun-17 99.9817 6.6807 1 300 99.9817 6.6807 INE110L14DE5 RELIANCE JIO INFO 59D 23-Jun-17 99.9825 6.3886 1 265 99.9825 6.3886 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.9823 6.4616 2 245 99.9823 6.4616 INE729N14AC8 TVS CREDIT SERV 60D 23-Jun-17 99.9821 6.5347 2 100 99.9816 6.7172 INE769M14358 VIACOM 18 MEDIA 88D 23-Jun-17 99.9822 6.4982 2 100 99.9822 6.4982 INE523H14YN4 JM FIN PRODUCTS 179D 23-Jun-17 99.9816 6.7172 1 75 99.9816 6.7172 INE732U14292 FORD CREDIT INDIA 88D 23-Jun-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.9826 6.3521 1 25 99.9826 6.3521 INE866I14TW6 INDIA INFOLINE FIN 60D 27-Jun-17 99.9121 6.4223 1 245 99.9121 6.4223 INE248U14786 IIFL WEALTH FIN 60D 27-Jun-17 99.9114 6.4735 2 195 99.9114 6.4735 INE669E14225 IDEA CELLULAR 60D 27-Jun-17 99.9132 6.3419 1 150 99.9132 6.3419 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.9127 6.3785 2 70 99.9127 6.3785 INE750H14143 SAMVARDHANA MOT 55D 27-Jun-17 99.9064 6.8392 1 45 99.9064 6.8392 INE860H14XZ6 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jun-17 99.8957 6.3515 1 195 99.8957 6.3515 INE774D14LN9 MAH AND MAH FIN 161D 28-Jun-17 99.8900 6.6990 1 50 99.8900 6.6990 INE733E14062 NTPC 72D 29-Jun-17 99.8784 6.3483 1 400 99.8784 6.3483 INE915D14AT8 CITICORP FIN (INDIA) 29D29-Jun-17 99.8760 6.4737 1 200 99.8760 6.4737 INE657N14KP2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Jun-17 99.8933 6.4978 1 200 99.8933 6.4978 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING 22D 29-Jun-17 99.8778 6.3800 4 190 99.8789 6.3222 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.8729 6.6357 2 148.4 99.8688 6.8501 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.8740 6.5794 3 115 99.8707 6.7508 INE119A14468 BALRAMPUR CHINI 48D 29-Jun-17 99.8755 6.4999 1 100 99.8755 6.4999 INE657N14KP2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Jun-17 99.8707 6.7508 1 100 99.8707 6.7508 INE691I14FT3 L AND T INFRAST FIN 44D29-Jun-17 99.8707 6.7508 2 60 99.8707 6.7508 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.8602 6.3879 3 535 99.8545 6.6481 INE909H14LL6 TMF HOLDINGS 25D 30-Jun-17 99.8570 6.5337 1 200 99.8570 6.5337 INE657N14LG9 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Jun-17 99.8538 6.6794 3 150 99.8523 6.7488 INE557F14DU5 NATIONAL HOUSING 59D 30-Jun-17 99.8612 6.3416 1 115 99.8612 6.3416 INE804I14PL8 ECL FIN 30D 30-Jun-17 99.8523 6.7488 1 75 99.8523 6.7488 INE881J14LT6 SREI EQUIPMENT FIN 42D 30-Jun-17 99.8409 7.2705 1 60 99.8409 7.2705 INE027E14DD8 L AND T FIN 35D 30-Jun-17 99.8547 6.6390 1 50 99.8547 6.6390 INE763G14EF6 ICICI SECURITIES 78D 30-Jun-17 99.8566 6.5520 1 35 99.8566 6.5520 INE002A14425 RELIANCE INDUSTRIES 52D 30-Jun-17 99.8736 6.5992 1 25 99.8736 6.5992 INE044A14195 SUN PHARMACEUTICAL 72D 30-Jun-17 99.8645 6.1906 1 15 99.8645 6.1906 INE851M14FI8 VOLKSWAGEN FIN PVT 61D 5-Jul-17 99.7598 6.7603 2 200 99.7598 6.7603 INE306N14KU6 TATA CAP FIN SERV 64D 18-Jul-17 99.5283 6.6533 2 100 99.5283 6.6533 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.4678 6.2998 1 5 99.4678 6.2998 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.3890 6.5996 2 300 99.3890 6.5996 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.4158 6.4996 1 5 99.4158 6.4996 INE657N14LB0 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Jul-17 99.3233 6.9077 1 25 99.3233 6.9077 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.3873 6.2504 1 5 99.3873 6.2504 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.3929 6.3699 1 5 99.3929 6.3699 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.3366 6.2502 1 5 99.3366 6.2502 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.3412 6.3699 1 5 99.3412 6.3699 INE148I14RP7 INDIABULLS HOUSING 70D 4-Aug-17 99.2689 6.4004 1 5 99.2689 6.4004 INE657N14LK1 EDELWEISS COMMOD 59D 7-Aug-17 99.1462 6.8331 1 10 99.1462 6.8331 INE641O14785 PIRAMAL FIN 91D 21-Aug-17 98.8970 6.8997 1 5 98.8970 6.8997 INE522D14FY1 MANAPPURAM FIN 91D 21-Aug-17 98.8970 6.8997 1 5 98.8970 6.8997 INE289B14BW4 GIC HOUSING FIN 83D 30-Aug-17 98.7935 6.4602 1 100 98.7935 6.4602 INE144H14AZ3 DEUTSCHE INVEST 182D 1-Sep-17 98.7127 6.7999 1 25 98.7127 6.7999 INE053F14070 INDIAN RAILWAY FIN 121D 21-Sep-17 98.4415 6.3501 3 375 98.4415 6.3501 INE053F14062 INDIAN RAILWAY FIN 157D25-Sep-17 98.3860 6.3699 1 25 98.3860 6.3699 INE535H14FX6 FULLERTON INDIA 364D 27-Oct-17 97.5912 7.1501 1 50 97.5912 7.1501 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 97.4279 6.6000 1 25 97.4279 6.6000 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.3281 6.6801 1 50 97.3281 6.6801 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.0860 6.6801 1 25 97.0860 6.6801 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 96.9310 6.6801 2 75 96.9310 6.6801 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 96.6962 6.8900 1 50 96.6962 6.8900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 