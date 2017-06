Jun 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE759E14CZ1 L AND T FIN 364D 28-Jun-17 99.9811 6.8998 4 220 99.9811 6.8998 INE580B14GK0 GRUH FIN 79D 28-Jun-17 99.9823 6.4586 2 135 99.9823 6.4500 INE091A14964 NIRMA 37D 28-Jun-17 99.9825 6.3886 1 95 99.9825 6.3886 INE702C14657 APL APOLLO TUBES 54D 28-Jun-17 99.9823 6.4616 1 50 99.9823 6.4616 INE071G14AP1 ICICI HOME FIN 51D 28-Jun-17 99.9826 6.3521 1 25 99.9826 6.3521 INE008I14HQ2 COX AND KINGS 91D 28-Jun-17 99.9808 7.0093 1 9.5 99.9808 7.0093 INE557F14DV3 NATIONAL HOUSING BK22D 29-Jun-17 99.9649 6.4080 6 355 99.9649 6.4080 INE027E14DC0 L AND T FIN 44D 29-Jun-17 99.9621 6.9208 4 325 99.9608 7.1568 INE879F14AO2 INFINA FIN PRIVATE 7D 29-Jun-17 99.9630 6.7550 3 200 99.9630 6.7550 INE860H14YG4 ADITYA BIRLA FIN 73D 29-Jun-17 99.9636 6.6402 2 175 99.9644 6.4993 INE146O14256 HINDUJA LEYLAND FIN 70D 29-Jun-17 99.9638 6.6089 2 150 99.9638 6.6089 INE871D14II9 INFRAST LEASING AND 62D29-Jun-17 99.9633 6.7002 2 60 99.9633 6.7002 INE476M14863 L AND T HOUSING FIN 44D 29-Jun-17 99.9630 6.7550 1 50 99.9630 6.7550 INE477A14593 CANFIN HOMES 176D 29-Jun-17 99.9651 6.3715 1 25 99.9651 6.3715 INE531F14CN7 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-17 99.9446 6.7441 1 195 99.9446 6.7441 INE881J14LT6 SREI EQUIPMENT FIN 42D 30-Jun-17 99.9403 7.2678 2 105 99.9403 7.2678 INE657N14LG9 EDELWEISS COMMOD 30D 30-Jun-17 99.9446 6.7441 1 100 99.9446 6.7441 INE556F14FG1 SIDBI 11D 30-Jun-17 99.9466 6.5005 1 100 99.9466 6.5005 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 99.7246 6.2999 1 5 99.7246 6.2999 INE866I14UE2 INDIA INFOLINE FIN 58D 21-Jul-17 99.5452 7.2505 1 125 99.5452 7.2505 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.5190 6.3005 1 5 99.5190 6.3005 INE140A14PA7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jul-17 99.4980 6.3502 1 5 99.4980 6.3502 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.4784 6.3794 1 5 99.4784 6.3794 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.3292 7.2499 1 25 99.3292 7.2499 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.4292 6.3496 1 5 99.4292 6.3496 INE641O14751 PIRAMAL FIN 91D 16-Aug-17 99.1020 6.7498 1 5 99.1020 6.7498 INE200M14065 VARUN BEVERAGES 84D 18-Aug-17 99.0517 6.7201 1 100 99.0517 6.7201 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.0227 6.5497 2 450 99.0227 6.5497 INE205A14IZ0 VEDANTA 91D 21-Aug-17 99.0766 6.2997 1 5 99.0766 6.2997 INE522D14FY1 MANAPPURAM FIN 91D 21-Aug-17 98.9996 6.8303 1 5 98.9996 6.8303 INE891K14CY2 AXIS FIN 173D 23-Aug-17 98.9798 6.6002 1 100 98.9798 6.6002 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.7629 6.3500 1 50 98.7629 6.3500 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 98.6206 6.7174 1 50 98.6206 6.7174 INE742F14DB3 ADANI PORTS AND SPL218D 15-Sep-17 98.5975 6.4899 1 250 98.5975 6.4899 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.5259 6.3500 1 325 98.5259 6.3500 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.5428 6.3499 3 275 98.5428 6.3499 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.4753 6.3498 1 75 98.4753 6.3498 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.4584 6.3499 1 25 98.4584 6.3499 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.4417 6.4198 1 25 98.4417 6.4198 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 98.3810 6.3900 2 100 98.3810 6.3900 INE403G14IS3 STANDARD CHARTERED179D 31-Oct-17 97.6099 7.1500 1 75 97.6099 7.1500 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 95.2602 7.1500 1 50 95.2602 7.1500 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 95.4837 6.6401 2 100 95.4837 6.6401 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 95.2387 6.8600 1 20 95.2387 6.8600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com