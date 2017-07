TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jun 30

Jun 30 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14TR6 INDIA INFOLINE FIN 90D 4-Jul-17 99.9255 6.8032 1 375 99.9255 6.8032 INE277L14347 FORTIS HEALTHCARE 27D 5-Jul-17 99.9348 11.9068 1 300 99.9348 11.9068 INE248U14AB6 IIFL WEALTH FIN 14D 7-Jul-17 99.8423 8.2359 1 300 99.8423 8.2359 INE477L14AJ3 INDIA INFOLINE HSG 90D 10-Jul-17 99.8195 6.6002 1 125 99.8195 6.6002 INE760E14040 TATA INDUSTRIES 89D 11-Jul-17 99.8045 6.4998 1 227.5 99.8045 6.4998 INE423A14CX7 ADANI ENTERPRISES 60D 11-Jul-17 99.7911 9.5500 1 100 99.7911 9.5500 INE423A14CX7 ADANI ENTERPRISES 60D 11-Jul-17 99.7108 9.6240 1 75 99.7108 9.6240 INE721A14AD0 SHRIRAM TRANSPORT 60D 11-Jul-17 99.8036 6.5297 1 25 99.8036 6.5297 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.7299 8.2378 1 200 99.7299 8.2378 INE248U14AA8 IIFL WEALTH FIN 22D 14-Jul-17 99.6851 8.2358 6 675 99.6851 8.2358 INE522D14FX3 MANAPPURAM FIN 60D 18-Jul-17 99.7377 6.3994 1 5 99.7377 6.3994 INE036A14FS0 RELIANCE INFRAST 29D 20-Jul-17 99.5410 9.9004 4 333 99.5410 9.9004 INE036A14FS0 RELIANCE INFRAST 29D 20-Jul-17 99.4563 9.9768 1 60 99.4563 9.9768 INE756I14973 HDB FIN SERV 364D 21-Jul-17 99.6201 6.6282 1 200 99.6201 6.6282 INE560K14827 PTC INDIA FIN SERV 60D 21-Jul-17 99.5847 7.2484 1 50 99.5847 7.2484 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.5777 6.4497 1 10 99.5777 6.4497 INE202B14JP4 DHFL 66D 24-Jul-17 99.6331 6.4006 1 5 99.6331 6.4006 INE621H14740 RELIGARE ENTERPRISES 59D28-Jul-17 99.3332 9.8006 1 75 99.3332 9.8006 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.5418 6.0005 1 5 99.5418 6.0005 INE036A14FJ9 RELIANCE INFRAST 60D 31-Jul-17 99.1934 10.6001 3 200 99.1934 10.6001 INE274G14AS5 INDIABULLS VENTURES 61D 31-Jul-17 99.3863 8.0494 1 100 99.3863 8.0494 INE423A14DH8 ADANI ENTERPRISES 60D 31-Jul-17 99.1996 9.5001 1 50 99.1996 9.5001 INE236A14HA0 HCL INFOSYSTEMS 60D 31-Jul-17 99.1439 10.1669 1 25 99.1439 10.1669 INE236A14HA0 HCL INFOSYSTEMS 60D 31-Jul-17 99.2266 10.1604 1 25 99.2266 10.1604 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.4334 6.4996 1 5 99.4334 6.4996 INE477A14536 CANFIN HOMES 365D 8-Aug-17 99.3128 6.4760 3 150 99.3128 6.4760 INE484J14BY0 GODREJ PROPERTIES 91D 8-Aug-17 99.3050 6.5500 1 65 99.3050 6.5500 INE205A14IS5 VEDANTA 91D 8-Aug-17 99.3825 6.2997 1 10 99.3825 6.2997 INE641O14967 PIRAMAL FIN 46D 8-Aug-17 99.2900 7.2501 1 5 99.2900 7.2501 INE069I14500 INDIABULLS REAL 51D 11-Aug-17 99.0505 8.9715 1 325 99.0505 8.9715 INE274G14AU1 INDIABULLS VENTURES 61D 21-Aug-17 98.9196 8.1355 2 455 98.9309 8.0498 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.0755 6.5498 1 5 99.0755 6.5498 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.0852 6.3582 3 125 99.0864 6.3498 INE053T14840 ONGC MANGALORE 86D 23-Aug-17 99.0620 6.4002 3 200 99.0620 6.4002 INE657N14LO3 EDELWEISS COMMOD 71D 24-Aug-17 99.0755 6.5498 1 10 99.0755 6.5498 INE560K14868 PTC INDIA FIN SERV 61D 28-Aug-17 98.8737 7.0472 1 50 98.8737 7.0472 INE641O14868 PIRAMAL FIN 91D 28-Aug-17 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE146O14264 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 29-Aug-17 98.8688 6.9602 1 200 98.8688 6.9602 INE722A14AL1 SHRIRAM CITY UNION 180D 29-Aug-17 98.9074 6.7201 1 50 98.9074 6.7201 INE580B14GP9 GRUH FIN 62D 29-Aug-17 98.9722 6.6499 1 5 98.9722 6.6499 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 98.8905 6.6050 1 500 98.8905 6.6050 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 98.7950 6.3599 1 50 98.7950 6.3599 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 98.6781 6.3501 1 400 98.6781 6.3501 INE916D14D28 KOTAK MAH PRIME 139D 18-Sep-17 98.5634 6.6500 1 50 98.5634 6.6500 INE514E14MF1 EXIM 90D 21-Sep-17 98.5832 6.3200 2 150 98.5832 6.3200 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 98.5810 6.3300 1 50 98.5810 6.3300 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.5113 6.3401 2 150 98.5113 6.3401 INE849D14FE0 ICICI SECURITIES PD 90D 26-Sep-17 98.4267 6.6299 1 100 98.4267 6.6299 INE495A14652 DALMIA BHARAT 91D 27-Sep-17 98.2276 7.4000 1 75 98.2276 7.4000 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 98.4391 6.3600 3 100 98.4391 6.3600 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 97.9320 6.7024 3 200 97.9266 6.7201 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.1988 6.7000 1 50 97.1988 6.7000 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 95.2853 10.5001 1 25 95.2853 10.5001 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 95.3680 10.4899 1 25 95.3680 10.4899 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 95.1593 10.4900 1 25 95.1593 10.4900 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUSING365D 2-Mar-18 95.4052 7.1750 1 10 95.4052 7.1750 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.3917 6.7983 3 75 94.3904 6.8000 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 93.8955 7.0000 3 125 93.8955 7.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 