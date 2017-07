TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 3

Jul 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14ED0 SAIL 91D 10-Jul-17 99.8784 6.3483 1 320 99.8784 6.3483 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 99.8577 6.5017 1 25 99.8577 6.5017 INE866I14UL7 INDIA INFOLINE FIN 22D 12-Jul-17 99.7908 8.5020 5 1350 99.7908 8.5020 INE114A14EE8 SAIL 91D 13-Jul-17 99.8263 6.3511 1 200 99.8263 6.3511 INE466L14304 IIFL WEALTH MAN 22D 14-Jul-17 99.7445 8.5000 1 200 99.7445 8.5000 INE115A14557 LIC HOUSING FIN 86D 14-Jul-17 99.8045 6.4998 2 180 99.8045 6.4998 INE522D14FX3 MANAPPURAM FIN 60D 18-Jul-17 99.7647 6.1491 1 100 99.7647 6.1491 INE114A14EG3 SAIL 91D 19-Jul-17 99.7224 6.3504 1 200 99.7224 6.3504 INE114A14EH1 SAIL 91D 20-Jul-17 99.7051 6.3504 2 325 99.7051 6.3504 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.7003 6.4541 1 295 99.7003 6.4541 INE849D14FC4 ICICI SECURITIES PRI 90D24-Jul-17 99.6173 6.6772 1 25 99.6173 6.6772 INE982D14810 GODREJ AND BOYCE 90D 25-Jul-17 99.6126 6.4523 1 240 99.6126 6.4523 INE860H14YM2 ADITYA BIRLA FIN 90D 26-Jul-17 99.5815 6.6697 2 200 99.5815 6.6700 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.5921 6.4997 3 135 99.5921 6.4997 INE027E14BP6 L AND T FIN 360D 27-Jul-17 99.5614 6.6998 1 50 99.5614 6.6998 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.5670 6.3493 1 25 99.5670 6.3493 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.4962 6.6006 2 500 99.4962 6.6006 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.4962 6.6006 2 125 99.4962 6.6006 INE236A14HA0 HCL INFOSYSTEMS 60D 31-Jul-17 99.2666 9.6310 1 25 99.2666 9.6310 INE641O14710 PIRAMAL FIN 90D 3-Aug-17 99.4605 6.5995 1 5 99.4605 6.5995 INE641O14967 PIRAMAL FIN 46D 8-Aug-17 99.3522 6.7997 1 5 99.3522 6.7997 INE860H14YV3 ADITYA BIRLA FIN 73D 14-Aug-17 99.2807 6.4499 1 5 99.2807 6.4499 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.1654 6.3999 1 25 99.1654 6.3999 INE027A14133 RASHTRIYA CHEM 90D 22-Aug-17 99.0822 6.9000 1 5 99.0822 6.9000 INE641O14843 PIRAMAL FIN 90D 24-Aug-17 99.0545 6.7000 1 5 99.0545 6.7000 INE539K14615 HDFC CREDILA FIN 90D 31-Aug-17 98.9246 6.7252 1 50 98.9246 6.7252 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 98.9777 6.4999 1 5 98.9777 6.4999 INE886H14BM5 TV18 BROADCAST 89D 6-Sep-17 98.8714 6.4099 1 50 98.8714 6.4099 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 98.5479 6.6398 1 100 98.5479 6.6398 INE438A14IO1 APOLLO TYRES 91D 22-Sep-17 98.5921 6.4348 1 100 98.5921 6.4348 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 98.5545 6.4500 1 50 98.5545 6.4500 INE725H14376 TATA PROJECTS 90D 26-Sep-17 98.4784 6.6349 1 150 98.4784 6.6349 INE849D14FE0 ICICI SECURITIES PRI 90D26-Sep-17 98.4772 6.6402 1 100 98.4772 6.6402 INE018A14ES1 LARSEN AND TOU 114D 29-Sep-17 98.4874 6.3702 1 5 98.4874 6.3702 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.2687 6.6124 2 135 97.2687 6.6124 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 95.4480 10.3001 1 25 95.4480 10.3001 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 95.2393 10.3080 1 25 95.2393 10.3080 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 94.4597 6.7748 4 200 94.4576 6.7775 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com