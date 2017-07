TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 17

Jul 17 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE582L14BK6 TATA HOUSING DEV 90D 18-Jul-17 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.9481 6.3178 1 150 99.9481 6.3178 INE140A14PK6 PIRAMAL ENTER 59D 20-Jul-17 99.9470 6.4518 1 50 99.9470 6.4518 INE140A14MU2 PIRAMAL ENTER 361D 21-Jul-17 99.9294 6.4468 2 150 99.9294 6.4468 INE657N14LC8 EDELWEISS COM 63D 21-Jul-17 99.9226 7.0682 1 45 99.9226 7.0682 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.8803 6.2490 1 75 99.8803 6.2490 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.8449 6.2999 2 150 99.8449 6.2999 INE860H14YL4 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Jul-17 99.8236 6.4500 1 50 99.8236 6.4500 INE027E14BO9 L AND T FIN 364D 28-Jul-17 99.8061 6.4465 2 150 99.8063 6.4398 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.7481 6.5840 2 50 99.7481 6.5840 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.7211 7.2917 1 50 99.7211 7.2917 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.7475 6.5997 1 50 99.7475 6.5997 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.7580 6.3246 1 45 99.7580 6.3246 INE036A14FJ9 RELIANCE INFRAST 60D 31-Jul-17 99.6194 9.9607 1 10 99.6194 9.9607 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.6903 6.2995 1 50 99.6903 6.2995 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 99.5670 6.3493 1 45 99.5670 6.3493 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.4184 6.2802 1 5 99.4184 6.2802 INE445L14571 NABHA POWER 61D 21-Aug-17 99.4212 6.2498 1 5 99.4212 6.2498 INE205A14JC7 VEDANTA 89D 23-Aug-17 99.3825 6.2997 1 5 99.3825 6.2997 INE660A14RA0 SUNDARAM FIN 91D 30-Aug-17 99.2463 6.2998 4 190 99.2463 6.2998 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 99.1104 6.3004 1 5 99.1104 6.3004 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.0797 6.5198 1 5 99.0797 6.5198 INE019A14BQ9 JSW STEEL 91D 12-Sep-17 98.9975 6.6003 1 5 98.9975 6.6003 INE110L14EA1 RELIANCE JIO INFO 76D 13-Sep-17 99.0493 6.0403 1 200 99.0493 6.0403 INE355A14096 SOMANY CERAMICS 87D 15-Sep-17 98.9589 6.4000 1 40 98.9589 6.4000 INE891D14PL6 REDINGTON INDIA 74D 15-Sep-17 98.9824 6.3600 1 5 98.9824 6.3600 INE233A14JN6 GODREJ INDUSTRIES 90D 27-Sep-17 98.7821 6.2502 1 25 98.7821 6.2502 INE018A14ES1 LARSEN AND TOU 114D 29-Sep-17 98.7487 6.2502 1 15 98.7487 6.2502 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.4910 6.3548 3 160 98.4910 6.3548 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.4345 6.4501 1 75 97.4345 6.4501 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 95.8106 6.6500 1 5 95.8106 6.6500 INE916D14C60 KOTAK MAH PRIME 365D 13-Apr-18 95.0768 7.0001 2 50 95.0768 7.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com