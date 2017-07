TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 18

Jul 18 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14EG3 SAIL 91D 19-Jul-17 99.9826 6.3521 1 250 99.9826 6.3521 INE094O14AA9 DAIMLER FIN SERV 365D 19-Jul-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE688I14DP2 CAP FIRST 365D 19-Jul-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 99.9655 6.2984 2 350 99.9655 6.2984 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.9652 6.3532 1 25 99.9652 6.3532 INE140A14MU2 PIRAMAL ENTER 361D 21-Jul-17 99.9470 6.4518 1 15 99.9470 6.4518 INE110L14DP1 RELIANCE JIO INFO 60D 24-Jul-17 99.8957 6.3515 1 25 99.8957 6.3515 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.8588 6.4514 1 250 99.8588 6.4514 INE866I14TV8 INDIA INFOLINE FIN 90D 27-Jul-17 99.8400 6.4993 1 100 99.8400 6.4993 INE660A14QX4 SUNDARAM FIN 70D 27-Jul-17 99.8429 6.3813 1 50 99.8429 6.3813 INE866I14UC6 INDIA INFOLINE FIN 67D 28-Jul-17 99.8113 6.9006 1 145 99.8113 6.9006 INE028E14CA4 KOTAK SECURITIES 84D 28-Jul-17 99.8241 6.4317 1 100 99.8241 6.4317 INE657N14LB0 EDELWEISS COM 70D 28-Jul-17 99.8195 6.6002 1 25 99.8195 6.6002 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.7731 6.3842 9 655 99.7726 6.3992 INE036A14FJ9 RELIANCE INFRAST 60D 31-Jul-17 99.6469 9.9491 1 168 99.6469 9.9491 INE915T14113 SUN PHARMA LAB 90D 3-Aug-17 99.7181 6.4490 2 170 99.7181 6.4490 INE140A14PQ3 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 4-Aug-17 99.7014 6.4303 1 5 99.7014 6.4303 INE306N14KR2 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Aug-17 99.6015 6.3493 1 5 99.6015 6.3493 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 99.5603 6.2000 1 5 99.5603 6.2000 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.5000 6.5506 1 5 99.5000 6.5506 INE069A14II6 ADITYA BIRLA NUVO 88D 18-Aug-17 99.4849 6.2995 1 5 99.4849 6.2995 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.4381 6.2501 1 5 99.4381 6.2501 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.3903 6.2196 1 5 99.3903 6.2196 INE722A14AL1 SHRIRAM CITY 180D 29-Aug-17 99.2633 6.4498 1 50 99.2633 6.4498 INE657N14LP0 EDELWEISS COM 71D 29-Aug-17 99.2497 6.7300 1 5 99.2497 6.7300 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 99.1104 6.3004 2 10 99.1104 6.3004 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.1480 6.1500 2 10 99.1480 6.1500 INE019A14BQ9 JSW STEEL 91D 12-Sep-17 98.9946 6.7400 1 5 98.9946 6.7400 INE110L14EA1 RELIANCE JIO INFO 76D 13-Sep-17 98.9569 6.7499 3 200 98.9569 6.7499 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 98.9855 6.4498 1 50 98.9855 6.4498 INE148I14SD1 INDIABULLS HOUSING 88D 15-Sep-17 98.9847 6.4549 1 25 98.9847 6.4549 INE722A14BA2 SHRIRAM CITY UNION 83D 20-Sep-17 98.8787 6.5701 1 5 98.8787 6.5701 INE860H14YZ4 ADITYA BIRLA FIN 91D 22-Sep-17 98.8560 6.3999 1 75 98.8560 6.3999 INE085A14CP0 CHAMBAL FERT 88D 29-Sep-17 98.7654 6.2502 1 130 98.7654 6.2502 INE916D14C94 KOTAK MAH PRIME 179D 16-Oct-17 98.4082 6.5601 1 100 98.4082 6.5601 INE916D14D02 KOTAK MAH PRIME 180D 17-Oct-17 98.3908 6.5600 2 200 98.3908 6.5600 INE774D14MG1 MAH AND MAH FIN 172D 23-Oct-17 98.3319 6.4498 1 50 98.3319 6.4498 INE756I14AS7 HDB FIN SERV 180D 24-Oct-17 98.3148 6.4499 1 250 98.3148 6.4499 INE134E14840 POWER FIN CORP 176D 15-Nov-17 97.9393 6.3998 1 50 97.9393 6.3998 INE722A14AD8 SHRIRAM CITY 364D 6-Feb-18 96.3218 6.9001 1 50 96.3218 6.9001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com