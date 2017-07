TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 21

Jul 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.9492 6.1838 2 750 99.9492 6.1838 INE202B14JP4 DEWAN HOUSING 66D 24-Jul-17 99.9471 6.4362 3 240 99.9487 6.2447 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.9124 6.4004 1 250 99.9124 6.4004 INE816K14377 RSPL 90D 26-Jul-17 99.9097 6.5979 1 25 99.9097 6.5979 INE870H14DF9 NETWORK18 MEDIA 77D 27-Jul-17 99.9015 5.9980 1 100 99.9015 5.9980 INE027E14BO9 L AND T FIN 364D 28-Jul-17 99.8765 6.4476 3 300 99.8765 6.4476 INE572E14AO6 PNB HOUSING FIN 364D 28-Jul-17 99.8755 6.4999 2 200 99.8755 6.4999 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 99.8755 6.4999 2 135 99.8755 6.4999 INE870H14DG7 NETWORK18 MEDIA 77D 28-Jul-17 99.8851 5.9981 1 65 99.8851 5.9981 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.8816 6.1810 1 5 99.8816 6.1810 INE657N14LH7 EDELWEISS COM 60D 31-Jul-17 99.8198 6.5895 2 395 99.8198 6.5900 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.8277 6.2998 3 375 99.8277 6.2998 INE774D14MF3 MAH AND MAH FIN 89D 31-Jul-17 99.8236 6.4500 2 200 99.8236 6.4500 INE657N14LH7 EDELWEISS COM 60D 31-Jul-17 99.8740 6.5809 2 20 99.8738 6.5887 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.8195 6.6002 1 10 99.8195 6.6002 INE774D14ME6 MAH AND MAH FIN 92D 2-Aug-17 99.7841 6.5812 1 25 99.7841 6.5812 INE019A14BM8 JSW STEEL 70D 4-Aug-17 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE140A14PS9 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 7-Aug-17 99.7532 6.4503 1 25 99.7532 6.4503 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.4290 6.5504 2 50 99.4290 6.5504 INE657N14LI5 EDELWEISS COMMOD 90D 30-Aug-17 99.3354 6.6001 1 5 99.3354 6.6001 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.1974 6.4200 1 10 99.1974 6.4200 INE267A14234 HINDUSTAN ZINC 91D 8-Sep-17 99.1949 6.4401 1 5 99.1949 6.4401 INE950O14871 MAH RURAL HOUS 66D 11-Sep-17 99.0895 6.4497 1 50 99.0895 6.4497 INE027E14CR0 L AND T FIN 181D 11-Sep-17 99.1152 6.6497 1 5 99.1152 6.6497 INE110L14DY3 RELIANCE JIO INFO 88D 15-Sep-17 99.0456 6.2806 1 95 99.0456 6.2806 INE148I14SD1 INDIABULLS HOUSING 88D 15-Sep-17 99.0650 6.4999 1 25 99.0650 6.4999 INE205A14JJ2 VEDANTA 91D 18-Sep-17 99.0051 6.5498 1 5 99.0051 6.5498 INE148I14SC3 INDIABULLS HOUSING 91D 18-Sep-17 99.0051 6.5498 1 5 99.0051 6.5498 INE169A14DO3 COROMANDEL INT 90D 18-Sep-17 99.0216 6.4401 1 5 99.0216 6.4401 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.0686 6.0203 1 200 99.0686 6.0203 INE169A14DP0 COROMANDEL INT 90D 21-Sep-17 98.9495 6.2501 1 200 98.9495 6.2501 INE053F14062 IRFC 157D 25-Sep-17 98.8913 6.2002 1 25 98.8913 6.2002 INE871D14HY8 INFRAST LEASING 365D 29-Nov-17 97.6709 6.8000 1 25 97.6709 6.8000 INE140A14OG7 PIRAMAL ENTER 348D 27-Dec-17 97.2162 6.6999 1 75 97.2162 6.6999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com