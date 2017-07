TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 24

Jul 24 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14MV0 PIRAMAL ENTERPRISES 363D25-Jul-17 99.9818 6.6442 2 150 99.9818 6.6442 INE202B14JO7 DHFL 90D 26-Jul-17 99.9638 6.6089 1 300 99.9638 6.6089 INE001A14QU7 HDFC 61D 26-Jul-17 99.9648 6.4263 3 250 99.9644 6.4993 INE445L14530 NABHA POWER 90D 27-Jul-17 99.9481 6.3178 2 220 99.9481 6.3178 INE742F14DN8 ADANI PORTS AND SPL 90D 27-Jul-17 99.9478 6.3543 2 125 99.9478 6.3543 INE140A14PA7 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jul-17 99.9474 6.4030 1 15 99.9474 6.4030 INE556F14FD8 SIDBI 74D 28-Jul-17 99.9300 6.3897 7 800 99.9297 6.4194 INE476M14897 L AND T HOUSING FIN 24D 28-Jul-17 99.9299 6.4011 3 275 99.9299 6.4011 INE267A14218 HINDUSTAN ZINC 60D 28-Jul-17 99.9299 6.4011 1 200 99.9299 6.4011 INE572E14AO6 PNB HOUSING FIN 364D 28-Jul-17 99.9288 6.5016 2 100 99.9288 6.5016 INE657N14LB0 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Jul-17 99.9277 6.6021 1 10 99.9277 6.6021 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.8770 6.4208 3 155 99.8770 6.4215 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.8739 6.5835 1 85 99.8739 6.5835 INE804I14PQ7 ECL FIN 28D 31-Jul-17 99.8921 6.5710 1 10 99.8921 6.5710 INE071G14AM8 ICICI HOME FIN 144D 1-Aug-17 99.8599 6.4010 1 100 99.8599 6.4010 INE245A14602 THE TATA POWER 90D 2-Aug-17 99.8412 6.4505 1 200 99.8412 6.4505 INE233A14JE5 GODREJ INDUSTRIES 91D 3-Aug-17 99.8271 6.3218 1 75 99.8271 6.3218 INE582L14BL4 TATA HOUSING DEVP 91D 3-Aug-17 99.8236 6.4500 1 50 99.8236 6.4500 INE091A14AA4 NIRMA 60D 4-Aug-17 99.8060 6.4498 1 115 99.8060 6.4498 INE657N14LK1 EDELWEISS COMMOD 59D 7-Aug-17 99.7535 6.4425 1 10 99.7535 6.4425 INE774D14MJ5 MAH AND MAH FIN 92D 9-Aug-17 99.7181 6.4490 2 195 99.7181 6.4490 INE053T14840 ONGC MANGALORE 86D 23-Aug-17 99.4889 6.2503 2 95 99.4889 6.2503 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.4840 6.3106 1 5 99.4840 6.3106 INE178A14BU5 CPCL 59D 28-Aug-17 99.4258 6.1998 1 5 99.4258 6.1998 INE657N14LP0 EDELWEISS COMMOD 71D 29-Aug-17 99.3464 6.6704 1 5 99.3464 6.6704 INE002A14474 RELIANCE INDUSTRIES 72D 31-Aug-17 99.3604 6.3502 1 5 99.3604 6.3502 INE573A14441 JK TYRE AND INDUST 91D 5-Sep-17 99.2291 6.5945 1 50 99.2291 6.5945 INE134E14857 PFC 90D 6-Sep-17 99.2203 6.6704 1 5 99.2203 6.6704 INE404K14CE6 SHAPOORJI PALLONJI 272D 7-Sep-17 99.1619 6.8554 1 75 99.1619 6.8554 INE110L14DU1 RELIANCE JIO INFO 90D 7-Sep-17 99.2522 6.2501 1 5 99.2522 6.2501 INE140A14PD1 PIRAMAL ENTERPRISES133D 12-Sep-17 99.1170 6.5033 1 100 99.1170 6.5033 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.1244 6.2003 1 5 99.1244 6.2003 INE216P14080 AAVAS FINANCIERS 60D 18-Sep-17 98.9652 6.8152 1 20 98.9652 6.8152 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.0702 6.0099 1 200 99.0702 6.0099 INE008I14IP2 COX AND KINGS 91D 22-Sep-17 98.8463 7.1003 1 25 98.8463 7.1003 INE486H14821 KRIBHCO FERTILIZERS 86D 29-Sep-17 98.8236 6.4850 1 100 98.8236 6.4850 INE791T14118 TATA POWER TRADING 88D 29-Sep-17 98.8254 6.4750 1 50 98.8254 6.4750 INE572E14CA1 PNB HOUSING FIN 91D 9-Oct-17 98.7011 6.3202 1 250 98.7011 6.3202 INE033L14GQ6 TATA CAP HOUSING FIN 82D10-Oct-17 98.6550 6.3797 1 100 98.6550 6.3797 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.4483 6.3219 3 125 98.4464 6.3298 INE033L14GJ1 TATA CAP HOUSING FIN178D 3-Nov-17 98.2429 6.4001 1 175 98.2429 6.4001 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 98.0720 6.3500 1 25 98.0720 6.3500 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.9279 6.4901 1 50 97.9279 6.4901 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 97.9450 6.4899 1 50 97.9450 6.4899 INE140A14OG7 PIRAMAL ENTERPRISES348D 27-Dec-17 97.2162 6.6999 1 25 97.2162 6.6999 INE691I14FK2 L AND T INFRAST FIN 364D 5-Mar-18 95.8667 7.0254 1 0.5 95.8667 7.0254 INE704I14932 BARCLAYS INVEST 335D 26-Mar-18 95.4816 7.0500 1 25 95.4816 7.0500 INE657N14KO5 EDELWEISS COMMOD 364D 28-Mar-18 95.1392 7.5500 1 200 95.1392 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com