TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 28

Jul 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.9472 6.4296 6 275 99.9482 6.3056 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.9450 6.6953 1 100 99.9450 6.6953 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.9403 7.2678 1 60 99.9403 7.2678 INE121H14GY1 IL AND FS FIN SERV 66D 31-Jul-17 99.9446 6.7441 1 50 99.9446 6.7441 INE657N14LH7 EDELWEISS COMMOD 60D 31-Jul-17 99.9450 6.6953 1 5 99.9450 6.6953 INE915T14113 SUN PHARMA LAB 90D 3-Aug-17 99.8949 6.4003 1 130 99.8949 6.4003 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.8765 6.4476 1 200 99.8765 6.4476 INE669E14233 IDEA CELLULAR 30D 4-Aug-17 99.8814 6.1915 1 120 99.8814 6.1915 INE296A14LY6 BAJAJ FIN 98D 4-Aug-17 99.8717 6.6985 1 10 99.8717 6.6985 INE582L14BM2 TATA HOUSING DEVP 90D 7-Aug-17 99.8236 6.4500 1 10 99.8236 6.4500 INE477A14536 CANFIN HOMES 365D 8-Aug-17 99.8588 6.4514 1 25 99.8588 6.4514 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUSING 71D 9-Aug-17 99.7868 6.4987 2 75 99.7868 6.4987 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUSING 71D 9-Aug-17 99.8400 6.4993 1 25 99.8400 6.4993 INE523H14C53 JM FIN PRODUCTS 28D 14-Aug-17 99.6757 6.9856 1 150 99.6757 6.9856 INE556F14FC0 SIDBI 90D 14-Aug-17 99.7056 6.3396 1 50 99.7056 6.3396 INE641O14793 PIRAMAL FIN 88D 18-Aug-17 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE641O14785 PIRAMAL FIN 91D 21-Aug-17 99.5418 7.0005 1 5 99.5418 7.0005 INE641O14843 PIRAMAL FIN 90D 24-Aug-17 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE572E14BP1 PNB HOUSING FIN 90D 24-Aug-17 99.5940 6.1998 1 5 99.5940 6.1998 INE722A14AL1 SHRIRAM CITY UNION 180D 29-Aug-17 99.4247 6.6000 1 25 99.4247 6.6000 INE289B14BW4 GIC HOUSING FIN 83D 30-Aug-17 99.4225 6.4246 1 100 99.4225 6.4246 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.3913 6.5746 1 445 99.3913 6.5746 INE081A14643 TATA STEEL 60D 1-Sep-17 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE511C14QP1 MAGMA FINCORP 60D 4-Sep-17 99.3569 6.7500 1 10 99.3569 6.7500 INE560K14892 PTC INDIA FIN SERV 61D 6-Sep-17 99.3054 6.9001 1 5 99.3054 6.9001 INE110L14DU1 RELIANCE JIO INFO 90D 7-Sep-17 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE657N14LN5 EDELWEISS COMMOD 91D 13-Sep-17 99.1536 6.6292 1 100 99.1536 6.6292 INE891K14DQ6 AXIS FIN 125D 13-Sep-17 99.2344 6.4000 2 100 99.2344 6.4000 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 99.1156 6.6470 2 105 99.1086 6.6997 INE069A14IK2 ADITYA BIRLA NUVO 91D 18-Sep-17 99.1510 6.0104 1 200 99.1510 6.0104 INE205A14JJ2 VEDANTA 91D 18-Sep-17 99.1706 6.2299 1 5 99.1706 6.2299 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.0322 6.7302 1 5 99.0322 6.7302 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.1713 6.1001 1 5 99.1713 6.1001 INE020B14474 REC 61D 20-Sep-17 99.0940 6.1799 1 5 99.0940 6.1799 INE511C14QK2 MAGMA FINCORP 91D 22-Sep-17 99.0294 6.7498 1 10 99.0294 6.7498 INE008I14IS6 COX AND KINGS 85D 27-Sep-17 98.8469 6.9802 1 100 98.8469 6.9802 INE495A14652 DALMIA BHARAT 91D 27-Sep-17 98.9454 6.3776 2 10 98.9454 6.3776 INE404K14CC0 SHAPOORJI PALLONJI 314D28-Sep-17 98.8648 6.7598 1 75 98.8648 6.7598 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 98.3748 6.7000 1 143.2 98.3748 6.7000 INE018E14KB6 SBI CARDS AND PAY 109D 27-Oct-17 98.4053 6.5000 2 150 98.4053 6.5000 INE033L14GJ1 TATA CAP HOUSING 178D 3-Nov-17 98.3615 6.4002 1 25 98.3615 6.4002 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.0445 6.4999 1 75 98.0445 6.4999 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 97.7476 6.5199 2 75 97.7476 6.5199 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 97.7918 6.3399 1 100 97.7918 6.3399 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 96.1883 6.4000 1 5 96.1883 6.4000 INE027E14DG1 L AND T FIN 364D 4-Jun-18 94.4979 6.9000 1 5 94.4979 6.9000 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND 365D 8-Jun-18 94.0276 7.3600 1 20 94.0276 7.3600 INE008I14IW8 COX AND KINGS 335D 27-Jun-18 92.8636 8.3981 1 10 92.8636 8.3981 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com