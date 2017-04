Oct 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14PV0 EDELWEISS FIN SERV 27D 28-Oct-14 99.9765 8.5686 7 800 99.9768 8.4700 INE860H14QE5 ADITYA BIRLA FIN 67D 28-Oct-14 99.9775 8.2143 2 200 99.9775 8.2143 INE121A14KE0 CHOLAMANDALAM 64D 28-Oct-14 99.9775 8.2143 1 200 99.9775 8.2143 INE202B14BP1 DEWAN HOUSING FIN 63D 28-Oct-14 99.9770 8.3969 1 50 99.9770 8.3969 INE916D14TU4 KOTAK MAH PRIME 69D 28-Oct-14 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE804I14IG3 ECL FIN 27D 28-Oct-14 99.9760 8.7621 1 50 99.9760 8.7621 INE694L14608 TALWANDI SABO 78D 29-Oct-14 99.9545 8.3075 1 175 99.9545 8.3075 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 99.9545 8.3075 1 90 99.9545 8.3075 INE148I14FW8 INDIABULLS HOUSING 29D 30-Oct-14 99.9302 8.4983 1 70 99.9302 8.4983 INE155A14EL6 TATA MOTORS 84D 30-Oct-14 99.9279 8.7785 1 65 99.9279 8.7785 INE514E14GU2 EXIM 63D 30-Oct-14 99.9318 8.3033 1 25 99.9318 8.3033 INE958G14NM9 RELIGARE FINVEST 86D 30-Oct-14 99.9249 9.1440 1 20 99.9249 9.1440 INE881J14HF3 SREI EQUIPMENT FIN 59D 31-Oct-14 99.9053 8.6496 1 25 99.9053 8.6496 INE414G14BY3 MUTHOOT FIN 23D 31-Oct-14 99.9302 8.4983 1 5 99.9302 8.4983 INE261F14616 NABARD 60D 7-Nov-14 99.7726 8.3190 1 50 99.7726 8.3190 INE738C14750 BHARAT ALUMINIUM 63D 7-Nov-14 99.7677 8.4987 1 25 99.7677 8.4987 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 99.7035 8.3496 1 5 99.7035 8.3496 INE296A14GI9 BAJAJ FIN 365D 11-Nov-14 99.6458 8.6495 1 10 99.6458 8.6495 INE001A14KP0 HDFC 153D 17-Nov-14 99.5364 8.5001 1 25 99.5364 8.5001 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 5-Dec-14 99.0895 8.5996 1 10 99.0895 8.5996 INE148I14FX6 INDIABULLS HOUSING 59D 5-Dec-14 99.1177 8.5502 1 5 99.1177 8.5502 INE445L14027 NABHA POWER 98D 8-Dec-14 99.0334 8.4822 2 400 99.0332 8.4840 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.0493 8.3410 3 105 99.0506 8.3298 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.0597 8.4504 1 25 99.0597 8.4504 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.0564 8.4804 1 25 99.0564 8.4804 INE205A14812 SESA STERLITE 176D 18-Dec-14 98.8050 8.4894 2 125 98.8050 8.4894 INE202B14BU1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Dec-14 98.6900 8.4999 1 25 98.6900 8.4999 INE749A14DE3 JINDAL STEEL POWER 158D 24-Feb-15 96.9323 9.6262 1 30 96.9323 9.6262 INE018A14CI6 LARSEN AND TOUBRO 208D 9-Mar-15 96.9871 8.5899 1 25 96.9871 8.5899 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 96.9091 8.5600 1 20 96.9091 8.5600 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 96.8871 8.5600 1 5 96.8871 8.5600 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 96.5003 9.0049 4 100 96.5078 8.9849 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 96.5289 8.7501 1 100 96.5289 8.7501 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 95.8194 8.7500 1 100 95.8194 8.7500 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 95.7468 8.8600 1 5 95.7468 8.8600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com