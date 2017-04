Oct 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14MT3 L T FIN 29-Oct-14 99.9760 8.7530 2 40 99.9759 8.7986 INE523H14OV8 JM FIN PRODUCTS 29-Oct-14 99.9763 8.6525 2 20 99.9760 8.7621 INE532F14PO5 EDELWEISS FIN SERV 30-Oct-14 99.9508 8.9880 3 200 99.9507 9.0017 INE532F14PO5 EDELWEISS FIN SERV 30-Oct-14 99.9753 9.0177 2 145 99.9753 9.0177 INE866I14LJ0 INDIA INFOLINE FIN 30-Oct-14 99.9524 8.6911 1 100 99.9524 8.6911 INE916D14RZ7 KOTAK MAH PRIME 30-Oct-14 99.9529 8.5998 1 100 99.9529 8.5998 INE694L14749 TALWANDI SABO POWER 30-Oct-14 99.9529 8.5998 1 50 99.9529 8.5998 INE101I14659 AFCONS INFRAST 30-Oct-14 99.9507 9.0017 1 20 99.9507 9.0017 INE306N14DN6 TATA CAP FIN SERV 31-Oct-14 99.9294 8.5957 1 125 99.9294 8.5957 INE523E14MI6 L T FIN 31-Oct-14 99.9294 8.5957 1 50 99.9294 8.5957 INE511C14LK3 MAGMA FINCORP 31-Oct-14 99.9269 8.9003 1 25 99.9269 8.9003 INE881J14HF3 SREI EQUIPMENT FIN 31-Oct-14 99.9294 8.5957 1 15 99.9294 8.5957 INE018A14CM8 LARSEN AND TOUBRO 07-Nov-14 99.7663 8.5500 1 100 99.7663 8.5500 INE738C14743 BHARAT ALUMINIUM CO 10-Nov-14 99.7213 8.5008 1 25 99.7213 8.5008 INE114A14BF1 STEEL AUTHORITY OF INDIA10-Nov-14 99.7295 8.2500 1 5 99.7295 8.2500 INE205A14AB8 SESA STERLITE 21-Nov-14 99.4484 8.4354 1 400 99.4484 8.4354 INE660A14LQ9 SUNDARAM FIN 25-Nov-14 99.3383 8.6832 1 17 99.3383 8.6832 INE069A14FB7 ADITYA BIRLA NUVO 25-Nov-14 99.3398 8.6634 1 15 99.3398 8.6634 INE280A14138 TITAN COMPANY 25-Nov-14 99.3427 8.6251 1 15 99.3427 8.6251 INE306N14AS1 TATA CAP FIN SERV 25-Nov-14 99.3560 8.4494 1 5 99.3560 8.4494 INE523E14KQ3 L T FIN 25-Nov-14 99.3560 8.4494 1 5 99.3560 8.4494 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 27-Nov-14 99.2860 8.7495 5 660 99.2860 8.7495 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 27-Nov-14 99.2860 8.7495 3 500 99.2860 8.7495 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 27-Nov-14 99.3098 8.7474 1 45 99.3098 8.7474 INE774D14GZ3 MAH MAH FIN SERV 28-Nov-14 99.2874 8.4505 1 50 99.2874 8.4505 INE866I14LG6 INDIA INFOLINE FIN 28-Nov-14 99.2779 8.8495 1 5 99.2779 8.8495 INE033L14BM6 TATA CAP HOUSING FIN 01-Dec-14 99.2418 8.4502 1 5 99.2418 8.4502 INE296A14IG9 BAJAJ FIN 65D 05-Dec-14 99.1208 8.7501 1 10 99.1208 8.7501 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 05-Dec-14 99.0993 8.7301 1 5 99.0993 8.7301 INE261F14665 NATIONAL BK FOR AGRICULT08-Dec-14 99.0564 8.4804 1 315 99.0564 8.4804 INE043D14HV0 IDFC 112D 10-Dec-14 99.0213 8.3897 1 25 99.0213 8.3897 INE202B14BO4 DEWAN HOUSING FIN CORP. 12-Dec-14 98.9401 8.6891 1 40 98.9401 8.6891 INE261F14657 NATIONAL BK FOR AGRICULT15-Dec-14 98.8934 8.6900 1 5 98.8934 8.6900 INE582L14464 TATA HOUSING DEVELOPMENT15-Dec-14 98.9129 8.5352 1 5 98.9129 8.5352 INE205A14812 SESA STERLITE 18-Dec-14 98.8331 8.4499 2 100 98.8331 8.4499 INE657K14AZ8 RHC HOLDING PRIVATE 19-Dec-14 98.4126 11.3221 1 50 98.4126 11.3221 INE001A14KR6 HDFC 22-Dec-14 98.7354 8.4998 2 50 98.7354 8.4998 INE001A14LE2 HDFC 09-Jan-15 98.3223 8.6501 2 50 98.3223 8.6501 INE981F14221 L T INFRAST DEVELOPMENT 22-Jan-15 97.9461 8.8999 1 100 97.9461 8.8999 INE975G14221 ILFS TRANSPORTATION NETW25-Jan-15 97.4341 10.8002 1 50 97.4341 10.8002 INE523E14MN6 L T FIN 04-Feb-15 97.6443 8.8947 1 50 97.6443 8.8947 INE020B14243 RURAL ELECTRIFICATION CO13-Mar-15 96.9091 8.5600 1 25 96.9091 8.5600 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 23-Mar-15 96.5352 8.9729 1 75 96.5352 8.9729 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 23-Mar-15 96.5629 8.9600 2 75 96.5629 8.9600 INE001A14LO1 HDFC 27-Mar-15 96.5481 8.6999 1 50 96.5481 8.6999 INE001A14LL7 HDFC 10-Apr-15 96.1466 8.9199 2 25 96.1466 8.9199 INE523E14LO6 L T FIN 06-May-15 95.4535 9.1501 1 25 95.4535 9.1501 INE134E14618 POWER FIN CORPORATION 29-Jun-15 94.4560 8.7800 2 75 94.4560 8.7800 INE001A14LN3 HDFC 21-Oct-15 91.8721 9.0200 1 25 91.8721 9.0200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com