Oct 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14GV0 EXIM 61D 3-Nov-14 99.9335 8.0962 1 145 99.9335 8.0962 INE013A14RW6 RELIANCE CAP 91D 3-Nov-14 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE331A14808 THE RAMCO CEMENTS 58D 5-Nov-14 99.8765 9.0266 1 5 99.8765 9.0266 INE261F14616 NABARD 60D 7-Nov-14 99.8497 7.8477 2 195 99.8506 7.8018 INE121A14KH3 CHOLAMANDALAM 60D 7-Nov-14 99.8392 8.3981 1 75 99.8392 8.3981 INE958G14NT4 RELIGARE FINVEST 88D 10-Nov-14 99.7568 8.8984 1 25 99.7568 8.8984 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 99.7731 8.3007 1 5 99.7731 8.3007 INE296A14GI9 BAJAJ FIN 365D 11-Nov-14 99.7475 8.3996 1 15 99.7475 8.3996 INE580B14CJ1 GRUH FIN 34D 13-Nov-14 99.7017 8.4004 1 25 99.7017 8.4004 INE481G14188 ULTRATECH CEMENT 60D 14-Nov-14 99.6979 7.9000 1 100 99.6979 7.9000 INE694L14681 TALWANDI SABO 80D 14-Nov-14 99.7415 8.5997 1 10 99.7415 8.5997 INE144H14370 DEUTSCHE 364D 17-Nov-14 99.6057 8.4994 1 100 99.6057 8.4994 INE121A14KI1 CHOLAMANDALAM 60D 21-Nov-14 99.5219 8.3498 1 125 99.5219 8.3498 INE110L14084 RELIANCE JIO 59D 21-Nov-14 99.5190 8.4006 1 25 99.5190 8.4006 INE657K14AU9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 21-Nov-14 99.4777 10.6467 1 25 99.4777 10.6467 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 99.4877 8.9501 1 75 99.4877 8.9501 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 99.4634 8.9507 1 150 99.4634 8.9507 INE008I14BH4 COX AND KINGS 60D 25-Nov-14 99.3770 10.4009 1 25 99.3770 10.4009 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.3636 8.6588 4 650 99.3755 8.4954 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.4332 8.6690 4 650 99.4449 8.4893 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.4279 8.7508 2 500 99.4279 8.7508 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.3755 8.4954 2 105 99.3755 8.4954 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.3561 8.7610 1 100 99.3561 8.7610 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.4280 8.7491 2 95 99.4286 8.7400 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D 27-Nov-14 99.3642 8.6501 1 75 99.3642 8.6501 INE851M14BT4 VOLKSWAGEN FIN 49D 27-Nov-14 99.3810 8.4201 2 50 99.3810 8.4201 INE774D14GT6 MAH MAH FIN SERV 90D 2-Dec-14 99.2672 8.4202 1 100 99.2672 8.4202 INE155A14EB7 TATA MOTORS 181D 4-Dec-14 99.2137 8.5081 1 85 99.2137 8.5081 INE018A14CS5 LARSEN AND TOUBRO 59D 5-Dec-14 99.1919 8.4960 1 25 99.1919 8.4960 INE306N14DJ4 TATA CAP FIN SERV 65D 5-Dec-14 99.2010 8.3995 1 25 99.2010 8.3995 INE657N14627 EDELWEISS 90D 8-Dec-14 99.1491 8.9498 1 75 99.1491 8.9498 INE774D14GW0 MAH MAH FIN SERV 90D 8-Dec-14 99.1268 8.4612 1 40 99.1268 8.4612 INE205A14788 SESA STERLITE 180D 15-Dec-14 98.9725 8.4207 1 100 98.9725 8.4207 INE749A14CX5 JINDAL STEEL POWER 105D 15-Dec-14 98.9187 9.4997 1 75 98.9187 9.4997 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 98.9776 8.3785 1 25 98.9776 8.3785 INE657K14AZ8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 19-Dec-14 98.6327 10.9996 2 100 98.6327 10.9996 INE019A14338 JSW STEEL 88D 26-Dec-14 98.7950 8.3998 1 5 98.7950 8.3998 INE975G14213 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-Dec-14 98.4197 9.9334 1 2 98.4197 9.9334 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 98.1647 8.5301 1 100 98.1647 8.5301 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 98.0272 8.7449 2 150 98.0261 8.7498 INE860H14OF7 ADITYA BIRLA FIN 364D 23-Jan-15 98.0415 8.6801 1 50 98.0415 8.6801 INE001A14LI3 HDFC 111D 27-Jan-15 97.9733 8.5801 3 77 97.9733 8.5801 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 97.9687 8.6000 1 50 97.9687 8.6000 INE155A14EO0 TATA MOTORS 183D 19-Feb-15 97.5326 8.5499 1 40 97.5326 8.5499 INE975F14DP9 KOTAK MAH 180D 17-Mar-15 96.8704 8.8001 1 20 96.8704 8.8001 INE749A14DI4 JINDAL STEEL POWER 269D 15-Jun-15 93.6870 10.8349 1 2 93.6870 10.8349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com