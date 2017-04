Nov 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14KZ8 INDIA INFOLINE FIN 83D 5-Nov-14 99.9551 8.1979 2 100 99.9551 8.1979 INE205A14978 SESA STERLITE 65D 5-Nov-14 99.9556 8.1066 1 75 99.9556 8.1066 INE126A14BR0 E.I.D. PARRY (INDIA) 75D 5-Nov-14 99.9556 8.1066 1 40 99.9556 8.1066 INE523H14PJ0 JM FIN PRODUCTS 91D 5-Nov-14 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE001A14LB8 HDFC 77D 7-Nov-14 99.9108 8.1468 1 95 99.9108 8.1468 INE261F14616 NABARD 60D 7-Nov-14 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE774D14GU4 MAH MAH FIN SERV 69D 10-Nov-14 99.8430 8.1993 4 400 99.8430 8.1993 INE738C14743 BHARAT ALUMINIUM 70D 10-Nov-14 99.8430 8.1993 1 175 99.8430 8.1993 INE860H14QH8 ADITYA BIRLA FIN 69D 10-Nov-14 99.8430 8.1993 1 150 99.8430 8.1993 INE597H14CB9 TGS INVESTMENT AND 91D 11-Nov-14 99.8184 8.3006 1 75 99.8184 8.3006 INE043D14HQ0 IDFC 153D 11-Nov-14 99.8191 8.2685 1 50 99.8191 8.2685 INE481G14188 ULTRATECH CEMENT 60D 14-Nov-14 99.7535 8.1995 1 125 99.7535 8.1995 INE694L14681 TALWANDI SAB 80D 14-Nov-14 99.7933 8.4002 1 5 99.7933 8.4002 INE202B14BR7 DEWAN HOUSING FIN 59D 14-Nov-14 99.7327 8.8933 1 3 99.7327 8.8933 INE205A14AB8 SESA STERLITE 64D 21-Nov-14 99.5875 8.3992 2 150 99.5875 8.3992 INE121A14KI1 CHOLAMANDALAM 60D 21-Nov-14 99.5777 8.5996 1 50 99.5777 8.5996 INE657N14718 EDELWEISS 61D 24-Nov-14 99.4878 8.9484 1 75 99.4878 8.9484 INE205A14AD4 SESA STERLITE 61D 24-Nov-14 99.5190 8.4006 1 25 99.5190 8.4006 INE657N14726 EDELWEISS 60D 25-Nov-14 99.4635 8.9490 1 150 99.4635 8.9490 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 99.4791 8.3097 1 50 99.4791 8.3097 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.4549 8.3361 4 650 99.4605 8.2494 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.4344 8.6505 3 500 99.4605 8.2494 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.4330 8.6716 2 95 99.4605 8.2494 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D 27-Nov-14 99.4398 8.5677 2 75 99.4398 8.5677 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.5055 8.2450 1 50 99.5055 8.2450 INE523H14OJ3 JM FIN PRODUCTS 179D 28-Nov-14 99.4144 8.6001 2 50 99.4144 8.6001 INE866I14LG6 INDIA INFOLINE FIN 88D 28-Nov-14 99.4579 8.6498 1 5 99.4579 8.6498 INE033L14BM6 TATA CAP HOUSING FIN 61D 1-Dec-14 99.4122 8.3006 1 5 99.4122 8.3006 INE019A14296 JSW STEEL 90D 4-Dec-14 99.2665 8.7002 1 62 99.2665 8.7002 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.3022 8.5496 1 15 99.3022 8.5496 INE445L14027 NABHA POWER 98D 8-Dec-14 99.1943 8.4705 1 200 99.1943 8.4705 INE657N14627 EDELWEISS 90D 8-Dec-14 99.1492 8.9488 1 75 99.1492 8.9488 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE523H14NG1 JM FIN PRODUCTS 308D 10-Dec-14 99.1358 8.5995 2 50 99.1358 8.5995 INE043D14HV0 IDFC 112D 10-Dec-14 99.1915 8.5002 1 25 99.1915 8.5002 INE975F14CT3 KOTAK MAH 179D 12-Dec-14 99.0981 8.5177 1 50 99.0981 8.5177 INE202B14BO4 DEWAN HOUSING FIN 108D 12-Dec-14 99.0814 8.6769 1 35 99.0814 8.6769 INE043D14IA2 IDFC 72D 12-Dec-14 99.1457 8.5002 1 25 99.1457 8.5002 INE657K14AZ8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 19-Dec-14 98.6339 10.9898 2 100 98.6339 10.9898 INE657N14767 EDELWEISS 59D 19-Dec-14 98.9739 8.6002 1 5 98.9739 8.6002 INE881J14HR8 SREI EQUIPMENT FIN 53D 22-Dec-14 98.8388 8.7514 1 100 98.8388 8.7514 INE001A14JQ0 HDFC 364D 26-Dec-14 98.8467 8.3503 1 115 98.8467 8.3503 INE514E14HA2 EXIM 91D 26-Dec-14 98.8331 8.4499 1 25 98.8331 8.4499 INE769M14010 VIACOM 18 MEDIA 61D 29-Dec-14 98.7523 8.5401 1 100 98.7523 8.5401 INE511C14LQ0 MAGMA FINCORP 70D 29-Dec-14 98.7292 8.7002 1 15 98.7292 8.7002 INE860H14QS5 ADITYA BIRLA FIN 78D 30-Dec-14 98.7207 8.5999 1 25 98.7207 8.5999 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 98.5993 8.5003 1 25 98.5993 8.5003 INE523H14PI2 JM FIN PRODUCTS 164D 15-Jan-15 98.2511 8.9002 2 75 98.2511 8.9002 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 98.0993 8.7307 2 150 98.0984 8.7350 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 98.1476 8.7201 1 150 98.1476 8.7201 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 97.9409 8.7201 1 100 97.9409 8.7201 INE975F14DI4 KOTAK MAH 184D 13-Feb-15 97.6132 8.7498 2 50 97.6132 8.7498 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 96.3265 8.8099 1 25 96.3265 8.8099 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 95.9639 8.9774 1 2.2 95.9639 8.9774 INE660A14LA3 SUNDARAM FIN 364D 27-Apr-15 95.8106 9.1200 1 25 95.8106 9.1200 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 95.9561 8.7399 1 2 95.9561 8.7399 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 94.6258 8.7100 1 25 94.6258 8.7100 INE155A14EH4 TATA MOTORS 356D 30-Jun-15 94.5196 8.8549 1 5 94.5196 8.8549 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com