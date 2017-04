Nov 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14LA9 INDIA INFOLINE FIN 85D 7-Nov-14 99.9551 8.1979 1 75 99.9551 8.1979 INE121A14KH3 CHOLAMANDALAM 60D 7-Nov-14 99.9556 8.1066 1 65 99.9556 8.1066 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 99.8905 8.0023 2 150 99.8905 8.0023 INE860H14QH8 ADITYA BIRLA FIN 69DCP 10-Nov-14 99.8905 8.0023 2 150 99.8905 8.0023 INE774D14GU4 MAH MAH FIN SERV 69D 10-Nov-14 99.9310 8.4008 1 100 99.9310 8.4008 INE138A14054 PENINSULA LAND 61D 10-Nov-14 99.8353 12.0429 1 25 99.8353 12.0429 INE657K14AQ7 RHC HOLDING PRIVATE 60D 10-Nov-14 99.8467 11.2081 1 2 99.8467 11.2081 INE043D14HQ0 IDFC 153D 11-Nov-14 99.8643 8.2663 1 25 99.8643 8.2663 INE694L14673 TALWANDI SABO 79D 12-Nov-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE523H14PL6 JM FIN PRODUCTS 90D 12-Nov-14 99.8411 8.2987 3 41 99.8411 8.2987 INE823G14272 J.K.CEMENT 30D 13-Nov-14 99.8111 8.6349 1 2 99.8111 8.6349 INE001A14KP0 HDFC 153D 17-Nov-14 99.7360 8.0513 1 50 99.7360 8.0513 INE261F14632 NABARD 60D 18-Nov-14 99.7116 8.1208 1 50 99.7116 8.1208 INE261F14632 NABARD 60D 18-Nov-14 99.7580 8.0495 1 5 99.7580 8.0495 INE870D14478 NATIONAL FERTILIZERS 59D21-Nov-14 99.6788 8.4011 1 25 99.6788 8.4011 INE870D14486 NATIONAL FERTILIZERS 59D24-Nov-14 99.5698 8.3001 1 100 99.5698 8.3001 INE055I14889 MAGMA HOUSING FIN 63D 24-Nov-14 99.5466 8.7497 1 25 99.5466 8.7497 INE010A14022 PRISM CEMENT 56D 26-Nov-14 99.4442 9.7143 1 25 99.4442 9.7143 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.5299 8.6190 2 250 99.5502 8.2459 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.5277 8.6604 1 200 99.5277 8.6604 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.5008 8.3239 4 170 99.5055 8.2450 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.4975 8.3791 2 110 99.5052 8.2500 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D 27-Nov-14 99.4867 8.5601 2 75 99.4867 8.5601 INE306N14DO4 TATA CAP FIN SERV 28D 28-Nov-14 99.4740 8.3915 1 200 99.4740 8.3915 INE001A14KL9 HDFC 175D 28-Nov-14 99.4785 8.3194 1 25 99.4785 8.3194 INE010A14030 PRISM CEMENT 58D 28-Nov-14 99.3916 9.7141 1 25 99.3916 9.7141 INE085A14701 CHAMBAL FERTILISERS 58D28-Nov-14 99.4991 8.7499 1 5 99.4991 8.7499 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 99.4293 8.3800 1 215 99.4293 8.3800 INE114A14BH7 SAIL 59D 5-Dec-14 99.2981 8.6001 1 10 99.2981 8.6001 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.2592 8.2543 6 190 99.2596 8.2504 INE702C14012 APL APOLLO TUBES 61D 8-Dec-14 99.1161 9.8637 1 25 99.1161 9.8637 INE010A14048 PRISM CEMENT 58D 13-Dec-14 98.9947 9.7542 1 25 98.9947 9.7542 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.0908 8.3726 2 100 99.0908 8.3726 INE010A14055 PRISM CEMENT 60D 15-Dec-14 98.9423 9.7547 1 25 98.9423 9.7547 INE138A14062 PENINSULA LAND 61D 17-Dec-14 98.6685 11.7275 1 25 98.6685 11.7275 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 98.9894 8.2807 2 130 98.9931 8.2501 INE055A14BW1 CENTURY TEXTILES AND 60D30-Dec-14 98.7574 8.3501 2 100 98.7574 8.3501 INE055A14BW1 CENTURY TEXTILES AND 60D30-Dec-14 98.7808 8.5000 1 5 98.7808 8.5000 INE296A14IH7 BAJAJ FIN 84D 31-Dec-14 98.7052 8.5500 1 5 98.7052 8.5500 INE514E14HH7 EXIM 58D 31-Dec-14 98.7740 8.3897 1 5 98.7740 8.3897 INE514E14HF1 EXIM 63D 2-Jan-15 98.6932 8.6303 1 25 98.6932 8.6303 INE138A14070 PENINSULA LAND 63D 5-Jan-15 98.0420 11.9499 1 25 98.0420 11.9499 INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 98.5046 8.5247 1 300 98.5046 8.5247 INE523E14MN6 L T FIN 145D 4-Feb-15 97.8878 8.6548 1 50 97.8878 8.6548 INE523E14MV9 L T FIN 142D 25-Mar-15 96.7528 8.7500 2 50 96.7528 8.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com