Nov 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14GU4 MAH MAH FIN SERV 69D 10-Nov-14 99.9326 8.2059 1 200 99.9326 8.2059 INE114A14BF1 SAIL 59D 10-Nov-14 99.9328 8.1830 2 160 99.9331 8.1449 INE738C14743 BHARAT ALUMINIUM 70D 10-Nov-14 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE101I14899 AFCONS INFRAST 90D 10-Nov-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE019A14189 JSW STEEL 180D 12-Nov-14 99.8871 8.2510 3 200 99.8871 8.2510 INE532F14PU2 EDELWEISS FIN SERV 61D 12-Nov-14 99.8871 8.2510 1 125 99.8871 8.2510 INE694L14673 TALWANDI SABO 79D 12-Nov-14 99.8871 8.2510 1 115 99.8871 8.2510 INE860H14QI6 ADITYA BIRLA FIN 70D 13-Nov-14 99.8654 8.1992 1 150 99.8654 8.1992 INE193E14309 BAJAJ ELECTRICALS 60D 17-Nov-14 99.7537 9.0121 1 8 99.7537 9.0121 INE975G14205 ILFS TRANSPORTATION 60D 21-Nov-14 99.6031 10.3890 1 25 99.6031 10.3890 INE870D14486 NATIONAL FERTILIZERS 59D24-Nov-14 99.6172 8.2505 1 50 99.6172 8.2505 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.5411 8.4142 2 300 99.5504 8.2423 INE531F14BE8 EDELWEISS SECURITIES 30D27-Nov-14 99.5927 8.7807 1 200 99.5927 8.7807 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.5450 8.3410 4 130 99.5504 8.2423 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.5931 8.7721 1 80 99.5931 8.7721 INE804I14IH1 ECL FIN 30D 27-Nov-14 99.5375 8.4798 1 25 99.5375 8.4798 INE532F14PW8 EDELWEISS FIN SERV 30D 27-Nov-14 99.6059 8.4950 1 20 99.6059 8.4950 INE872A14GL1 SREI INFRAST FIN 58D 28-Nov-14 99.4116 10.2875 1 28.9 99.4116 10.2875 INE523E14KL4 L T FIN 361D 2-Dec-14 99.4198 8.5204 1 40 99.4198 8.5204 INE296A14GS8 BAJAJ FIN 365D 2-Dec-14 99.4178 8.5499 1 5 99.4178 8.5499 INE306N14CO6 TATA CAP FIN SERV 182D 4-Dec-14 99.3825 8.3996 1 50 99.3825 8.3996 INE085A14719 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Dec-14 99.3516 8.5075 1 130 99.3516 8.5075 INE205A14AE2 SESA STERLITE 59D 5-Dec-14 99.3696 8.2698 1 25 99.3696 8.2698 INE193E14267 BAJAJ ELECTRICALS 178D 5-Dec-14 99.4110 8.6504 1 25 99.4110 8.6504 INE774D14GW0 MAH MAH FIN SERV 90D 8-Dec-14 99.2877 8.4469 1 110 99.2877 8.4469 INE202B14BF2 DEWAN HOUSING FIN 182D 8-Dec-14 99.2690 8.6703 1 75 99.2690 8.6703 INE261F14665 NABARD 73D 8-Dec-14 99.3043 8.2487 1 9 99.3043 8.2487 INE860H14QR7 ADITYA BIRLA FIN 60D 8-Dec-14 99.3711 8.2500 1 5 99.3711 8.2500 INE043D14HV0 IDFC 112D 10-Dec-14 99.2381 8.4918 1 75 99.2381 8.4918 INE115A14185 LIC HOUSING FIN 180D 10-Dec-14 99.2447 8.4177 1 50 99.2447 8.4177 INE851M14AA6 VOLKSWAGEN FIN 365D 10-Dec-14 99.2399 8.4716 1 40.5 99.2399 8.4716 INE261F14673 NABARD 72D 11-Dec-14 99.2456 8.1603 2 110 99.2456 8.1603 INE261F14673 NABARD 72D 11-Dec-14 99.3168 8.0995 1 5 99.3168 8.0995 INE001A14LC6 HDFC 101D 11-Dec-14 99.2833 8.4995 1 5 99.2833 8.4995 INE018A14CK2 LARSEN AND TOUBRO 106D 12-Dec-14 99.2217 8.1802 2 75 99.2217 8.1802 INE909H14FF0 TATA MOTORS FIN 180D 15-Dec-14 99.1161 8.5658 1 50 99.1161 8.5658 INE870D14494 NATIONAL FERTILIZERS 59D15-Dec-14 99.1310 8.4201 1 5 99.1310 8.4201 INE261F14657 NABARD 83D 15-Dec-14 99.1044 8.6802 1 5 99.1044 8.6802 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 99.0016 8.1798 1 25 99.0016 8.1798 INE110L14100 RELIANCE JIO 60D 26-Dec-14 98.9296 8.5853 1 25 98.9296 8.5853 INE001A14LH5 HDFC 102D 5-Jan-15 98.6406 8.5257 1 100 98.6406 8.5257 INE148I14GF1 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Jan-15 98.0852 8.6896 1 25 98.0852 8.6896 INE978J14AF2 TURQUOISE 91D 2-Feb-15 97.9742 8.6748 1 50 97.9742 8.6748 INE306N14DG0 TATA CAP FIN SERV 155D 27-Feb-15 97.4289 8.6001 2 100 97.4289 8.6001 INE020E14DA9 STCI FIN 365D 4-Mar-15 97.2717 8.7501 2 50 97.2717 8.7501 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 97.1722 8.4300 1 25 97.1722 8.4300 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 92.3255 8.9500 2 100 92.3255 8.9500 INE155A14EV5 TATA MOTORS 361D 26-Oct-15 92.1368 8.9000 1 50 92.1368 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com