Jan 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE179J14BU4 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 21-Jan-15 99.9774 8.2509 1 25 99.9774 8.2509 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 99.9545 8.3075 1 50 99.9545 8.3075 INE001A14LW4 HDFC 57D 23-Jan-15 99.9319 8.2911 1 600 99.9319 8.2911 INE742O14070 RELIANCE RETAIL 60D 23-Jan-15 99.9321 8.2633 2 350 99.9322 8.2546 INE871D14FY2 IL & FS 61D 27-Jan-15 99.8394 8.3876 1 240 99.8394 8.3876 INE008I14BS1 COX AND KINGS 63D 27-Jan-15 99.8210 9.3503 1 5 99.8210 9.3503 INE691I14BJ3 L T INFRAST FIN 48D 29-Jan-15 99.7940 8.3717 2 360 99.7940 8.3717 INE804I14IQ2 ECL FIN 28D 29-Jan-15 99.7911 8.4898 1 50 99.7911 8.4898 INE306N14DY3 TATA CAP FIN SERV 24D 29-Jan-15 99.7933 8.4002 1 50 99.7933 8.4002 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.7917 8.4654 1 35 99.7917 8.4654 INE774D14HD8 MAH MAH FIN SERV 90D 29-Jan-15 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE691I14BK1 L T INFRAST FIN 25D 30-Jan-15 99.7712 8.3704 1 25 99.7712 8.3704 INE522D14CY8 MANAPPURAM FIN 28D 30-Jan-15 99.7970 8.2495 1 5 99.7970 8.2495 INE881J14IF1 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Jan-15 99.7970 8.2495 1 5 99.7970 8.2495 INE872A14GQ0 SREI INFRAST FIN 53D 2-Feb-15 99.6805 8.9993 1 430 99.6805 8.9993 INE851M14CA2 VOLKSWAGEN FIN 63D 10-Feb-15 99.5527 8.1999 1 25 99.5527 8.1999 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.3527 8.2001 3 200 99.3527 8.2001 INE110L14217 RELIANCE JIO 60D 24-Feb-15 99.2401 8.2202 2 50 99.2401 8.2202 INE018A14CL0 LARSEN AND TOUBRO 179D 27-Feb-15 99.1541 8.1944 1 100 99.1541 8.1944 INE043D14IF1 IDFC 88D 27-Feb-15 99.1283 8.4465 1 100 99.1283 8.4465 INE481G14246 ULTRATECH CEMENT 60D 27-Feb-15 99.1535 8.2003 1 100 99.1535 8.2003 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.0340 8.2797 2 100 99.0340 8.2797 INE774D14HI7 MAH MAH FIN SERV 86D 4-Mar-15 99.0483 8.3502 1 25 99.0483 8.3502 INE018A14CI6 LARSEN AND TOUBRO 208D 9-Mar-15 98.9551 8.2003 1 50 98.9551 8.2003 INE514E14HO3 EXIM 63D 9-Mar-15 98.9614 8.1504 1 5 98.9614 8.1504 INE532F14RH5 EDELWEISS FIN SERV 57D 12-Mar-15 98.7735 8.8869 1 29 98.7735 8.8869 INE694L14962 TALWANDI SABO 88D 13-Mar-15 98.8383 8.2501 1 50 98.8383 8.2501 INE318A14417 PIDILITE INDUSTRIES 174D16-Mar-15 98.8014 8.1999 1 50 98.8014 8.1999 INE036A14AN2 RELIANCE INFRAST 90D 16-Mar-15 98.6068 9.5501 1 5 98.6068 9.5501 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 98.7441 8.2899 1 5 98.7441 8.2899 INE055I14988 MAGMA HOUSING FIN 90D 24-Mar-15 98.4988 8.8300 1 50 98.4988 8.8300 INE749A14DH6 JINDAL STEEL POWER 251D 28-May-15 96.5014 10.3382 1 60 96.5014 10.3382 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 92.6231 8.8900 1 75 92.6231 8.8900 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 92.3027 8.9000 2 125 92.3027 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com