Jan 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE694L14822 TALWANDI SABO POWER 85D 22-Jan-15 99.9774 8.2509 1 75 99.9774 8.2509 INE148I14GK1 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Jan-15 99.9543 8.3441 1 125 99.9543 8.3441 INE205A14AP8 SESA STERLITE 60D 23-Jan-15 99.9551 8.1979 2 125 99.9551 8.1979 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 99.9551 8.1979 1 100 99.9551 8.1979 INE523H14PQ5 JM FIN PRODUCTS 148D 23-Jan-15 99.9545 8.3075 1 50 99.9545 8.3075 INE580B14CL7 GRUH FIN 70D 27-Jan-15 99.8646 8.2480 1 95 99.8646 8.2480 INE008I14BS1 COX AND KINGS 63D 27-Jan-15 99.8343 10.0968 1 15 99.8343 10.0968 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.8148 8.4654 1 50 99.8148 8.4654 INE043D14HX6 IDFC 127D 30-Jan-15 99.7994 8.1518 2 100 99.7994 8.1518 INE804I14IV2 ECL FIN 15D 30-Jan-15 99.7933 8.4002 1 25 99.7933 8.4002 INE872A14GQ0 SREI INFRAST FIN 53D 2-Feb-15 99.7050 8.9995 1 430 99.7050 8.9995 INE870D14536 NATIONAL FERTILIZERS 32D 2-Feb-15 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE560K14132 PTC INDIA FIN SERV 60D 3-Feb-15 99.7262 8.3509 1 5 99.7262 8.3509 INE657N14890 EDELWEISS 63D 6-Feb-15 99.6490 8.5711 1 5 99.6490 8.5711 INE018A14CW7 LARSEN AND TOUBRO 88D 6-Feb-15 99.6666 8.1399 1 5 99.6666 8.1399 INE514E14HM7 EXIM 60D 13-Feb-15 99.4891 8.1494 1 15 99.4891 8.1494 INE769M14028 VIACOM 18 MEDIA 62D 18-Feb-15 99.3635 8.3500 1 50 99.3635 8.3500 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.3787 8.1497 2 50 99.3787 8.1497 INE738C14891 BHARAT ALUMINIUM 68D 18-Feb-15 99.3788 8.4502 2 10 99.3788 8.4502 INE975F14EO0 KOTAK MAH 63D 18-Feb-15 99.3522 8.4996 1 10 99.3522 8.4996 INE205A14AT0 SESA STERLITE 70D 24-Feb-15 99.2155 8.4884 1 225 99.2155 8.4884 INE110L14191 RELIANCE JIO 79D 27-Feb-15 99.1756 8.2002 2 200 99.1756 8.2002 INE069A14FM4 ADITYA BIRLA NUVO 74D 27-Feb-15 99.1786 8.1701 1 50 99.1786 8.1701 INE909H14FP9 TATA MOTORS FIN 163D 27-Feb-15 99.1715 8.4702 1 10 99.1715 8.4702 INE155A14FH1 TATA MOTORS 90D 10-Mar-15 98.9370 8.1701 1 100 98.9370 8.1701 INE508F14727 RASHTRIYA ISPAT 90D 11-Mar-15 98.9151 8.1700 1 100 98.9151 8.1700 INE233A14EL1 GODREJ INDUSTRIES 90D 11-Mar-15 98.9046 8.2500 1 45 98.9046 8.2500 INE975F14ED3 KOTAK MAH 105D 11-Mar-15 98.8668 8.5379 1 40 98.8668 8.5379 INE532F14RG7 EDELWEISS FIN SERV 55D 11-Mar-15 98.8791 8.6201 1 5 98.8791 8.6201 INE694L14962 TALWANDI SABO 88D 13-Mar-15 98.8624 8.4000 1 5 98.8624 8.4000 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 98.7684 8.2753 1 25 98.7684 8.2753 INE916D14SF7 KOTAK MAH PRIME 356D 18-Mar-15 98.7304 8.3815 1 25 98.7304 8.3815 INE013A14QD8 RELIANCE CAP 364D 3-Apr-15 98.2419 9.1999 1 10 98.2419 9.1999 INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 97.9708 9.0000 2 100 97.9708 9.0000 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 93.0851 8.8899 2 200 93.0851 8.8899 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 93.0567 8.9000 2 100 93.0567 8.9000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 92.8819 8.8800 3 100 92.8819 8.8800 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 92.8460 8.9000 1 25 92.8460 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com