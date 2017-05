Jan 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14LT9 INDIA INFOLINE FIN 87D 23-Jan-15 99.9767 8.5065 3 200 99.9767 8.5065 INE742O14070 RELIANCE RETAIL 60D 23-Jan-15 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE774D14HC0 MAH MAH FIN SERV 88D 23-Jan-15 99.9780 8.0318 1 100 99.9780 8.0318 INE055A14BV3 CENTURY TEXTILES AND88D 23-Jan-15 99.9777 8.1413 1 25 99.9777 8.1413 INE205A14AP8 SESA STERLITE 60D 23-Jan-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE688I14BE0 CAP FIRST 58D 23-Jan-15 99.9775 8.2143 1 15 99.9775 8.2143 INE091A14600 NIRMA 59D 23-Jan-15 99.9775 8.2143 1 15 99.9775 8.2143 INE019A14379 JSW STEEL 70D 27-Jan-15 99.8864 8.3022 2 150 99.8864 8.3022 INE178A14670 CHENNAI PETROLEUM 55D 27-Jan-15 99.8898 8.0535 1 100 99.8898 8.0535 INE036A14AI2 RELIANCE INFRAST 60D 27-Jan-15 99.8993 9.1981 1 5 99.8993 9.1981 INE756I14429 HDB FIN SERV 90D 28-Jan-15 99.8670 8.1016 1 100 99.8670 8.1016 INE976I14IG9 TATA CAP 91D 28-Jan-15 99.8628 8.3578 1 100 99.8628 8.3578 INE306N14DY3 TATA CAP FIN SERV 24D 29-Jan-15 99.8390 8.4085 1 150 99.8390 8.4085 INE306N14DZ0 TATA CAP FIN SERV 25D 30-Jan-15 99.8148 8.4654 1 200 99.8148 8.4654 INE738C14925 BHARAT ALUMINIUM 24D 30-Jan-15 99.8206 8.1998 1 80 99.8206 8.1998 INE572E14395 PNB HOUSING FIN 74D 30-Jan-15 99.8150 8.4563 1 25 99.8150 8.4563 INE522D14CY8 MANAPPURAM FIN 28D 30-Jan-15 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE013A14SY0 RELIANCE CAP 60D 30-Jan-15 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE114A14BK1 SAIL 60D 3-Feb-15 99.7520 8.2495 1 10 99.7520 8.2495 INE018A14CW7 LARSEN AND TOUBRO 88D 6-Feb-15 99.6842 8.2594 1 5 99.6842 8.2594 INE851M14CA2 VOLKSWAGEN FIN 63D 10-Feb-15 99.6021 8.1008 1 5 99.6021 8.1008 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.4044 8.0999 2 25 99.4044 8.0999 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.4172 8.2296 1 25 99.4172 8.2296 INE085A14768 CHAMBAL FERTILISERS 84D 27-Feb-15 99.2016 8.1600 1 100 99.2016 8.1600 INE835P14178 RELIGARE COMTRADE 58D 27-Feb-15 98.9576 10.6801 1 5 98.9576 10.6801 INE001A14MF7 HDFC 56D 2-Mar-15 99.1505 8.2296 1 5 99.1505 8.2296 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK 53D 3-Mar-15 99.1115 8.1802 1 25 99.1115 8.1802 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK 53D 3-Mar-15 99.1230 8.2804 1 5 99.1230 8.2804 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 99.0677 8.3779 2 375 99.0677 8.3779 INE020E14DA9 STCI FIN 365D 4-Mar-15 99.0542 8.5003 1 50 99.0542 8.5003 INE165K14015 JHAJJAR POWER 71D 4-Mar-15 99.0018 9.2004 1 50 99.0018 9.2004 INE749A14CV9 JINDAL STEEL POWER 218D 10-Mar-15 98.8644 8.9203 2 100 98.8644 8.9203 INE560K14157 PTC INDIA FIN SERV 73D 12-Mar-15 98.8544 8.6324 1 10 98.8544 8.6324 INE148I14HC6 INDIABULLS HOUSING 60D 13-Mar-15 98.8402 8.5659 1 100 98.8402 8.5659 INE978J14AM8 TURQUOISE INVEST 58D 13-Mar-15 98.8490 8.5001 1 25 98.8490 8.5001 INE978J14AN6 TURQUOISE INVEST 60D 16-Mar-15 98.7808 8.5000 1 75 98.7808 8.5000 INE179J14CG1 BIRLA TMT HOLDINGS 60D 16-Mar-15 98.7808 8.5000 1 25 98.7808 8.5000 INE597H14DB7 TGS INVESTMENT 60D 16-Mar-15 98.7808 8.5000 1 25 98.7808 8.5000 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 98.8086 8.1501 1 25 98.8086 8.1501 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 98.7971 8.2297 1 5 98.7971 8.2297 INE081A14155 TATA STEEL 88D 20-Mar-15 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE236A14EJ8 HCL INFOSYSTEMS 61D 23-Mar-15 98.3561 10.3399 2 50 98.3561 10.3399 INE982D14729 GODREJ BOYCE 79D 26-Mar-15 98.5818 8.3348 1 15 98.5818 8.3348 INE694L14996 TALWANDI SABO 88D 27-Mar-15 98.5655 8.3002 2 210 98.5655 8.3002 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 98.5843 8.1899 3 200 98.5775 8.2298 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 98.5741 8.2497 4 100 98.5741 8.2497 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 98.0928 8.5502 1 25 98.0928 8.5502 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 97.7881 8.6001 1 70 97.7881 8.6001 INE976I14IF1 TATA CAP 329D 11-Sep-15 94.5890 9.0000 1 25 94.5890 9.0000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 92.8745 8.8900 1 75 92.8745 8.8900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com