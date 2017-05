Jan 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE849D14EL8 ICICI SEC PD 63D 27-Jan-15 99.9104 8.1797 4 250 99.9097 8.2473 INE001A14LI3 HDFC 111D 27-Jan-15 99.9108 8.1468 1 90 99.9108 8.1468 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.8612 8.4540 3 85 99.8611 8.4615 INE804I14IQ2 ECL FIN 28D 29-Jan-15 99.8608 8.4798 1 50 99.8608 8.4798 INE975F14DN4 KOTAK MAH INVESTMENTS 30-Jan-15 99.8395 8.3824 1 75 99.8395 8.3824 INE306N14DZ0 TATA CAP FIN SERV 25D 30-Jan-15 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE916D14RV6 KOTAK MAH PRIME 357D 30-Jan-15 99.8420 8.2516 1 15 99.8420 8.2516 INE514E14HM7 EXIM 60D 13-Feb-15 99.5361 8.1006 1 15 99.5361 8.1006 INE192A14176 TATA GLOBAL 90D 16-Feb-15 99.4605 8.2494 2 75 99.4605 8.2494 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.4193 8.1998 2 185 99.4193 8.1998 INE012I14DL4 JM FIN SERV 91D 25-Feb-15 99.3370 8.4003 1 5 99.3370 8.4003 INE205A14AW4 SESA STERLITE 68D 25-Feb-15 99.3488 8.2499 1 5 99.3488 8.2499 INE148I14GW6 INDIABULLS HOUSING 59D 27-Feb-15 99.1583 8.8522 1 28 99.1583 8.8522 INE018A14CL0 LARSEN AND TOUBRO 179D 27-Feb-15 99.3168 8.0995 1 10 99.3168 8.0995 INE036A14AP7 RELIANCE INFRAST 60D 27-Feb-15 99.1727 8.6995 1 5 99.1727 8.6995 INE804I14IS8 ECL FIN 65D 4-Mar-15 99.0212 9.0198 1 53 99.0212 9.0198 INE881J14HX6 SREI EQUIPMENT FIN 90D 5-Mar-15 99.0542 8.5003 1 15 99.0542 8.5003 INE178A14696 CHENNAI PETROLEUM 62D 10-Mar-15 98.9595 8.3429 1 50 98.9595 8.3429 INE001A14JX6 HDFC 364D 13-Mar-15 98.8887 8.3711 1 79 98.8887 8.3711 INE556F14AF4 SIDBI 59D 13-Mar-15 99.0112 8.1004 1 25 99.0112 8.1004 INE556F14AG2 SIDBI 60D 16-Mar-15 98.8307 8.3047 1 200 98.8307 8.3047 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK60D 17-Mar-15 98.9217 8.1198 1 5 98.9217 8.1198 INE001A14MA8 HDFC 90D 18-Mar-15 98.8086 8.1501 1 25 98.8086 8.1501 INE236A14EJ8 HCL INFOSYSTEMS 61D 23-Mar-15 98.3592 10.3200 2 50 98.3592 10.3200 INE763G14AW9 ICICI SECURITIES 364D 24-Mar-15 98.6443 8.3605 1 25 98.6443 8.3605 INE069A14FH4 ADITYA BIRLA NUVO 133D 25-Mar-15 98.6400 8.2499 2 100 98.6400 8.2499 INE312H14027 INOX LEISURE 86D 27-Mar-15 98.4494 9.1251 1 90 98.4494 9.1251 INE094O14381 DAIMLER FIN SERV 148D 27-Mar-15 98.5710 8.3992 1 75 98.5710 8.3992 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 98.6078 8.1798 2 50 98.6078 8.1798 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 97.8925 8.6351 1 25 97.8925 8.6351 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com