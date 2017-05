Jan 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14BK1 L T INFRAST FIN 25D 30-Jan-15 99.9787 7.7908 3 500 99.9795 7.4840 INE043D14HX6 IDFC 127D 30-Jan-15 99.9789 7.7119 4 375 99.9795 7.4840 INE121A14KN1 CHOLAMANDALAM 88D 30-Jan-15 99.9792 7.5936 2 295 99.9792 7.5936 INE013A14SY0 RELIANCE CAP 60D 30-Jan-15 99.9792 7.5936 1 105 99.9792 7.5936 INE069A14FF8 ADITYA BIRLA NUVO 88D 30-Jan-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE976I14II5 TATA CAP 23D 30-Jan-15 99.9792 7.5936 1 100 99.9792 7.5936 INE975F14DN4 KOTAK MAH INVEST 137D 30-Jan-15 99.9781 7.9953 1 75 99.9781 7.9953 INE523E14MG0 L T FIN 161D 30-Jan-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE850D14BE7 GODREJ AGROVET 91D 30-Jan-15 99.9781 7.9953 1 40 99.9781 7.9953 INE306N14DZ0 TATA CAP FIN SERV 25D 30-Jan-15 99.9780 8.0318 1 15 99.9780 8.0318 INE404K14836 SHAPOORJI PALLONJI 235D 31-Jan-15 99.9519 8.7825 1 100 99.9519 8.7825 INE870D14536 NATIONAL FERTILIZERS 32D 2-Feb-15 99.9130 7.9457 1 25 99.9130 7.9457 INE114A14BK1 SAIL 60D 3-Feb-15 99.8878 8.1962 2 205 99.8878 8.1998 INE217K14378 RELIANCE HOME FIN 60D 6-Feb-15 99.8206 8.1998 1 15 99.8206 8.1998 INE036A14AM4 RELIANCE INFRAST 59D 6-Feb-15 99.8325 8.7486 1 5 99.8325 8.7486 INE169A14BA6 COROMANDEL 63D 6-Feb-15 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE851M14CA2 VOLKSWAGEN FIN 63D 10-Feb-15 99.7311 8.2011 1 20 99.7311 8.2011 INE523H14QQ3 JM FIN PRODUCTS 90D 12-Feb-15 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE738C14891 BHARAT ALUMINIUM 68D 18-Feb-15 99.5581 8.1005 1 25 99.5581 8.1005 INE007N14450 FEDBK FIN SERV 90D 18-Feb-15 99.5554 8.1502 1 10 99.5554 8.1502 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.5853 7.9998 1 5 99.5853 7.9998 INE202B14CK0 DEWAN HOUSING FIN 47D 23-Feb-15 99.4043 8.7493 2 100 99.4043 8.7493 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.3934 8.2504 6 1000 99.3934 8.2504 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.4159 8.2480 1 120 99.4159 8.2480 INE205A14AW4 SESA STERLITE 68D 25-Feb-15 99.4172 8.2296 1 25 99.4172 8.2296 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES29D 27-Feb-15 99.3488 8.2499 4 500 99.3488 8.2499 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.3488 8.2499 3 300 99.3488 8.2499 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES29D 27-Feb-15 99.3713 8.2474 1 25 99.3713 8.2474 INE027E14630 FAMILY CREDIT 179D 27-Feb-15 99.3711 8.2500 1 5 99.3711 8.2500 INE019A14437 JSW STEEL 90D 9-Mar-15 99.1104 8.4005 2 195 99.1104 8.4005 INE694L14913 TALWANDI SABO 107D 11-Mar-15 99.0653 8.3996 1 45 99.0653 8.3996 INE556F14AF4 SIDBI 59D 13-Mar-15 99.0201 8.4001 1 25 99.0201 8.4001 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.0878 8.0004 1 5 99.0878 8.0004 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 98.9488 8.2503 1 25 98.9488 8.2503 INE729N14327 TVS CREDIT SERV 90D 26-Mar-15 98.7027 8.5668 1 50 98.7027 8.5668 INE149A14838 TUBE INVESTMENTS 133D 27-Mar-15 98.7372 8.1898 1 100 98.7372 8.1898 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 97.9513 8.6751 2 70 97.9571 8.6501 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 97.9367 8.6401 2 40 97.9367 8.6401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com