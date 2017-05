Feb 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14BK1 SAIL 60D 3-Feb-15 99.9781 7.9953 2 100 99.9781 7.9953 INE013A14SU8 RELIANCE CAP 90D 3-Feb-15 99.9774 8.2509 2 75 99.9774 8.2509 INE532F14QP0 EDELWEISS FIN SERV 60D 3-Feb-15 99.9770 8.3969 1 55 99.9770 8.3969 INE148I14GP0 INDIABULLS HOUSING 60D 3-Feb-15 99.9769 8.4334 1 13 99.9769 8.4334 INE140A14GD0 PIRAMAL ENTERPRISES 16D 5-Feb-15 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE580B14CM5 GRUH FIN 77D 6-Feb-15 99.9113 8.1011 1 130 99.9113 8.1011 INE881J14HY4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 6-Feb-15 99.9100 8.2199 1 95 99.9100 8.2199 INE540L14454 ALKEM LABORATORIES 60D 6-Feb-15 99.9090 8.3113 2 50 99.9090 8.3113 INE657N14890 EDELWEISS 63D 6-Feb-15 99.9043 8.7410 1 25 99.9043 8.7410 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.6447 8.1344 2 105 99.6505 8.0009 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.6666 8.1399 1 100 99.6666 8.1399 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.4836 8.2371 5 605 99.4828 8.2504 INE033L14BV7 TATA CAP HOUSING FIN 61D25-Feb-15 99.4735 8.3995 2 50 99.4735 8.3995 INE532F14QH7 EDELWEISS FIN SERV 90D 26-Feb-15 99.3975 9.2186 1 50 99.3975 9.2186 INE306N14DW7 TATA CAP FIN SERV 55D 26-Feb-15 99.4527 8.3693 1 25 99.4527 8.3693 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.4386 8.2428 2 300 99.4408 8.2102 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.4330 8.3260 4 250 99.4408 8.2102 INE148I14GW6 INDIABULLS HOUSING 59D 27-Feb-15 99.3988 8.8306 1 230 99.3988 8.8306 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.4633 8.2064 1 100 99.4633 8.2064 INE027E14630 FAMILY CREDIT 179D 27-Feb-15 99.4246 8.4495 2 50 99.4246 8.4495 INE916D14UL1 KOTAK MAH PRIME 59D 27-Feb-15 99.4212 8.4997 1 25 99.4212 8.4997 INE860H14RD5 ADITYA BIRLA FIN 84D 27-Feb-15 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE523E14MP1 L T FIN 154D 27-Feb-15 99.4540 8.3493 1 25 99.4540 8.3493 INE027E14689 FAMILY CREDIT 157D 2-Mar-15 99.3560 8.4494 2 75 99.3560 8.4494 INE866I14MK6 INDIA INFOLINE FIN 60D 2-Mar-15 99.3401 8.6594 1 50 99.3401 8.6594 INE657N14973 EDELWEISS 64D 3-Mar-15 99.3135 8.7002 1 150 99.3135 8.7002 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING 53D 3-Mar-15 99.3863 8.0494 1 5 99.3863 8.0494 INE804I14IS8 ECL FIN 65D 4-Mar-15 99.2659 8.9976 1 53 99.2659 8.9976 INE165K14015 JHAJJAR POWER 71D 4-Mar-15 99.2783 9.1495 1 50 99.2783 9.1495 INE114A14BL9 SAIL 59D 5-Mar-15 99.3305 8.2005 1 25 99.3305 8.2005 INE657N14AA5 EDELWEISS 60D 10-Mar-15 99.1492 8.7002 1 100 99.1492 8.7002 INE523H14NO5 JM FIN PRODUCTS 365D 11-Mar-15 99.1358 8.5995 1 5 99.1358 8.5995 INE532F14RH5 EDELWEISS FIN SERV 57D 12-Mar-15 99.0861 8.8592 1 29 99.0861 8.8592 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.1515 8.2198 1 5 99.1515 8.2198 INE657N14AC1 EDELWEISS 62D 23-Mar-15 98.8390 8.7499 1 225 98.8390 8.7499 INE657K14987 RHC HOLDING PRIVATE 297D26-Mar-15 98.4463 11.0779 1 25 98.4463 11.0779 INE876N14169 ORIENT CEMENT 137D 27-Mar-15 98.7214 8.9195 1 25 98.7214 8.9195 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 98.7994 8.5297 1 5 98.7994 8.5297 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com