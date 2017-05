Feb 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14NA1 L T FIN 63D 6-Feb-15 99.9554 8.1431 3 250 99.9554 8.1431 INE774D14HH9 MAH MAH FIN SERV 60D 6-Feb-15 99.9559 8.0518 4 200 99.9562 7.9970 INE540L14454 ALKEM LABORATORIES 60D 6-Feb-15 99.9559 8.0508 3 190 99.9548 8.2527 INE825A14361 VARDHMAN TEXTILES 60D 6-Feb-15 99.9562 7.9970 3 150 99.9562 7.9970 INE660A14LY3 SUNDARAM FIN 60D 6-Feb-15 99.9554 8.1431 1 150 99.9554 8.1431 INE468M14449 SHRIRAM EQUIPMENT 59D 6-Feb-15 99.9548 8.2527 1 100 99.9548 8.2527 INE694L14848 TALWANDI SABO POWER88D 6-Feb-15 99.9562 7.9970 2 100 99.9562 7.9970 INE916D14UE6 KOTAK MAH PRIME 59D 6-Feb-15 99.9554 8.1431 1 50 99.9554 8.1431 INE597H14CV7 TGS INVESTMENT AND 60D 6-Feb-15 99.9548 8.2527 1 50 99.9548 8.2527 INE881J14HY4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 6-Feb-15 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE148I14GR6 INDIABULLS HOUSING 60D 10-Feb-15 99.8878 8.1998 1 100 99.8878 8.1998 INE866I14MH2 INDIA INFOLINE FIN 60D 10-Feb-15 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE851M14CA2 VOLKSWAGEN FIN 63D 10-Feb-15 99.8654 8.1992 1 35 99.8654 8.1992 INE996L14052 CREDIT SUISSE FIN 364D 11-Feb-15 99.8637 8.3029 1 300 99.8637 8.3029 INE019A14411 JSW STEEL 70D 13-Feb-15 99.8228 8.0991 1 5 99.8228 8.0991 INE657K14BG6 RHC HOLDING PRIVATE 60D 17-Feb-15 99.6560 10.4995 1 5 99.6560 10.4995 INE110L14209 RELIANCE JIO 61D 18-Feb-15 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.5276 8.2497 2 60 99.5276 8.2497 INE580B14CS2 GRUH FIN 83D 2-Mar-15 99.4279 8.4007 1 10 99.4279 8.4007 INE001A14MF7 HDFC 56D 2-Mar-15 99.4395 8.2294 1 5 99.4395 8.2294 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.3749 8.1999 1 50 99.3749 8.1999 INE511C14MB0 MAGMA FINCORP 58D 5-Mar-15 99.3560 8.4494 1 50 99.3560 8.4494 INE114A14BL9 SAIL 59D 5-Mar-15 99.3825 8.0996 1 5 99.3825 8.0996 INE296A14IP0 BAJAJ FIN 61D 9-Mar-15 99.2587 8.2605 1 50 99.2587 8.2605 INE018A14DC7 LARSEN AND TOUBRO 41D 10-Mar-15 99.2560 8.0469 1 95 99.2560 8.0469 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.2074 8.1003 1 5 99.2074 8.1003 INE523E14MV9 L T FIN 142D 25-Mar-15 98.9138 8.3503 2 50 98.9138 8.3503 INE085A14792 CHAMBAL FERTILISERS 51D 26-Mar-15 98.8805 8.2649 1 100 98.8805 8.2649 INE694L14996 TALWANDI SABO POWER88D 27-Mar-15 98.8551 8.2888 1 40 98.8551 8.2888 INE180K14121 SKS MICROFIN 116D 27-Mar-15 98.5105 10.8213 1 10 98.5105 10.8213 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 98.9106 8.0402 1 5 98.9106 8.0402 INE013A14QD8 RELIANCE CAP 364D 3-Apr-15 98.5605 9.1912 1 10 98.5605 9.1912 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com