Feb 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14FL6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 6-Feb-15 99.9781 7.9953 1 175 99.9781 7.9953 INE169A14BA6 COROMANDEL 63D 6-Feb-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE660A14LY3 SUNDARAM FIN 60D 6-Feb-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE881J14HY4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 6-Feb-15 99.9767 8.5065 1 60 99.9767 8.5065 INE523E14NA1 L T FIN 63D 6-Feb-15 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE001A14LR4 HDFC 83D 9-Feb-15 99.9124 8.0005 2 150 99.9124 8.0005 INE138A14104 PENINSULA LAND 60D 10-Feb-15 99.8412 11.6108 1 25 99.8412 11.6108 INE010A14097 PRISM CEMENT 60D 10-Feb-15 99.8678 9.6634 1 25 99.8678 9.6634 INE702C14038 APL APOLLO TUBES 60D 13-Feb-15 99.7842 9.8672 1 25 99.7842 9.8672 INE514E14HN5 EXIM 60D 16-Feb-15 99.7377 8.7265 1 40 99.7377 8.7265 INE738C14909 BHARAT ALUMINIUM 60D 16-Feb-15 99.7799 8.0514 1 5 99.7799 8.0514 INE657K14BG6 RHC HOLDING PRIVATE 60D 17-Feb-15 99.6576 10.4504 1 5 99.6576 10.4504 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.7393 7.9504 2 10 99.7416 7.8800 INE532F14QZ9 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Feb-15 99.5595 8.4997 1 100 99.5595 8.4997 INE657N14965 EDELWEISS 60D 24-Feb-15 99.5646 8.4008 1 25 99.5646 8.4008 INE877R14010 LT HYDROCARBON 60D 24-Feb-15 99.5968 8.2091 1 5 99.5968 8.2091 INE532F14QZ9 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Feb-15 99.5875 8.3992 1 5 99.5875 8.3992 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.5486 8.2753 3 245 99.5304 8.6106 INE205A14AW4 SESA STERLITE 68D 25-Feb-15 99.5801 8.1005 1 25 99.5801 8.1005 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.5595 8.4997 1 5 99.5595 8.4997 INE866I14MK6 INDIA INFOLINE FIN 60D 2-Mar-15 99.4475 8.4493 1 150 99.4475 8.4493 INE866I14MK6 INDIA INFOLINE FIN 60D 2-Mar-15 99.4110 8.6504 1 50 99.4110 8.6504 INE193E14317 BAJAJ ELECTRICALS 155D 5-Mar-15 99.3752 8.4995 2 25 99.3752 8.4995 INE296A14IP0 BAJAJ FIN 61D 9-Mar-15 99.2802 8.2697 2 100 99.2802 8.2697 INE018A14DC7 LARSEN AND TOUBRO 41D 10-Mar-15 99.2923 8.1297 1 25 99.2923 8.1297 INE010A14105 PRISM CEMENT 57D 13-Mar-15 99.0478 9.7471 1 25 99.0478 9.7471 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK 60D 13-Mar-15 99.2246 8.1495 1 5 99.2246 8.1495 INE010A14113 PRISM CEMENT 57D 20-Mar-15 98.8625 9.7666 1 25 98.8625 9.7666 INE560K14207 PTC INDIA FIN SERV 47D 23-Mar-15 98.9340 8.5496 1 100 98.9340 8.5496 INE532F14QX4 EDELWEISS FIN SERV 89D 23-Mar-15 98.9291 8.7802 1 30 98.9291 8.7802 INE138A14112 PENINSULA LAND 70D 23-Mar-15 98.5370 11.7809 1 25 98.5370 11.7809 INE484J14285 GODREJ PROPERTIES 131D 25-Mar-15 98.9074 8.4001 2 75 98.9074 8.4001 INE651J14016 FICS CONSULTANCY 91D 20-Apr-15 98.0890 9.6095 1 20 98.0890 9.6095 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 97.4872 8.9601 1 100 97.4872 8.9601 INE296A14HY4 BAJAJ FIN 364D 19-Jun-15 96.7844 9.0499 1 25 96.7844 9.0499 INE001A14LS2 HDFC 364D 17-Nov-15 93.4340 9.0000 1 25 93.4340 9.0000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.1122 9.0001 1 25 93.1122 9.0001 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 92.5965 8.9519 2 125 92.6057 8.9399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com