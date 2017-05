Feb 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14LR4 HDFC 83D 9-Feb-15 99.9343 7.9988 1 435 99.9343 7.9988 INE582L14506 TATA HOUSING 60D 9-Feb-15 99.9318 8.3033 1 50 99.9318 8.3033 INE560K14140 PTC INDIA FIN SERV 60D 9-Feb-15 99.9318 8.3033 1 40 99.9318 8.3033 INE958G14OM7 RELIGARE FINVEST 90D 10-Feb-15 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE514E14HN5 EXIM 60D 16-Feb-15 99.7813 8.0000 4 250 99.7813 8.0000 INE463A14DR3 BERGER PAINTS INDIA 45D 16-Feb-15 99.7791 8.0825 2 150 99.7786 8.0990 INE192A14176 TATA GLOBAL 90D 16-Feb-15 99.7786 8.0990 1 50 99.7786 8.0990 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.7356 8.0635 7 275 99.7344 8.1002 INE532F14QZ9 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Feb-15 99.5876 8.3972 1 5 99.5876 8.3972 INE657N14965 EDELWEISS 60D 24-Feb-15 99.6641 8.2011 1 5 99.6641 8.2011 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.5737 8.2247 5 415 99.5724 8.2497 INE033L14BV7 TATA CAP HOUSING FIN 61D25-Feb-15 99.5708 8.2807 1 25 99.5708 8.2807 INE013A14TB6 RELIANCE CAP 58D 25-Feb-15 99.5698 8.3001 1 15 99.5698 8.3001 INE523E14ND5 L T FIN 55D 26-Feb-15 99.5478 8.2901 2 250 99.5478 8.2901 INE523E14MP1 L T FIN 154D 27-Feb-15 99.5252 8.2923 2 365 99.5253 8.2901 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.5292 8.2225 2 110 99.5276 8.2497 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.5304 8.2006 1 50 99.5304 8.2006 INE202B14CI4 DEWAN HOUSING FIN 63D 27-Feb-15 99.5190 8.4006 2 50 99.5190 8.4006 INE027E14630 FAMILY CREDIT 179D 27-Feb-15 99.6021 8.1008 1 5 99.6021 8.1008 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.4015 8.4526 2 110 99.4015 8.4526 INE296A14IO3 BAJAJ FIN 90D 5-Mar-15 99.3860 8.3516 1 600 99.3860 8.3516 INE018A14DA1 LARSEN AND TOUBRO 41D 5-Mar-15 99.4066 8.0698 1 100 99.4066 8.0698 INE756I14411 HDB FIN SERV 172D 6-Mar-15 99.3605 8.3900 1 100 99.3605 8.3900 INE077E14775 ESSEL MINING 267D 10-Mar-15 99.2463 8.6622 1 100 99.2463 8.6622 INE148I14HH5 INDIABULLS HOUSING 42D 10-Mar-15 99.3245 8.5598 1 5 99.3245 8.5598 INE975G14239 ILFS TRANSPORTATION137D 13-Mar-15 98.9732 10.8191 1 15 98.9732 10.8191 INE416L14671 EROS INTERNATIONAL 186D 16-Mar-15 98.8119 11.5492 1 50 98.8119 11.5492 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 99.1267 8.2452 1 75 99.1267 8.2452 INE015A14252 RANBAXY LAB 57D 18-Mar-15 99.1926 8.0297 1 5 99.1926 8.0297 INE532F14QX4 EDELWEISS FIN SERV 89D 23-Mar-15 98.9292 8.7794 1 30 98.9292 8.7794 INE975G14361 ILFS TRANSPORTATION 55D26-Mar-15 98.5834 10.9269 1 50 98.5834 10.9269 INE180K14121 SKS MICROFIN 116D 27-Mar-15 98.5690 10.8142 1 6 98.5690 10.8142 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 98.9475 8.4402 1 5 98.9475 8.4402 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 98.1645 8.7498 1 100 98.1645 8.7498 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 97.6534 8.9499 1 200 97.6534 8.9499 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 97.4818 8.9799 1 200 97.4818 8.9799 INE094O14407 DAIMLER FIN SERV 364D 27-Nov-15 93.1358 9.1500 2 150 93.1358 9.1500 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.0766 9.0500 1 25 93.0766 9.0500 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 92.9425 9.0575 1 50 92.9425 9.0575 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 93.0122 9.0500 1 50 93.0122 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com