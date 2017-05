Feb 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE511C14LU2 MAGMA FINCORP 90D 11-Feb-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE033L14BT1 TATA CAP HOUSING FIN62D 12-Feb-15 99.9567 7.9057 1 25 99.9567 7.9057 INE242A14GA0 IOC 7D 13-Feb-15 99.9368 7.6942 1 150 99.9368 7.6942 INE020E14EU5 STCI FIN 58D 13-Feb-15 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE514E14HN5 EXIM 60D 16-Feb-15 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE001A14MB6 HDFC 57D 18-Feb-15 99.8271 7.9022 1 100 99.8271 7.9022 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.8282 7.8519 2 45 99.8282 7.8519 INE975F14EO0 KOTAK MAH INVEST 63D 18-Feb-15 99.8173 8.3509 1 40 99.8173 8.3509 INE538A14279 GUJARAT FLUORO 61D 23-Feb-15 99.7053 8.2987 1 25 99.7053 8.2987 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.6625 8.2394 7 385 99.6624 8.2428 INE909H14GA9 TATA MOTORS FIN 23D 26-Feb-15 99.6353 8.3502 1 200 99.6353 8.3502 INE094O14456 DAIMLER FIN SERV 20D 26-Feb-15 99.6339 8.3823 1 75 99.6339 8.3823 INE523E14ND5 L T FIN 55D 26-Feb-15 99.6419 8.1985 1 65 99.6419 8.1985 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.6181 8.2311 2 200 99.6172 8.2505 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.6178 8.2386 2 110 99.6172 8.2505 INE013A14PT6 RELIANCE CAP 358D 27-Feb-15 99.6082 8.4453 1 40 99.6082 8.4453 INE759E14AE0 LT FINCORP 178D 27-Feb-15 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE691I14BL9 L T INFRAST FIN 25D 27-Feb-15 99.6362 8.3295 1 5 99.6362 8.3295 INE522D14CZ5 MANAPPURAM FIN 25D 27-Feb-15 99.6288 8.4996 1 5 99.6288 8.4996 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK 53D 3-Mar-15 99.5636 7.9992 1 5 99.5636 7.9992 INE694L14939 TALWANDI SABO 91D 4-Mar-15 99.5112 8.1495 2 140 99.5112 8.1495 INE657N14932 EDELWEISS 83D 5-Mar-15 99.4873 8.5500 1 5 99.4873 8.5500 INE296A14IP0 BAJAJ FIN 61D 9-Mar-15 99.3934 8.2504 2 275 99.3934 8.2504 INE018A14DC7 LARSEN AND TOUBRO 41D 10-Mar-15 99.3749 8.1999 1 25 99.3749 8.1999 INE572E14411 PNB HOUSING FIN 60D 13-Mar-15 99.3059 8.2296 2 50 99.3059 8.2296 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK 60D 13-Mar-15 99.3484 7.9798 1 25 99.3484 7.9798 INE001A14MA8 HDFC 90D 18-Mar-15 99.2066 8.3402 1 5 99.2066 8.3402 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.1655 8.0830 1 200 99.1655 8.0830 INE148I14HG7 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Mar-15 99.0825 8.4497 1 25 99.0825 8.4497 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 99.0746 8.3153 1 10 99.0746 8.3153 INE660A14KP3 SUNDARAM FIN 365D 26-Mar-15 99.0076 8.3149 2 50 99.0076 8.3149 INE226H14714 SADBHAV ENGINEERING90D 26-Mar-15 98.9094 9.1468 1 50 98.9094 9.1468 INE540L14470 ALKEM LABORATORIES 67D 27-Mar-15 98.9871 8.2998 1 25 98.9871 8.2998 INE572E14445 PNB HOUSING FIN 55D 30-Mar-15 98.9488 8.2503 1 10 98.9488 8.2503 INE013A14QD8 RELIANCE CAP 364D 3-Apr-15 98.6855 9.3497 1 2 98.6855 9.3497 INE977J14BT3 TRAPTI TRADING 90D 9-Apr-15 98.5198 9.4550 1 55 98.5198 9.4550 INE660A14LC9 SUNDARAM FIN 365D 5-Jun-15 97.3082 8.7799 1 25 97.3082 8.7799 INE236A14EH2 HCL INFOSYSTEMS 175D 15-Jul-15 95.7539 10.5101 1 25 95.7539 10.5101 INE851M14CB0 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Dec-15 92.8770 9.3000 2 75 92.8770 9.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com