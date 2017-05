Feb 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE660A14KN8 SUNDARAM FIN 365D 12-Feb-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE514E14HM7 EXIM 60D 13-Feb-15 99.9567 7.9057 1 125 99.9567 7.9057 INE242A14GA0 IOC 7D 13-Feb-15 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE850D14BF4 GODREJ AGROVET 91D 13-Feb-15 99.9549 8.2345 1 60 99.9549 8.2345 INE523H14PH4 JM FIN PRODUCTS 198D 13-Feb-15 99.9536 8.4719 1 50 99.9536 8.4719 INE043D14IB0 IDFC 91D 13-Feb-15 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE242A14GA0 IOC 7D 13-Feb-15 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE860H14RF0 ADITYA BIRLA FIN 63D 13-Feb-15 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE825A14379 VARDHMAN TEXTILES 61D 16-Feb-15 99.8919 7.8998 1 165 99.8919 7.8998 INE242A14GB8 IOC 10D 16-Feb-15 99.8912 7.9511 1 100 99.8912 7.9511 INE532F14QG9 EDELWEISS FIN SERV 80D 16-Feb-15 99.8919 7.8998 1 75 99.8919 7.8998 INE463A14DR3 BERGER PAINTS INDIA 45D 16-Feb-15 99.8898 8.0535 2 50 99.8898 8.0535 INE192A14176 TATA GLOBAL 90D 16-Feb-15 99.8898 8.0535 1 50 99.8898 8.0535 INE001A14MB6 HDFC 57D 18-Feb-15 99.8487 7.9012 1 300 99.8487 7.9012 INE019A14445 JSW STEEL 17D 26-Feb-15 99.6622 8.2477 1 150 99.6622 8.2477 INE296A14IM7 BAJAJ FIN 92D 26-Feb-15 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE296A14IN5 BAJAJ FIN 91D 27-Feb-15 99.6641 8.2011 1 25 99.6641 8.2011 INE860H14RD5 ADITYA BIRLA FIN 84D 27-Feb-15 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.6523 8.4902 1 25 99.6523 8.4902 INE759E14AE0 LT FINCORP 178D 27-Feb-15 99.6621 8.2501 1 15 99.6621 8.2501 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 99.3971 8.1998 1 100 99.3971 8.1998 INE851M14CJ3 VOLKSWAGEN FIN 50D 24-Mar-15 99.1018 8.2704 1 25 99.1018 8.2704 INE523E14MV9 L T FIN 142D 25-Mar-15 99.0829 8.2400 1 5 99.0829 8.2400 INE028E14AC4 KOTAK SECURITIES 58D 27-Mar-15 98.9993 8.3852 1 125 98.9993 8.3852 INE660A14KS7 SUNDARAM FIN 354D 27-Mar-15 99.0086 8.4996 1 5 99.0086 8.4996 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.0374 8.2503 1 5 99.0374 8.2503 INE866I14MO8 INDIA INFOLINE FIN 74D 30-Mar-15 98.9377 8.5196 1 5 98.9377 8.5196 INE296A14IR6 BAJAJ FIN 75D 31-Mar-15 98.9187 8.3123 1 50 98.9187 8.3123 INE978J14AL0 TURQUOISE INVEST 88D 10-Apr-15 98.5198 9.4550 1 10 98.5198 9.4550 INE245A14255 THE TATA POWER 87D 7-May-15 97.9462 9.0042 2 150 97.9462 9.0042 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 97.6066 8.9501 1 100 97.6066 8.9501 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 97.6300 8.9500 1 100 97.6300 8.9500 INE155A14EG6 TATA MOTORS 357D 29-Jun-15 96.7729 8.8201 1 50 96.7729 8.8201 INE155A14EH4 TATA MOTORS 356D 30-Jun-15 96.7396 8.8500 1 50 96.7396 8.8500 INE140A14FW2 PIRAMAL ENTERPRISES231D 4-Aug-15 95.8423 9.1000 1 25 95.8423 9.1000 INE140A14FV4 PIRAMAL ENTERPRISES243D 12-Aug-15 95.6594 9.1000 1 50 95.6594 9.1000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.2403 8.9700 1 75 93.2403 8.9700 INE851M14CB0 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Dec-15 92.8635 9.3500 1 25 92.8635 9.3500 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 93.0059 8.9700 1 75 93.0059 8.9700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com