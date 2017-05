Feb 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE975F14DI4 KOTAK MAH 184D 13-Feb-15 99.9789 7.7031 1 25 99.9789 7.7031 INE289B14673 GIC HOUSING FIN 86D 13-Feb-15 99.9784 7.8857 1 25 99.9784 7.8857 INE523H14PH4 JM FIN PRODUCTS 198D 13-Feb-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE514E14HN5 EXIM 60D 16-Feb-15 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE414G14CE3 MUTHOOT FIN 90D 16-Feb-15 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE738C14891 BHARAT ALUMINIUM 68D 18-Feb-15 99.8715 7.8271 1 170 99.8715 7.8271 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.8728 7.7479 2 120 99.8728 7.7479 INE501A14376 DEEPAK FERTILIZERS 65D 18-Feb-15 99.8596 8.5530 1 50 99.8596 8.5530 INE205A14AO1 SESA STERLITE 91D 20-Feb-15 99.8171 8.3601 1 170 99.8171 8.3601 INE501A14384 DEEPAK FERTILIZERS 63D 20-Feb-15 99.8120 8.5937 1 50 99.8120 8.5937 INE498B14AS1 SHOPPERS STOP 91D 20-Feb-15 99.7874 9.7205 1 20 99.7874 9.7205 INE055I14954 MAGMA HOUSING FIN 90D 23-Feb-15 99.7311 8.9466 1 25 99.7311 8.9466 INE738C14917 BHARAT ALUMINIUM 66D 23-Feb-15 99.7813 8.0000 1 10 99.7813 8.0000 INE294A14BX4 BALLARPUR INDUSTRIES60D 24-Feb-15 99.6664 10.1810 1 40 99.6664 10.1810 INE759E14AP6 LT FINCORP 68D 25-Feb-15 99.7328 8.1491 1 10 99.7328 8.1491 INE523E14ND5 L T FIN 55D 26-Feb-15 99.6867 8.1938 1 65 99.6867 8.1938 INE523E14ND5 L T FIN 55D 26-Feb-15 99.7123 8.1010 1 10 99.7123 8.1010 INE532F14QH7 EDELWEISS FIN SERV 90D 26-Feb-15 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE019A14429 JSW STEEL 80D 27-Feb-15 99.6495 8.5588 1 175 99.6495 8.5588 INE055A14CB3 CENTURY TEXTILES AND 59D27-Feb-15 99.6494 8.5613 1 100 99.6494 8.5613 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.6621 8.2489 3 100 99.6622 8.2477 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.6754 8.4903 1 75 99.6754 8.4903 INE484J14350 GODREJ PROPERTIES 63D 27-Feb-15 99.6463 8.6372 1 50 99.6463 8.6372 INE484J14350 GODREJ PROPERTIES 63D 27-Feb-15 99.6941 7.9997 1 50 99.6941 7.9997 INE274G14625 INDIABULLS SECURITIES 27-Feb-15 99.6156 9.3898 1 50 99.6156 9.3898 INE582L14548 TATA HOUSING 58D 27-Feb-15 99.6941 7.9997 1 50 99.6941 7.9997 INE518A14180 FORBES COMPANY 63D 27-Feb-15 99.6119 9.4806 1 15 99.6119 9.4806 INE866I14MK6 INDIA INFOLINE FIN 60D 2-Mar-15 99.5752 8.6507 1 35 99.5752 8.6507 INE580B14CS2 GRUH FIN 83D 2-Mar-15 99.6265 8.0493 1 10 99.6265 8.0493 INE001A14MF7 HDFC 56D 2-Mar-15 99.6255 8.0710 1 5 99.6255 8.0710 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 99.5775 8.1509 1 25 99.5775 8.1509 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.5775 8.1509 2 25 99.5775 8.1509 INE860H14RJ2 ADITYA BIRLA FIN 59D 5-Mar-15 99.5554 8.1502 1 25 99.5554 8.1502 INE114A14BL9 SAIL 59D 5-Mar-15 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE019A14437 JSW STEEL 90D 9-Mar-15 99.4702 8.1003 1 25 99.4702 8.1003 INE660A14LF2 SUNDARAM FIN 271D 16-Mar-15 99.3126 8.1496 1 25 99.3126 8.1496 INE036A14AN2 RELIANCE INFRAST 90D 16-Mar-15 99.2581 8.8006 1 5 99.2581 8.8006 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 99.2703 8.1303 1 25 99.2703 8.1303 INE205A14AC6 SESA STERLITE 179D 20-Mar-15 99.1914 8.2651 2 850 99.1914 8.2651 INE389H14553 KEC INTERNATIONAL 88D 20-Mar-15 99.0617 9.6034 1 25 99.0617 9.6034 INE008I14CA7 COX AND KINGS 60D 24-Mar-15 99.0068 9.1539 1 25 99.0068 9.1539 INE657N14AD9 EDELWEISS 57D 25-Mar-15 99.0932 8.3503 1 5 99.0932 8.3503 INE523E14MV9 L T FIN 142D 25-Mar-15 99.1094 8.1998 1 5 99.1094 8.1998 INE094O14209 DAIMLER FIN SERV 365D 26-Mar-15 99.0467 8.3644 1 15 99.0467 8.3644 INE008I14BY9 COX AND KINGS 58D 27-Mar-15 98.9476 9.0282 1 25 98.9476 9.0282 INE180K14121 SKS MICROFIN 116D 27-Mar-15 98.7442 10.7953 1 18 98.7442 10.7953 INE694L14996 TALWANDI SABO POWER88D 27-Mar-15 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE657N14981 EDELWEISS 80D 27-Mar-15 99.0483 8.3502 1 5 99.0483 8.3502 INE978J14AL0 TURQUOISE 88D 10-Apr-15 98.5453 9.4527 1 40 98.5453 9.4527 INE404K14992 SHAPOORJI PALLONJI 90D 15-Apr-15 98.4103 9.5099 1 25 98.4103 9.5099 INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 98.4118 9.3500 1 50 98.4118 9.3500 INE013A14TG5 RELIANCE CAP 90D 16-Apr-15 98.3858 9.5055 1 25 98.3858 9.5055 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 98.2384 9.3502 1 100 98.2384 9.3502 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 97.5267 9.3500 1 50 97.5267 9.3500 INE916D14SX0 KOTAK MAH PRIME 364D 25-May-15 97.4404 9.4000 1 5 97.4404 9.4000 INE477A14122 CANFIN HOMES 179D 5-Jun-15 97.2255 9.2999 1 150 97.2255 9.2999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com