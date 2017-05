Feb 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.9558 8.0674 3 175 99.9554 8.1431 INE110L14209 RELIANCE JIO 61D 18-Feb-15 99.9563 7.9787 1 100 99.9563 7.9787 INE580B14CR4 GRUH FIN 72D 18-Feb-15 99.9554 8.1431 1 75 99.9554 8.1431 INE205A14AO1 SESA STERLITE 91D 20-Feb-15 99.9108 8.1468 1 90 99.9108 8.1468 INE532F14QY2 EDELWEISS FIN SERV 62D 23-Feb-15 99.8373 8.4975 1 100 99.8373 8.4975 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.8473 7.9744 1 90 99.8473 7.9744 INE691I14BM7 L T INFRAST FIN 23D 26-Feb-15 99.7745 8.2494 1 100 99.7745 8.2494 INE909H14GA9 TATA MOTORS FIN 23D 26-Feb-15 99.7722 8.3337 1 50 99.7722 8.3337 INE523E14ND5 L T FIN 55D 26-Feb-15 99.7764 8.1797 1 25 99.7764 8.1797 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.7520 8.2495 1 200 99.7520 8.2495 INE148I14GW6 INDIABULLS HOUSING 59D 27-Feb-15 99.7355 8.7999 1 110 99.7355 8.7999 INE071G14724 ICICI HOME FIN 179D 27-Feb-15 99.7520 8.2495 1 50 99.7520 8.2495 INE484J14350 GODREJ PROPERTIES 63D 27-Feb-15 99.7541 8.1795 1 25 99.7541 8.1795 INE050M14213 VARDHMAN SPECIAL 59D 27-Feb-15 99.7341 8.8466 1 22 99.7341 8.8466 INE301A14AY7 RAYMOND 88D 27-Feb-15 99.8007 8.0989 1 10 99.8007 8.0989 INE872A14GV0 SREI INFRAST FIN 25D 27-Feb-15 99.7164 9.4371 1 5 99.7164 9.4371 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK 53D 3-Mar-15 99.6682 8.1007 1 200 99.6682 8.1007 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.6462 8.0997 1 50 99.6462 8.0997 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE860H14RJ2 ADITYA BIRLA FIN 59D 5-Mar-15 99.6104 8.3977 1 50 99.6104 8.3977 INE296A14IO3 BAJAJ FIN 90D 5-Mar-15 99.6670 8.1301 1 25 99.6670 8.1301 INE580B14CU8 GRUH FIN 59D 5-Mar-15 99.6682 8.1007 1 5 99.6682 8.1007 INE514E14HO3 EXIM 63D 9-Mar-15 99.5359 8.1041 1 100 99.5359 8.1041 INE749A14CV9 JINDAL STEEL POWER 218D 10-Mar-15 99.4992 8.3505 1 15 99.4992 8.3505 INE774D14HL1 MAH MAH FIN SERV 60D 10-Mar-15 99.5473 8.2993 1 5 99.5473 8.2993 INE532F14RH5 EDELWEISS FIN SERV 57D 12-Mar-15 99.4228 8.8292 1 29 99.4228 8.8292 INE179J14CF3 BIRLA TMT HOLDINGS 57D 13-Mar-15 99.4166 8.5676 1 25 99.4166 8.5676 INE556F14AG2 SIDBI 60D 16-Mar-15 99.3825 8.0996 2 500 99.3825 8.0996 INE415A14767 HSIL 90D 16-Mar-15 99.3560 8.4494 2 50 99.3560 8.4494 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 99.4015 8.1395 1 5 99.4015 8.1395 INE588J14242 IL FS SECURITIES SERV 6020-Mar-15 99.2657 9.0001 1 5 99.2657 9.0001 INE657N14AF4 EDELWEISS 48D 26-Mar-15 99.1929 8.2497 1 5 99.1929 8.2497 INE296A14IS4 BAJAJ FIN 68D 30-Mar-15 99.1051 8.2397 1 5 99.1051 8.2397 INE849D14EN4 ICICI SEC PD 89D 29-Apr-15 98.2440 9.3199 1 25 98.2440 9.3199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com