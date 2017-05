Feb 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE012I14DM2 JM FIN SERV 66D 23-Feb-15 99.9404 7.2557 1 75 99.9404 7.2557 INE877R14010 LT HYDROCARBON 60D 24-Feb-15 99.9168 7.5983 1 100 99.9168 7.5983 INE110L14217 RELIANCE JIO 60D 24-Feb-15 99.9151 7.7537 1 5 99.9151 7.7537 INE759E14AP6 LT FINCORP 68D 25-Feb-15 99.8939 7.7535 2 140 99.8939 7.7535 INE580B14CY0 GRUH FIN 50D 25-Feb-15 99.8933 7.7974 1 100 99.8933 7.7974 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.9577 7.7230 1 70 99.9577 7.7230 INE140A14GI9 PIRAMAL ENTERPRISES 20D 25-Feb-15 99.8939 7.7535 1 5 99.8939 7.7535 INE245A14164 THE TATA POWER 175D 26-Feb-15 99.8728 7.7479 1 90 99.8728 7.7479 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.9127 7.9731 1 55 99.9127 7.9731 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.8422 8.2411 2 50 99.8422 8.2411 INE414G14CG8 MUTHOOT FIN 22D 27-Feb-15 99.9102 8.2016 1 5 99.9102 8.2016 INE043D14IF1 IDFC 88D 27-Feb-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE881J14IH7 SREI EQUIPMENT FIN 56D 27-Feb-15 99.9102 8.2016 1 5 99.9102 8.2016 INE514E14HQ8 EXIM 60D 3-Mar-15 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE514E14HL9 EXIM 90D 12-Mar-15 99.5527 8.1999 3 500 99.5527 8.1999 INE015A14211 RANBAXY LAB 178D 13-Mar-15 99.6046 8.0497 1 5 99.6046 8.0497 INE660A14LF2 SUNDARAM FIN 271D 16-Mar-15 99.5162 8.4498 1 25 99.5162 8.4498 INE949L14374 AU FINANCIERS (INDIA) 16-Mar-15 99.4540 8.3493 1 5 99.4540 8.3493 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 99.5052 8.2500 1 10 99.5052 8.2500 INE523E14NF0 L T FIN 44D 20-Mar-15 99.4246 8.4495 1 25 99.4246 8.4495 INE059B14EZ8 SIMPLEX INFRASTS 42D 23-Mar-15 99.1453 10.1502 1 5 99.1453 10.1502 INE081A14171 TATA STEEL 90D 24-Mar-15 99.3449 8.2996 1 10 99.3449 8.2996 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.2854 8.2096 2 15 99.2854 8.2096 INE205A14AY0 SESA STERLITE 63D 27-Mar-15 99.2862 8.2003 1 5 99.2862 8.2003 INE572E14445 PNB HOUSING FIN 55D 30-Mar-15 99.1740 8.0000 1 5 99.1740 8.0000 INE306N14CA5 TATA CAP FIN SERV 365D 3-Apr-15 99.0314 8.4999 1 9.8 99.0314 8.4999 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 98.9122 8.9203 1 75 98.9122 8.9203 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 98.6753 10.0001 1 10 98.6753 10.0001 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 98.6922 8.9569 1 50 98.6922 8.9569 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 98.3819 8.9600 1 35 98.3819 8.9600 INE660A14MD5 SUNDARAM FIN 90D 11-May-15 97.9898 9.3597 1 200 97.9898 9.3597 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 97.5385 9.5950 1 25 97.5385 9.5950 INE667F14AM5 SUNDARAM BNP 365D 10-Jun-15 97.2167 9.4999 1 10 97.2167 9.4999 INE155A14EH4 TATA MOTORS 356D 30-Jun-15 96.8272 9.2000 1 50 96.8272 9.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com