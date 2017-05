Feb 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE508F14719 RASHTRIYA ISPAT NIGAM90D24-Feb-15 99.9780 8.0318 1 110 99.9780 8.0318 INE909H14FW5 TATA MOTORS FIN 60D 24-Feb-15 99.9780 8.0388 2 52 99.9780 8.0318 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.9550 8.2253 5 290 99.9548 8.2527 INE580B14CY0 GRUH FIN 50D 25-Feb-15 99.9555 8.1188 4 150 99.9556 8.1066 INE306N14DR7 TATA CAP FIN SERV 83D 25-Feb-15 99.9554 8.1431 1 150 99.9554 8.1431 INE205A14AW4 SESA STERLITE 68D 25-Feb-15 99.9557 8.0883 1 100 99.9557 8.0883 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE523E14ND5 L T FIN 55D 26-Feb-15 99.9322 8.2546 2 250 99.9322 8.2546 INE774D14HF3 MAH MAH FIN SERV 92D 26-Feb-15 99.9331 8.1449 1 195 99.9331 8.1449 INE245A14164 THE TATA POWER 175D 26-Feb-15 99.9322 8.2546 1 90 99.9322 8.2546 INE018A14CL0 LARSEN AND TOUBRO 179D 27-Feb-15 99.9119 8.0462 1 200 99.9119 8.0462 INE851M14CE4 VOLKSWAGEN FIN 56D 27-Feb-15 99.9097 8.2473 1 100 99.9097 8.2473 INE691I14BL9 L T INFRAST FIN 25D 27-Feb-15 99.9097 8.2473 1 95 99.9097 8.2473 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.9097 8.2473 1 55 99.9097 8.2473 INE759E14AE0 LT FINCORP 178D 27-Feb-15 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.9097 8.2473 1 30 99.9097 8.2473 INE976I14IH7 TATA CAP 90D 3-Mar-15 99.8182 8.3097 1 100 99.8182 8.3097 INE742O14088 RELIANCE RETAIL 60D 3-Mar-15 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE756I14486 HDB FIN SERV 38D 9-Mar-15 99.6964 8.5501 1 25 99.6964 8.5501 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 99.6659 8.1567 2 700 99.6650 8.1791 INE121A14JF9 CHOLAMANDALAM 334D 10-Mar-15 99.6495 8.5588 1 200 99.6495 8.5588 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.6288 7.9996 1 5 99.6288 7.9996 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.4510 8.0596 1 200 99.4510 8.0596 INE205A14AC6 SESA STERLITE 179D 20-Mar-15 99.4312 8.7000 1 25 99.4312 8.7000 INE523E14NF0 L T FIN 44D 20-Mar-15 99.4312 8.7000 1 25 99.4312 8.7000 INE059B14EZ8 SIMPLEX INFRASTS 42D 23-Mar-15 99.2312 10.0995 1 5 99.2312 10.0995 INE081A14163 TATA STEEL 90D 23-Mar-15 99.3861 8.3503 1 5 99.3861 8.3503 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 99.2924 8.1286 1 150 99.2924 8.1286 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.2782 8.5604 1 5 99.2782 8.5604 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.2557 8.0502 2 10 99.2511 8.1003 INE069A14FP7 ADITYA BIRLA NUVO 59D 30-Mar-15 99.2282 8.3499 1 5 99.2282 8.3499 INE205A14BD2 SESA STERLITE 88D 11-May-15 98.1103 9.1302 1 50 98.1103 9.1302 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 98.0719 9.1999 5 300 98.0719 9.1999 INE121H14CZ7 ILFS FIN SERV 250D 25-May-15 97.6982 9.4500 1 50 97.6982 9.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com