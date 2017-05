Feb 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE749A14CW7 JINDAL STEEL POWER 205D 25-Feb-15 99.9767 8.5065 1 150 99.9767 8.5065 INE532F14QK1 EDELWEISS FIN SERV 90D 25-Feb-15 99.9774 8.2414 3 135 99.9775 8.2143 INE774D14HF3 MAH MAH FIN SERV 92D 26-Feb-15 99.9562 7.9970 3 275 99.9562 7.9970 INE306N14DW7 TATA CAP FIN SERV 55D 26-Feb-15 99.9562 7.9970 1 200 99.9562 7.9970 INE205A14AV6 SESA STERLITE 66D 26-Feb-15 99.9562 7.9884 2 170 99.9567 7.9057 INE296A14IN5 BAJAJ FIN 91D 27-Feb-15 99.9343 7.9988 3 220 99.9343 7.9988 INE486A14727 CESC 88D 27-Feb-15 99.9339 8.0475 1 175 99.9339 8.0475 INE055A14CB3 CENTURY TEXTILES AND 27-Feb-15 99.9326 8.2059 1 100 99.9326 8.2059 INE013A14PT6 RELIANCE CAP 358D 27-Feb-15 99.9322 8.2546 1 100 99.9322 8.2546 INE511C14LZ1 MAGMA FINCORP 56D 27-Feb-15 99.9326 8.2059 1 75 99.9326 8.2059 INE531F14BJ7 EDELWEISS SECURITIES 29D27-Feb-15 99.9549 8.2345 1 55 99.9549 8.2345 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.8217 8.1495 1 150 99.8217 8.1495 INE094O14332 DAIMLER FIN SERV 180D 9-Mar-15 99.7213 8.5008 1 50 99.7213 8.5008 INE945G14DZ9 RELIGARE SECURITIES 90D 11-Mar-15 99.5929 9.9466 1 30 99.5929 9.9466 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 99.5190 8.4006 1 100 99.5190 8.4006 INE013A14SL7 RELIANCE CAP 190D 19-Mar-15 99.4695 8.4637 1 125 99.4695 8.4637 INE486A14701 CESC 127D 20-Mar-15 99.4507 8.4001 2 200 99.4507 8.4001 INE694L14863 TALWANDI SABO 128D 20-Mar-15 99.4507 8.4001 1 25 99.4507 8.4001 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.5078 7.8496 1 5 99.5078 7.8496 INE094O14381 DAIMLER FIN SERV 148D 27-Mar-15 99.3062 8.5002 1 50 99.3062 8.5002 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.0091 8.9097 1 25 99.0091 8.9097 INE514E14HC8 EXIM 182D 17-Apr-15 98.7445 9.0997 2 375 98.7445 9.0997 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 98.4954 8.8503 5 155 98.4954 8.8503 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 97.8485 9.2249 1 10.5 97.8485 9.2249 INE976I14HZ1 TATA CAP 364D 9-Jun-15 97.5105 8.8751 2 50 97.5173 8.8501 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.4798 9.0600 1 50 93.4798 9.0600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com