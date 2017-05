Feb 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14PT6 RELIANCE CAP 358D 27-Feb-15 99.9774 8.2509 2 200 99.9774 8.2509 INE140A14GH1 PIRAMAL ENTERPRISES 21D 27-Feb-15 99.9777 8.1413 1 150 99.9777 8.1413 INE804I14IZ3 ECL FIN 29D 27-Feb-15 99.9772 8.3385 3 125 99.9767 8.5065 INE055A14CB3 CENTURY TEXTILES AND 27-Feb-15 99.9777 8.1413 1 100 99.9777 8.1413 INE148I14GW6 INDIABULLS HOUSING 59D 27-Feb-15 99.9786 7.8127 1 50 99.9786 7.8127 INE027E14630 FAMILY CREDIT 179D 27-Feb-15 99.9774 8.2468 2 45 99.9771 8.3604 INE860H14RD5 ADITYA BIRLA FIN 84D 27-Feb-15 99.9773 8.2920 2 40 99.9774 8.2509 INE909H14FP9 TATA MOTORS FIN 163D 27-Feb-15 99.9774 8.2509 1 39 99.9774 8.2509 INE872A14GV0 SREI INFRAST FIN 25D 27-Feb-15 99.9742 9.4194 1 20 99.9742 9.4194 INE759E14AE0 LT FINCORP 178D 27-Feb-15 99.9773 8.2965 2 20 99.9778 8.1048 INE476M14277 LT HOUSING FIN 23D 27-Feb-15 99.9771 8.3604 1 15 99.9771 8.3604 INE001A14MF7 HDFC 56D 2-Mar-15 99.9119 8.0462 2 470 99.9119 8.0462 INE514E14HK1 EXIM 80D 2-Mar-15 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE958G14OX4 RELIGARE FINVEST 60D 2-Mar-15 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE860H14RC7 ADITYA BIRLA FIN 88D 3-Mar-15 99.8851 8.3973 1 100 99.8851 8.3973 INE155A14FN9 TATA MOTORS 57D 3-Mar-15 99.8871 8.2510 1 50 99.8871 8.2510 INE085A14784 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Mar-15 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE296A14IP0 BAJAJ FIN 61D 9-Mar-15 99.7553 8.1395 2 380 99.7553 8.1395 INE514E14HO3 EXIM 63D 9-Mar-15 99.7580 8.0495 1 100 99.7580 8.0495 INE532F14RE2 EDELWEISS FIN SERV 61D 9-Mar-15 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE511C14MC8 MAGMA FINCORP 62D 9-Mar-15 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE018A14DC7 LARSEN AND TOUBRO 41D 10-Mar-15 99.7487 8.3596 1 25 99.7487 8.3596 INE110L14241 RELIANCE JIO 60D 10-Mar-15 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE694L14962 TALWANDI SABO POWER88D 13-Mar-15 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE949L14358 AU FINANCIERS (INDIA)71D13-Mar-15 99.6788 8.4011 1 5 99.6788 8.4011 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 99.5646 8.4008 1 25 99.5646 8.4008 INE556F14AH0 SIDBI 23D 20-Mar-15 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE949L14366 AU FINANCIERS (INDIA)74D20-Mar-15 99.4991 8.7499 1 5 99.4991 8.7499 INE121H14CM5 ILFS FIN SERV 363D 23-Mar-15 99.4279 8.4007 1 25 99.4279 8.4007 INE909H14FX3 TATA MOTORS FIN 80D 26-Mar-15 99.3679 8.5994 1 5 99.3679 8.5994 INE958G14PB7 RELIGARE FINVEST 55D 26-Mar-15 99.3423 8.9500 1 5 99.3423 8.9500 INE916D14SH3 KOTAK MAH PRIME 364D 27-Mar-15 99.3370 8.4003 1 25 99.3370 8.4003 INE759E14AS0 LT FINCORP 72D 27-Mar-15 99.3825 8.0996 1 5 99.3825 8.0996 INE296A14IS4 BAJAJ FIN 68D 30-Mar-15 99.2833 8.4995 1 25 99.2833 8.4995 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.2374 8.4992 3 150 99.2374 8.4996 INE879F14482 INFINA FIN PRIVATE 111D 6-Apr-15 99.0161 9.2998 4 50 99.0161 9.2998 INE879F14508 INFINA FIN PRIVATE 109D 7-Apr-15 98.9911 9.3000 1 10 98.9911 9.3000 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 98.7923 9.7000 1 5 98.7923 9.7000 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 98.5814 9.5498 1 5 98.5814 9.5498 INE217K14451 RELIANCE HOME FIN 59D 24-Apr-15 98.6007 9.2499 1 5 98.6007 9.2499 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 94.1412 9.0500 1 20 94.1412 9.0500 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 91.5962 9.2000 3 1000 91.5962 9.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com