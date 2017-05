Feb 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MF7 HDFC 56D 2-Mar-15 99.9357 7.8290 3 795 99.9368 7.6942 INE580B14CS2 GRUH FIN 83D 2-Mar-15 99.9347 7.9500 1 230 99.9347 7.9500 INE866I14MK6 INDIA INFOLINE FIN 60D 2-Mar-15 99.9326 8.2059 2 200 99.9326 8.2059 INE013A14TJ9 RELIANCE CAP 27D 2-Mar-15 99.9311 8.3886 1 200 99.9311 8.3886 INE148I14GX4 INDIABULLS HOUSING 60D 2-Mar-15 99.9343 7.9988 1 150 99.9343 7.9988 INE881J14IG9 SREI EQUIPMENT FIN 60D 2-Mar-15 99.9302 8.4983 1 100 99.9302 8.4983 INE071G14732 ICICI HOME FIN 179D 2-Mar-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE722A14428 SHRIRAM CITY UNION 59D 2-Mar-15 99.9322 8.2546 1 45 99.9322 8.2546 INE008I14BW3 COX AND KINGS 61D 2-Mar-15 99.9285 8.7054 1 15 99.9285 8.7054 INE371K14175 TATA REALTY AND 61D 2-Mar-15 99.9318 8.3033 1 15 99.9318 8.3033 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK53D 3-Mar-15 99.9179 7.4978 3 495 99.9179 7.4978 INE514E14HQ8 EXIM 60D 3-Mar-15 99.9124 8.0005 2 425 99.9124 8.0005 INE657N14973 EDELWEISS 64D 3-Mar-15 99.9781 7.9953 1 150 99.9781 7.9953 INE148I14GY2 INDIABULLS HOUSING 60D 3-Mar-15 99.9087 8.3388 2 125 99.9091 8.3022 INE804I14IS8 ECL FIN 65D 4-Mar-15 99.8777 8.9388 1 100 99.8777 8.9388 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 99.8901 8.0315 1 40 99.8901 8.0315 INE020E14DA9 STCI FIN 365D 4-Mar-15 99.8851 8.3973 1 15 99.8851 8.3973 INE296A14IO3 BAJAJ FIN 90D 5-Mar-15 99.8668 8.1138 1 575 99.8668 8.1138 INE018A14DA1 LARSEN AND TOUBRO 41D 5-Mar-15 99.9339 8.0475 1 75 99.9339 8.0475 INE657N14932 EDELWEISS 83D 5-Mar-15 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE804I14IR0 ECL FIN 66D 5-Mar-15 99.8533 8.9374 1 25 99.8533 8.9374 INE866I14ML4 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Mar-15 99.8447 8.1104 1 140 99.8447 8.1104 INE296A14IP0 BAJAJ FIN 61D 9-Mar-15 99.7783 8.1100 1 140 99.7783 8.1100 INE019A14437 JSW STEEL 90D 9-Mar-15 99.7677 8.4987 1 45 99.7677 8.4987 INE018A14CI6 LARSEN AND TOUBRO 208D 9-Mar-15 99.7777 8.1320 1 25 99.7777 8.1320 INE657N14AA5 EDELWEISS COMM 60D 10-Mar-15 99.8195 8.2502 1 100 99.8195 8.2502 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 99.7550 8.1495 1 50 99.7550 8.1495 INE975F14CC9 KOTAK MAH INVEST 295D 10-Mar-15 99.7455 8.4663 1 25 99.7455 8.4663 INE121A14JF9 CHOLAMANDALAM 334D 10-Mar-15 99.7430 8.5497 1 15 99.7430 8.5497 INE523H14NN7 JM FIN PRODUCTS 365D 12-Mar-15 99.6921 8.6716 1 50 99.6921 8.6716 INE958G14PC5 RELIGARE FINVEST 41D 12-Mar-15 99.7745 8.2494 1 5 99.7745 8.2494 INE010A14105 PRISM CEMENT 57D 13-Mar-15 99.6295 9.6954 1 25 99.6295 9.6954 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK 60D 13-Mar-15 99.7625 7.8994 1 5 99.7625 7.8994 INE657K14BN2 RHC HOLDING PRIVATE 63D 16-Mar-15 99.6202 9.9400 1 200 99.6202 9.9400 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 99.5975 8.1948 2 500 99.5975 8.1948 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 99.6723 8.0003 1 25 99.6723 8.0003 INE178A14704 CHENNAI PETROLEUM 58D 18-Mar-15 99.6331 8.4007 1 25 99.6331 8.4007 INE657N14AB3 EDELWEISS 58D 19-Mar-15 99.5997 8.6292 1 100 99.5997 8.6292 INE038A14098 HINDALCO INDUSTRIES 59D 20-Mar-15 99.5333 8.1497 1 150 99.5333 8.1497 INE657N14957 EDELWEISS 86D 20-Mar-15 99.5762 8.6303 1 100 99.5762 8.6303 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.5506 7.8463 1 27 99.5506 7.8463 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE010A14113 PRISM CEMENT 57D 20-Mar-15 99.4442 9.7143 1 25 99.4442 9.7143 INE556F14AH0 SIDBI 23D 20-Mar-15 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE657N14AC1 EDELWEISS 62D 23-Mar-15 99.5133 8.5007 1 225 99.5133 8.5007 INE468M14456 SHRIRAM EQUIPMENT 45D 23-Mar-15 99.4696 8.1095 1 50 99.4696 8.1095 INE138A14112 PENINSULA LAND 70D 23-Mar-15 99.2365 11.7009 1 25 99.2365 11.7009 INE081A14163 TATA STEEL 90D 23-Mar-15 99.5276 8.2497 1 10 99.5276 8.2497 INE657N14AD9 EDELWEISS 57D 25-Mar-15 99.4672 8.5006 1 125 99.4672 8.5006 INE660A14KP3 SUNDARAM FIN 365D 26-Mar-15 99.4442 8.5000 1 5 99.4442 8.5000 INE975G14361 ILFS TRANSPORTATION 55D26-Mar-15 99.2032 10.8581 1 0.75 99.2032 10.8581 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.4550 8.0006 1 5 99.4550 8.0006 INE296A14IS4 BAJAJ FIN 68D 30-Mar-15 99.3431 8.6198 1 25 99.3431 8.6198 INE010A14121 PRISM CEMENT 54D 30-Mar-15 99.1796 9.7395 1 25 99.1796 9.7395 INE069A14FP7 ADITYA BIRLA NUVO 59D 30-Mar-15 99.3711 8.2500 1 10 99.3711 8.2500 INE015A14278 RANBAXY LAB 42D 30-Mar-15 99.3825 8.0996 1 5 99.3825 8.0996 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.3297 8.4935 5 750 99.3292 8.4998 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.2603 8.5001 1 300 99.2603 8.5001 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.3292 8.4998 1 300 99.3292 8.4998 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.2711 8.3751 2 300 99.2603 8.5001 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.2603 8.4998 4 220 99.2603 8.5001 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 98.9462 9.2557 3 225 98.9468 9.2502 INE010A14139 PRISM CEMENT 60D 10-Apr-15 98.8902 9.7529 1 25 98.8902 9.7529 INE702C14053 APL APOLLO TUBES 57D 16-Apr-15 98.7052 9.9750 1 25 98.7052 9.9750 INE651J14016 FICS CONSULTANCY 91D 20-Apr-15 98.6176 9.8394 1 2 98.6176 9.8394 INE514E14HD6 EXIM 182D 27-Apr-15 98.5504 9.0998 1 45 98.5504 9.0998 INE849D14EQ7 ICICI SEC PD 60D 27-Apr-15 98.6052 9.2197 1 5 98.6052 9.2197 INE404K14935 SHAPOORJI PALLONJI 222D 28-Apr-15 98.5022 9.2502 3 100 98.5022 9.2502 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 98.5262 9.0997 1 75 98.5262 9.0997 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 97.7518 9.4322 1 25 97.7518 9.4322 INE660A14LK2 SUNDARAM FIN 365D 11-Aug-15 96.0906 8.9999 1 50 96.0906 8.9999 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.6303 8.9000 1 25 93.6303 8.9000 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 93.5022 8.9001 1 100 93.5022 8.9001 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 93.3958 8.9000 1 100 93.3958 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 