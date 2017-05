Mar 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14RC6 EDELWEISS FIN SERV 64D 3-Mar-15 99.9795 7.4840 3 200 99.9795 7.4840 INE657N14973 EDELWEISS 64D 3-Mar-15 99.9782 7.9587 1 150 99.9782 7.9587 INE860H14RC7 ADITYA BIRLA FIN 88D 3-Mar-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK53D 3-Mar-15 99.9799 7.3380 1 95 99.9799 7.3380 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 99.9555 8.1249 1 375 99.9555 8.1249 INE018A14DA1 LARSEN AND TOUBRO 41D 5-Mar-15 99.9372 7.6455 1 70 99.9372 7.6455 INE657N14932 EDELWEISS 83D 5-Mar-15 99.9303 8.4861 1 50 99.9303 8.4861 INE881J14HX6 SREI EQUIPMENT FIN 90D 5-Mar-15 99.9306 8.4495 1 35 99.9306 8.4495 INE804I14IR0 ECL FIN 66D 5-Mar-15 99.9548 8.2527 1 5 99.9548 8.2527 INE657N14AA5 EDELWEISS 60D 10-Mar-15 99.8196 8.2456 1 100 99.8196 8.2456 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.7868 7.7984 1 5 99.7868 7.7984 INE949L14374 AU FINANCIERS (INDIA) 16-Mar-15 99.6674 8.7003 1 25 99.6674 8.7003 INE850D14BL2 GODREJ AGROVET 42D 16-Mar-15 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 99.6682 8.1007 2 500 99.6682 8.1007 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 99.6618 8.2572 2 40 99.6580 8.3506 INE657N14AB3 EDELWEISS 58D 19-Mar-15 99.5997 8.6292 1 100 99.5997 8.6292 INE657N14AB3 EDELWEISS 58D 19-Mar-15 99.6253 8.5800 1 100 99.6253 8.5800 INE896L14369 INDOSTAR CAP FIN 43D 19-Mar-15 99.6157 8.8007 1 5 99.6157 8.8007 INE657N14957 EDELWEISS 86D 20-Mar-15 99.5774 8.6048 4 200 99.5787 8.5792 INE657N14AC1 EDELWEISS 62D 23-Mar-15 99.5134 8.4989 1 225 99.5134 8.4989 INE851R14015 JINDAL ALUMINIUM 89D 23-Mar-15 99.4855 8.9887 1 50 99.4855 8.9887 INE657K14BJ0 RHC HOLDING PRIVATE 90D 24-Mar-15 99.4044 9.9408 1 50 99.4044 9.9408 INE532F14RJ1 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Mar-15 99.4660 8.9071 1 5 99.4660 8.9071 INE657N14AD9 EDELWEISS 57D 25-Mar-15 99.4673 8.4990 1 125 99.4673 8.4990 INE759E14AV4 LT FINCORP 35D 25-Mar-15 99.4672 8.5006 2 50 99.4672 8.5006 INE804I14IX8 ECL FIN 61D 25-Mar-15 99.4419 8.9065 1 5 99.4419 8.9065 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 99.4246 8.4495 2 225 99.4246 8.4495 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 99.4475 8.4493 1 5 99.4475 8.4493 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.3815 8.1124 2 140 99.3817 8.1101 INE008I14CB5 COX AND KINGS 56D 30-Mar-15 99.3971 8.1998 1 25 99.3971 8.1998 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.3488 8.2499 5 760 99.3488 8.2499 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.3488 8.2499 2 500 99.3488 8.2499 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.3296 8.4947 1 150 99.3296 8.4947 INE694L14AJ3 TALWANDI SABO 49D 17-Apr-15 98.8605 9.1459 1 5 98.8605 9.1459 INE877R14036 LT HYDROCARBON 65D 30-Apr-15 98.5433 9.1450 1 400 98.5433 9.1450 INE975F14EH4 KOTAK MAH INVEST 151D 4-May-15 98.4361 9.2046 1 50 98.4361 9.2046 INE582L14563 TATA HOUSING 90D 11-May-15 98.2449 9.4500 1 50 98.2449 9.4500 INE155A14FW0 TATA MOTORS 89D 27-May-15 97.9695 8.8999 1 100 97.9695 8.8999 INE975F14DU9 KOTAK MAH INVEST 342D 28-Sep-15 94.9211 9.2999 2 75 94.9211 9.2999 INE975F14DT1 KOTAK MAH INVEST 364D 21-Oct-15 94.3960 9.3000 1 25 94.3960 9.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com