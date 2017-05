Mar 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE477A14114 CANFIN HOMES 90D 4-Mar-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE511C14MB0 MAGMA FINCORP 58D 5-Mar-15 99.9581 7.6500 1 50 99.9581 7.6500 INE860H14RJ2 ADITYA BIRLA FIN 59D 5-Mar-15 99.9584 7.5952 1 50 99.9584 7.5952 INE498L14406 L T FIN HOLDINGS 90D 5-Mar-15 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE114A14BL9 SAIL 59D 5-Mar-15 99.9780 8.0318 1 5 99.9780 8.0318 INE866I14ML4 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Mar-15 99.9451 6.6812 2 240 99.9392 7.4018 INE414G14CF0 MUTHOOT FIN 88D 6-Mar-15 99.9480 6.3300 1 100 99.9480 6.3300 INE749A14CU1 JINDAL STEEL POWER 221D 6-Mar-15 99.9359 7.8038 1 100 99.9359 7.8038 INE414G14CF0 MUTHOOT FIN 88D 6-Mar-15 99.9726 5.0019 1 70 99.9726 5.0019 INE296A14IP0 BAJAJ FIN 61D 9-Mar-15 99.8687 7.9979 1 230 99.8687 7.9979 INE373A14404 BASF INDIA 90D 9-Mar-15 99.8905 8.0000 1 140 99.8905 8.0000 INE019A14437 JSW STEEL 90D 9-Mar-15 99.8621 8.4005 1 80 99.8621 8.4005 INE523H14RL2 JM FIN PRODUCTS 24D 9-Mar-15 99.8744 7.6503 1 50 99.8744 7.6503 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 99.8563 7.5055 2 150 99.8564 7.4985 INE975F14CC9 KOTAK MAH 295D 10-Mar-15 99.8545 7.5978 1 25 99.8545 7.5978 INE958G14PC5 RELIGARE FINVEST 41D 12-Mar-15 99.7971 8.2455 1 45 99.7971 8.2455 INE582L14522 TATA HOUSING 88D 13-Mar-15 99.7690 8.4510 1 50 99.7690 8.4510 INE870D14551 NATIONAL FERTILIZERS30D 13-Mar-15 99.7840 7.9011 1 45 99.7840 7.9011 INE975G14239 ILFS TRANSPORTATION137D 13-Mar-15 99.7066 10.7406 1 20 99.7066 10.7406 INE870D14551 NATIONAL FERTILIZERS30D 13-Mar-15 99.8056 7.8994 1 5 99.8056 7.8994 INE660A14LF2 SUNDARAM FIN 271D 16-Mar-15 99.6999 8.4512 2 75 99.6999 8.4512 INE233A14EM9 GODREJ INDUSTRIES 91D 16-Mar-15 99.7017 8.4004 1 25 99.7017 8.4004 INE036A14AN2 RELIANCE INFRAST 90D 16-Mar-15 99.7311 8.2011 1 5 99.7311 8.2011 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 99.6788 8.4011 1 100 99.6788 8.4011 INE015A14252 RANBAXY LAB 57D 18-Mar-15 99.6560 8.3996 2 130 99.6560 8.3996 INE486A14701 CESC 127D 20-Mar-15 99.6149 8.3003 2 100 99.6149 8.3003 INE556F14AH0 SIDBI 23D 20-Mar-15 99.6505 8.0009 1 10 99.6505 8.0009 INE110L14282 RELIANCE JIO 30D 20-Mar-15 99.6527 7.9504 1 5 99.6527 7.9504 INE081A14171 TATA STEEL 90D 24-Mar-15 99.5418 8.4006 1 10 99.5418 8.4006 INE975G14361 ILFS TRANSPORTATION 55D 26-Mar-15 99.3212 10.8459 1 0.75 99.3212 10.8459 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.4416 8.5400 1 50 99.4416 8.5400 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.4859 8.2007 1 5 99.4859 8.2007 INE532F14RD4 EDELWEISS FIN SERV 80D 27-Mar-15 99.4286 8.7400 1 5 99.4286 8.7400 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 99.4548 8.6995 1 5 99.4548 8.6995 INE463A14DV5 BERGER PAINTS INDIA 43D 27-Mar-15 99.4953 8.0500 1 5 99.4953 8.0500 INE008I14CB5 COX AND KINGS 56D 30-Mar-15 99.3401 8.9801 1 25 99.3401 8.9801 INE091A14642 NIRMA 83D 30-Mar-15 99.4228 8.1500 1 5 99.4228 8.1500 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.3848 8.3676 3 300 99.3937 8.2463 INE532F14RT0 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Apr-15 98.5880 10.2502 1 25 98.5880 10.2502 INE371K14134 TATA REALTY AND 364D 8-May-15 98.3042 9.5401 1 50 98.3042 9.5401 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 98.2940 9.0500 3 100 98.2940 9.0500 INE749A14DG8 JINDAL STEEL POWER 237D 14-May-15 97.9443 10.6400 2 200 97.9443 10.6400 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 97.9315 9.0700 1 0.3 97.9315 9.0700 INE523E14NB9 L T FIN 179D 5-Jun-15 97.7003 9.1399 1 200 97.7003 9.1399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com