Mar 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14BL9 SAIL 59D 5-Mar-15 99.9781 7.9953 3 240 99.9781 7.9953 INE804I14IR0 ECL FIN 66D 5-Mar-15 99.9781 7.9953 2 60 99.9781 7.9953 INE511C14MB0 MAGMA FINCORP 58D 5-Mar-15 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE860H14RQ7 ADITYA BIRLA FIN 35D 9-Mar-15 99.8905 8.0023 1 100 99.8905 8.0023 INE688I14BL5 CAP FIRST 64D 10-Mar-15 99.8687 7.9979 1 95 99.8687 7.9979 INE121A14JJ1 CHOLAMANDALAM 321D 12-Mar-15 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE532F14RH5 EDELWEISS FIN SERV 57D 12-Mar-15 99.8076 8.7952 1 45 99.8076 8.7952 INE514E14HL9 EXIM 90D 12-Mar-15 99.8374 7.4307 1 25 99.8374 7.4307 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.8130 7.5981 2 200 99.8130 7.5981 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 99.8019 8.0500 1 125 99.8019 8.0500 INE881J14IE4 SREI EQUIPMENT FIN 71D 13-Mar-15 99.7858 8.7056 1 45 99.7858 8.7056 INE870D14551 NATIONAL FERTILIZERS 30D13-Mar-15 99.8093 7.7487 1 25 99.8093 7.7487 INE148I14HC6 INDIABULLS HOUSING 60D 13-Mar-15 99.8180 8.3189 1 5 99.8180 8.3189 INE657K14BO0 RHC HOLDING PRIVATE 60D 13-Mar-15 99.7300 10.9796 1 0.25 99.7300 10.9796 INE001A14MA8 HDFC 90D 18-Mar-15 99.7132 7.4988 1 25 99.7132 7.4988 INE556F14AI8 SIDBI 19D 18-Mar-15 99.6999 8.4512 1 25 99.6999 8.4512 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.6580 8.3506 1 5 99.6580 8.3506 INE556F14AH0 SIDBI 23D 20-Mar-15 99.6580 8.3506 1 5 99.6580 8.3506 INE835P14210 RELIGARE COMTRADE 49D 23-Mar-15 99.4713 10.2106 1 50 99.4713 10.2106 INE514E14HT2 EXIM 25D 24-Mar-15 99.5672 8.3505 1 5 99.5672 8.3505 INE055A14CF4 CENTURY TEXTILES AND 28D27-Mar-15 99.4843 8.6003 1 25 99.4843 8.6003 INE742O14112 RELIANCE RETAIL 24D 27-Mar-15 99.4903 8.4997 1 25 99.4903 8.4997 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.4783 8.7001 2 10 99.4664 8.9004 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.4903 8.4997 1 5 99.4903 8.4997 INE657N14981 EDELWEISS 80D 27-Mar-15 99.4605 8.9993 1 5 99.4605 8.9993 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.4268 8.4163 2 30 99.4381 8.2501 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK33D 30-Mar-15 99.4246 8.4495 1 25 99.4246 8.4495 INE916D14UP2 KOTAK MAH PRIME 53D 30-Mar-15 99.3907 8.9503 1 25 99.3907 8.9503 INE091A14642 NIRMA 83D 30-Mar-15 99.4228 8.1500 1 20 99.4228 8.1500 INE069A14FP7 ADITYA BIRLA NUVO 59D 30-Mar-15 99.4144 8.6001 1 5 99.4144 8.6001 INE296A14IS4 BAJAJ FIN 68D 30-Mar-15 99.4212 8.4997 1 5 99.4212 8.4997 INE978J14AP1 TURQUOISE INVEST 56D 30-Mar-15 99.3941 8.9001 1 5 99.3941 8.9001 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.3730 8.5302 2 375 99.4080 8.0506 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.4298 8.0506 1 75 99.4298 8.0506 INE140A14GF5 PIRAMAL ENTERPRISES 85D 24-Apr-15 98.7581 8.9999 1 90 98.7581 8.9999 INE532F14RT0 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Apr-15 98.5880 10.2502 1 25 98.5880 10.2502 INE140A14GF5 PIRAMAL ENTERPRISES 85D 24-Apr-15 98.7821 9.0003 1 10 98.7821 9.0003 INE140A14GE8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Apr-15 98.6380 8.9999 1 50 98.6380 8.9999 INE849D14EN4 ICICI SEC PD 89D 29-Apr-15 98.5887 9.5000 1 5 98.5887 9.5000 INE532F14RU8 EDELWEISS FIN SERV 68D 29-Apr-15 98.4644 10.3497 1 5 98.4644 10.3497 INE148I14HI3 INDIABULLS HOUSING 91D 30-Apr-15 98.5411 9.6497 1 5 98.5411 9.6497 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 98.1151 8.9898 2 50 98.1151 8.9898 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 97.9509 9.0901 1 2 97.9509 9.0901 INE296A14HW8 BAJAJ FIN 365D 16-Jun-15 97.5639 8.7633 2 30 97.5739 8.7264 INE138A14096 PENINSULA LAND 357D 30-Nov-15 91.1976 12.9999 1 50 91.1976 12.9999 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.8575 8.7500 1 25 93.8575 8.7500 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 92.0341 8.8000 5 600 92.0341 8.8000 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 92.0546 8.7999 2 400 92.0546 8.7999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com