Mar 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE756I14494 HDB FIN SERV 39D 10-Mar-15 99.9795 7.4840 2 200 99.9795 7.4840 INE001A14KW6 HDFC 230D 10-Mar-15 99.9797 7.4110 1 125 99.9797 7.4110 INE657N14AA5 EDELWEISS 60D 10-Mar-15 99.9781 7.9953 1 80 99.9781 7.9953 INE660N14175 S. D. CORPORATION 316D 10-Mar-15 99.9784 7.8857 1 75 99.9784 7.8857 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 99.9153 7.7395 3 475 99.9162 7.6500 INE909H14FN4 TATA MOTORS FIN 200D 13-Mar-15 99.9076 8.4393 1 125 99.9076 8.4393 INE556F14AF4 SIDBI 59D 13-Mar-15 99.9384 7.4993 1 5 99.9384 7.4993 INE572E14411 PNB HOUSING FIN 60D 13-Mar-15 99.9359 7.8038 1 5 99.9359 7.8038 INE556F14AG2 SIDBI 60D 16-Mar-15 99.8545 7.5978 1 250 99.8545 7.5978 INE572E14296 PNB HOUSING FIN 297D 16-Mar-15 99.8430 8.1993 1 150 99.8430 8.1993 INE148I14HD4 INDIABULLS HOUSING 60D 16-Mar-15 99.8678 8.0528 1 5 99.8678 8.0528 INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK60D 17-Mar-15 99.8337 7.6001 4 500 99.8337 7.6001 INE010A14113 PRISM CEMENT 57D 20-Mar-15 99.7089 9.6874 1 25 99.7089 9.6874 INE148I14GU0 INDIABULLS HOUSING 88D 20-Mar-15 99.7460 8.4496 1 10 99.7460 8.4496 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.7868 7.7984 1 5 99.7868 7.7984 INE018A14DF0 LARSEN AND TOUBRO 18D 23-Mar-15 99.6979 7.9000 3 75 99.6941 7.9997 INE138A14112 PENINSULA LAND 70D 23-Mar-15 99.5545 11.6668 1 25 99.5545 11.6668 INE306N14DH8 TATA CAP FIN SERV 180D 23-Mar-15 99.7176 7.9514 1 10 99.7176 7.9514 INE738C14941 BHARAT ALUMINIUM 62D 23-Mar-15 99.7123 8.1010 1 5 99.7123 8.1010 INE523E14MV9 L T FIN 142D 25-Mar-15 99.6417 8.7500 1 5 99.6417 8.7500 INE657N14AF4 EDELWEISS 48D 26-Mar-15 99.6288 8.4996 1 80 99.6288 8.4996 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.5826 8.4994 1 200 99.5826 8.4994 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.5826 8.4994 1 100 99.5826 8.4994 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.6288 7.9996 1 100 99.6288 7.9996 INE010A14121 PRISM CEMENT 54D 30-Mar-15 99.4441 9.7161 1 25 99.4441 9.7161 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.5261 7.8999 1 150 99.5261 7.8999 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 99.2289 8.8637 1 100 99.2289 8.8637 INE010A14139 PRISM CEMENT 60D 10-Apr-15 99.1545 9.7262 1 25 99.1545 9.7262 INE404K14992 SHAPOORJI PALLONJI 90D 15-Apr-15 99.0561 9.4002 1 50 99.0561 9.4002 INE702C14053 APL APOLLO TUBES 57D 16-Apr-15 98.9742 9.9552 1 25 98.9742 9.9552 INE486A14750 CESC 49D 22-Apr-15 98.9232 9.0298 1 100 98.9232 9.0298 INE404K14968 SHAPOORJI PALLONJI 148D 22-Apr-15 98.8714 9.4691 1 21 98.8714 9.4691 INE702C14046 APL APOLLO TUBES 91D 22-Apr-15 98.7952 10.1162 1 1 98.7952 10.1162 INE866I14MS9 INDIA INFOLINE FIN 89D 6-May-15 98.5002 9.7502 1 10 98.5002 9.7502 INE245A14255 THE TATA POWER 87D 7-May-15 98.5940 8.8222 2 150 98.5940 8.8222 INE759E14AU6 LT FINCORP 90D 13-May-15 98.3967 9.1498 1 75 98.3967 9.1498 INE027E14788 FAMILY CREDIT 88D 15-May-15 98.3482 9.1497 2 125 98.3482 9.1497 INE294A14CD4 BALLARPUR INDUSTRIES 89D18-May-15 98.0184 10.5415 1 1 98.0184 10.5415 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 98.2432 8.8203 1 150 98.2432 8.8203 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 98.2704 8.8002 1 25 98.2704 8.8002 INE975F14EF8 KOTAK MAH 181D 28-May-15 98.0339 9.1502 1 50 98.0339 9.1502 INE759E14AQ4 LT FINCORP 151D 29-May-15 98.0099 9.1498 1 100 98.0099 9.1498 INE296A14IF1 BAJAJ FIN 365D 27-Aug-15 95.9326 9.0500 1 5 95.9326 9.0500 INE094O14472 DAIMLER FIN SERV 364D 26-Feb-16 92.0952 8.8500 1 25 92.0952 8.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com