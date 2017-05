Mar 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14TC4 RELIANCE CAP 74D 13-Mar-15 99.9556 8.1066 1 25 99.9556 8.1066 INE001A14JX6 HDFC 364D 13-Mar-15 99.9546 8.2893 1 6 99.9546 8.2893 INE202B14CL8 DEWAN HOUSING FIN 67D 17-Mar-15 99.8654 8.1992 3 100 99.8654 8.1992 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 99.8684 8.0151 2 85 99.8703 7.9003 INE881J14ID6 SREI EQUIPMENT FIN 71D 17-Mar-15 99.8670 8.1016 1 50 99.8670 8.1016 INE015A14252 RANBAXY LAB 57D 18-Mar-15 99.8464 8.0215 1 5 99.8464 8.0215 INE866I14NC1 INDIA INFOLINE FIN 34D 19-Mar-15 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.8246 8.0152 2 15 99.8239 8.0487 INE148I14HG7 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Mar-15 99.7246 8.3999 1 50 99.7246 8.3999 INE018A14DF0 LARSEN AND TOUBRO 18D 23-Mar-15 99.7442 7.8005 1 50 99.7442 7.8005 INE835P14210 RELIGARE COMTRADE 49D 23-Mar-15 99.6661 10.1901 1 0.7 99.6661 10.1901 INE823G14389 J.K.CEMENT 29D 24-Mar-15 99.7360 8.0513 1 25 99.7360 8.0513 INE081A14171 TATA STEEL 90D 24-Mar-15 99.7377 7.9993 1 10 99.7377 7.9993 INE514E14HT2 EXIM 25D 24-Mar-15 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE532F14RY0 EDELWEISS FIN SERV 30D 25-Mar-15 99.7017 8.4004 1 25 99.7017 8.4004 INE804I14IX8 ECL FIN 61D 25-Mar-15 99.7017 8.4004 1 25 99.7017 8.4004 INE835P14194 RELIGARE COMTRADE 75D 25-Mar-15 99.6124 10.1446 1 25 99.6124 10.1446 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.6537 8.4550 2 210 99.6825 7.7504 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.6292 8.4904 1 200 99.6292 8.4904 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.6544 8.4397 2 105 99.6956 7.4297 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.6292 8.4904 1 100 99.6292 8.4904 INE823G14397 J.K.CEMENT 24D 27-Mar-15 99.6703 8.0492 2 25 99.6703 8.0492 INE055A14CF4 CENTURY TEXTILES 28D 27-Mar-15 99.6255 8.5754 1 25 99.6255 8.5754 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 99.6201 8.6995 1 25 99.6201 8.6995 INE556F14AJ6 SIDBI 28D 27-Mar-15 99.6764 7.8998 1 10 99.6764 7.8998 INE657N14981 EDELWEISS 80D 27-Mar-15 99.6397 8.2491 1 5 99.6397 8.2491 INE916D14UP2 KOTAK MAH PRIME 53D 30-Mar-15 99.5374 8.9281 1 25 99.5374 8.9281 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 99.2900 9.0001 1 25 99.2900 9.0001 INE532F14RN3 EDELWEISS FIN SERV 88D 5-May-15 98.5493 9.9500 1 5 98.5493 9.9500 INE849D14EO2 ICICI SEC PD 89D 6-May-15 98.6327 9.1997 1 5 98.6327 9.1997 INE121A14JQ6 CHOLAMANDALAM 364D 11-May-15 98.4776 9.2503 1 1.8 98.4776 9.2503 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 98.2651 8.9503 1 50 98.2651 8.9503 INE705L14545 VODAFONE INDIA 364D 9-Oct-15 95.1636 8.7500 1 100 95.1636 8.7500 INE851M14BU2 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Oct-15 94.9694 9.1200 1 50 94.9694 9.1200 INE101I14972 AFCONS INFRAST 361D 9-Nov-15 94.0810 9.4500 1 25 94.0810 9.4500 INE101I14964 AFCONS INFRAST 365D 17-Nov-15 93.8980 9.4501 1 25 93.8980 9.4501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com