Mar 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE015A14211 RANBAXY LAB 178D 13-Mar-15 99.9788 7.7396 1 300 99.9788 7.7396 INE202B14BS5 DEWAN HOUSING FIN 176D 13-Mar-15 99.9769 8.4334 1 30 99.9769 8.4334 INE557F14CV5 NATIONAL HOUSING BK60D 13-Mar-15 99.9793 7.5571 1 25 99.9793 7.5571 INE866I14NE7 INDIA INFOLINE FIN 29D 17-Mar-15 99.8830 8.5510 1 150 99.8830 8.5510 INE881J14ID6 SREI EQUIPMENT FIN 71D 17-Mar-15 99.8871 8.2510 1 5 99.8871 8.2510 INE001A14MA8 HDFC 90D 18-Mar-15 99.8687 7.9979 1 50 99.8687 7.9979 INE774D14HK3 MAH MAH FIN SERV 70D 18-Mar-15 99.8605 8.4981 1 5 99.8605 8.4981 INE121H14DC4 ILFS FIN SERV 49D 20-Mar-15 99.8151 8.4517 1 100 99.8151 8.4517 INE871D14FQ8 IL & FS 329D 20-Mar-15 99.8151 8.4517 1 50 99.8151 8.4517 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.8242 8.0353 2 18.8 99.8243 8.0304 INE556F14AH0 SIDBI 23D 20-Mar-15 99.8503 7.8175 1 5 99.8503 7.8175 INE306N14DH8 TATA CAP FIN SERV 180D 23-Mar-15 99.7460 8.4496 1 115 99.7460 8.4496 INE532F14QX4 EDELWEISS FIN SERV 89D 23-Mar-15 99.7745 8.2494 1 20 99.7745 8.2494 INE580B14DE0 GRUH FIN 27D 24-Mar-15 99.7253 8.3785 1 75 99.7253 8.3785 INE691I14BN5 L T INFRAST FIN 30D 25-Mar-15 99.6964 8.5501 2 50 99.6964 8.5501 INE121A14JI3 CHOLAMANDALAM 334D 25-Mar-15 99.6982 8.4993 1 50 99.6982 8.4993 INE909H14FX3 TATA MOTORS FIN 80D 26-Mar-15 99.6999 8.4512 1 35 99.6999 8.4512 INE823G14371 J.K.CEMENT 29D 26-Mar-15 99.6754 8.4903 1 24 99.6754 8.4903 INE532F14RK9 EDELWEISS FIN SERV 57D 26-Mar-15 99.7017 8.4004 1 5 99.7017 8.4004 INE532F14RD4 EDELWEISS FIN SERV 80D 27-Mar-15 99.6846 8.2489 2 20 99.6846 8.2489 INE694L14996 TALWANDI SABO 88D 27-Mar-15 99.6682 8.1007 1 5 99.6682 8.1007 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.6134 7.8698 1 75 99.6134 7.8698 INE977J14BV9 TRAPTI TRADING 90D 20-Apr-15 99.0213 9.2502 2 100 99.0213 9.2502 INE404K14935 SHAPOORJI PALLONJI 222D 28-Apr-15 98.8331 9.1691 2 50 98.8331 9.1691 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-May-15 98.5310 9.5470 1 5 98.5310 9.5470 INE202B14CO2 DEWAN HOUSING FIN 94D 11-May-15 98.4751 9.5798 1 5 98.4751 9.5798 INE015A14286 RANBAXY LAB 61D 11-May-15 98.5959 8.8101 1 5 98.5959 8.8101 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 98.5404 8.8630 1 300 98.5404 8.8630 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 98.4697 8.8631 1 25 98.4697 8.8631 INE523H14OF1 JM FIN PRODUCTS 365D 22-May-15 98.1963 9.4429 1 100 98.1963 9.4429 INE013A14TN1 RELIANCE CAP 91D 1-Jun-15 98.0055 9.1705 1 25 98.0055 9.1705 INE660A14LC9 SUNDARAM FIN 365D 5-Jun-15 97.9599 8.9428 4 35 97.9583 8.9500 INE296A14HW8 BAJAJ FIN 365D 16-Jun-15 97.7002 8.9499 1 15 97.7002 8.9499 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.9733 8.8001 1 100 93.9733 8.8001 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 93.7397 8.8000 1 100 93.7397 8.8000 INE871D14GD4 IL &FS 365D 24-Feb-16 92.0359 9.0500 3 200 92.0359 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com