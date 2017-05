Mar 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CW3 NATIONAL HOUSING BK 60D 17-Mar-15 99.9232 7.0094 2 101 99.9176 7.5252 INE217K14360 RELIANCE HOME FIN 121D 18-Mar-15 99.8843 8.4559 1 25 99.8843 8.4559 INE205A14BA8 SESA STERLITE 61D 18-Mar-15 99.8796 8.7998 1 15 99.8796 8.7998 INE178A14704 CHENNAI PETROLEUM 58D 18-Mar-15 99.8823 8.6022 1 15 99.8823 8.6022 INE804I14IP4 ECL FIN 88D 20-Mar-15 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE532F14QW6 EDELWEISS FIN SERV 86D 20-Mar-15 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE580B14CZ7 GRUH FIN 42D 23-Mar-15 99.7731 8.3007 1 25 99.7731 8.3007 INE008I14BZ6 COX AND KINGS 60D 23-Mar-15 99.7608 8.7517 1 10 99.7608 8.7517 INE580B14DE0 GRUH FIN 27D 24-Mar-15 99.7505 8.2996 1 75 99.7505 8.2996 INE804I14IX8 ECL FIN 61D 25-Mar-15 99.7295 8.2500 2 175 99.7295 8.2500 INE511C14MM7 MAGMA FINCORP 21D 25-Mar-15 99.6968 9.2504 1 25 99.6968 9.2504 INE199G14558 JAGRAN PRAKASHAN 78D 25-Mar-15 99.7295 8.2500 1 20 99.7295 8.2500 INE975G14361 ILFS TRANSPORTATION 55D 26-Mar-15 99.6163 10.8146 2 50 99.6163 10.8146 INE532F14RK9 EDELWEISS FIN SERV 57D 26-Mar-15 99.6946 8.6010 1 15 99.6946 8.6010 INE657K14987 RHC HOLDING PVT 297D 26-Mar-15 99.6013 11.2391 1 3.2 99.6013 11.2391 INE389H14579 KEC INTERNATIONAL 84D 27-Mar-15 99.6308 9.6612 1 25 99.6308 9.6612 INE870D14577 NATIONAL FERTILIZERS22D 27-Mar-15 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE008I14CB5 COX AND KINGS 56D 30-Mar-15 99.5941 8.7504 1 50 99.5941 8.7504 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.6070 8.0006 1 75 99.6070 8.0006 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.4199 8.8738 1 20 99.4199 8.8738 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 99.3028 9.1527 4 35 99.3048 9.1259 INE694L14AJ3 TALWANDI SABO 49D 17-Apr-15 99.1328 9.1228 1 22 99.1328 9.1228 INE069A14FQ5 ADITYA BIRLA NUVO 50D 22-Apr-15 99.0710 9.2504 1 10 99.0710 9.2504 INE205A14BF7 SESA STERLITE 61D 27-Apr-15 98.9750 9.0000 1 25 98.9750 9.0000 INE660A14LA3 SUNDARAM FIN 364D 27-Apr-15 98.8899 9.1052 1 25 98.8899 9.1052 INE896L14377 INDOSTAR CAP FIN 85D 30-Apr-15 98.8002 9.8499 1 5 98.8002 9.8499 INE977J14BX5 TRAPTI TRADING INVEST90D30-Apr-15 98.8122 9.7502 1 5 98.8122 9.7502 INE978J14AO4 TURQUOISE INVEST 90D 30-Apr-15 98.8122 9.7502 1 5 98.8122 9.7502 INE860H14RW5 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-May-15 98.7688 9.0998 1 10 98.7688 9.0998 INE657N14AE7 EDELWEISS 88D 5-May-15 98.6513 9.9801 1 5 98.6513 9.9801 INE015A14286 RANBAXY LAB 61D 11-May-15 98.6454 8.9503 1 5 98.6454 8.9503 INE657K14BS1 RHC HOLDING PRIVATE 60D 11-May-15 98.2925 10.7468 1 1 98.2925 10.7468 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 98.5005 8.8198 1 200 98.5005 8.8198 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 98.3079 8.9750 1 229.5 98.3079 8.9750 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 98.3366 8.8202 1 100 98.3366 8.8202 INE036A14AZ6 RELIANCE INFRAST 87D 22-May-15 98.0994 10.1023 1 1 98.0994 10.1023 INE975F14EB7 KOTAK MAH INVEST 281D 1-Sep-15 95.8232 9.2499 1 15 95.8232 9.2499 INE094O14373 DAIMLER FIN SERV 365D 28-Oct-15 94.6890 8.9399 1 45 94.6890 8.9399 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 93.9626 8.8500 1 100 93.9626 8.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com