Apr 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14RB3 JM FIN PRODUCTS 91D 15-Apr-15 99.8430 8.1993 2 50 99.8430 8.1993 INE140A14GG3 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 20-Apr-15 99.7625 7.8994 1 5 99.7625 7.8994 INE975F14EX1 KOTAK MAH INVEST 90D 21-Apr-15 99.7084 8.2112 1 75 99.7084 8.2112 INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK17D 23-Apr-15 99.6723 8.0003 10 575 99.6723 8.0003 INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK17D 23-Apr-15 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 99.6827 8.2988 1 5 99.6827 8.2988 INE849D14EQ7 ICICI SEC PD 60D 27-Apr-15 99.6119 7.9005 1 5 99.6119 7.9005 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.5608 8.0508 1 25 99.5608 8.0508 INE916D14VC8 KOTAK MAH PRIME 22D 29-Apr-15 99.5333 8.1497 1 150 99.5333 8.1497 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.5151 8.0849 8 740 99.5261 7.8999 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.5116 8.1436 3 650 99.5201 8.0004 INE804I14JL1 ECL FIN 24D 30-Apr-15 99.5126 8.1252 2 200 99.5201 8.0004 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.5112 8.1495 4 150 99.5112 8.1495 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.5368 8.0891 2 125 99.5277 8.2480 INE804I14JL1 ECL FIN 24D 30-Apr-15 99.5418 8.0006 1 100 99.5418 8.0006 INE957N14084 HERO FINCORP 87D 30-Apr-15 99.5112 8.1495 1 100 99.5112 8.1495 INE872A14HC8 SREI INFRAST FIN 24D 30-Apr-15 99.4545 9.1000 1 15 99.4545 9.1000 INE916D14VB0 KOTAK MAH PRIME 23D 30-Apr-15 99.5112 8.1495 1 15 99.5112 8.1495 INE763G14AY5 ICICI SECURITIES 363D 14-May-15 99.2094 8.0797 1 15 99.2094 8.0797 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 99.1929 8.2497 1 5 99.1929 8.2497 INE945G14EL7 RELIGARE SECURITIES 88D 22-May-15 98.7920 10.1434 1 25 98.7920 10.1434 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 98.9309 8.0498 1 50 98.9309 8.0498 INE975G14411 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-May-15 98.5315 10.6665 1 25 98.5315 10.6665 INE975F14EC5 KOTAK MAH INVEST 187D 1-Jun-15 98.8233 8.2002 1 25 98.8233 8.2002 INE976I14IM7 TATA CAP 91D 2-Jun-15 98.8015 8.0502 1 100 98.8015 8.0502 INE580B14DH3 GRUH FIN 70D 5-Jun-15 98.7661 8.0000 1 25 98.7661 8.0000 INE126A14CI7 E.I.D. PARRY (INDIA) 59D 5-Jun-15 98.7463 8.1300 1 5 98.7463 8.1300 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.5617 7.9499 2 100 98.5617 7.9499 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 98.4771 7.9501 1 200 98.4771 7.9501 INE071G14815 ICICI HOME FIN 267D 25-Nov-15 94.8496 8.5800 1 15 94.8496 8.5800 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 94.7277 8.5000 1 15 94.7277 8.5000 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 92.1935 9.9698 1 100 92.1935 9.9698 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 92.1240 9.9697 1 50 92.1240 9.9697 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com