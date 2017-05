Apr 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE233A14EP2 GODREJ INDUSTRIES 91D 20-Apr-15 99.7625 7.8994 1 45 99.7625 7.8994 INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK17D 23-Apr-15 99.6941 7.9997 1 50 99.6941 7.9997 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.5277 8.2480 3 247 99.5277 8.2480 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.5486 7.8821 5 185 99.5475 7.9006 INE059B14FJ9 SIMPLEX INFRASTS 24D 30-Apr-15 99.4195 10.1486 1 25 99.4195 10.1486 INE498L14455 L T FIN HOLDINGS 56D 30-Apr-15 99.5636 7.9992 1 5 99.5636 7.9992 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.5445 8.3509 1 5 99.5445 8.3509 INE008I14CE9 COX AND KINGS 63D 7-May-15 99.3752 8.4995 1 90 99.3752 8.4995 INE301A14BF4 RAYMOND 61D 18-May-15 99.1382 8.3498 1 5 99.1382 8.3498 INE094O14506 DAIMLER FIN SERV 76D 25-May-15 98.9833 8.1502 1 100 98.9833 8.1502 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 98.9362 8.3503 1 5 98.9362 8.3503 INE866I14NO6 INDIA INFOLINE FIN 60D 29-May-15 98.8062 9.0000 1 5 98.8062 9.0000 INE445L14118 NABHA POWER 90D 3-Jun-15 98.8089 7.9999 1 50 98.8089 7.9999 INE069A14FT9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Jun-15 98.7725 8.1001 1 10 98.7725 8.1001 INE001A14MK7 HDFC 91D 8-Jun-15 98.7155 8.0499 1 100 98.7155 8.0499 INE306N14EO2 TATA CAP FIN SERV 63D 8-Jun-15 98.6908 8.0700 2 100 98.6908 8.0700 INE205A14BL5 SESA STERLITE 82D 8-Jun-15 98.6919 8.1997 1 5 98.6919 8.1997 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 98.5996 8.1001 1 50 98.5996 8.1001 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 97.5322 8.3202 1 75 97.5322 8.3202 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 95.3067 8.6001 1 200 95.3067 8.6001 INE404K14AB6 SHAPOORJI PALLONJI 268D27-Nov-15 94.6801 8.8399 1 100 94.6801 8.8399 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 94.7404 8.5499 1 60 94.7404 8.5499 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 94.7076 8.5701 1 50 94.7076 8.5701 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 94.6144 8.5499 1 100 94.6144 8.5499 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 94.5814 8.5701 1 50 94.5814 8.5701 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 94.4765 8.5701 1 25 94.4765 8.5701 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 92.7743 9.2000 1 15 92.7743 9.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com