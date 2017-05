Apr 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 99.9335 8.1000 1 100 99.9335 8.1000 INE651J14016 FICS CONSULTANCY 91D 20-Apr-15 99.7341 9.7312 1 7 99.7341 9.7312 INE532F14RM5 EDELWEISS FIN SERV 74D 20-Apr-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK17D 23-Apr-15 99.7185 7.9258 13 725 99.7212 7.8497 INE870H14438 NETWORK18 MEDIA 60D 24-Apr-15 99.6807 8.3513 1 25 99.6807 8.3513 INE140A14GF5 PIRAMAL ENTERPRISES 85D 24-Apr-15 99.7610 7.9495 1 5 99.7610 7.9495 INE472A14DV6 BLUE STAR 54D 28-Apr-15 99.6744 7.9488 1 5 99.6744 7.9488 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.5502 8.2459 1 128 99.5502 8.2459 INE498L14455 L T FIN HOLDINGS 56D 30-Apr-15 99.5110 8.9681 1 25 99.5110 8.9681 INE738C14AB4 BHARAT ALUMINIUM 74D 8-May-15 99.4550 8.0006 1 5 99.4550 8.0006 INE572E14502 PNB HOUSING FIN 63D 15-May-15 99.2750 8.3299 1 5 99.2750 8.3299 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.0813 8.0583 2 150 99.0822 8.0500 INE205A14BN1 SESA STERLITE 60D 25-May-15 99.0878 8.0004 1 5 99.0878 8.0004 INE514E14IB8 EXIM 60D 26-May-15 99.0837 7.8498 1 5 99.0837 7.8498 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 98.9696 8.0854 1 3.7 98.9696 8.0854 INE007N14518 FEDBK FIN SERV 60D 29-May-15 98.8849 8.4000 1 25 98.8849 8.4000 INE975G14411 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-May-15 98.5891 10.6602 1 10 98.5891 10.6602 INE759E14AX0 LT FINCORP 90D 1-Jun-15 98.8592 8.0999 1 75 98.8592 8.0999 INE572E14510 PNB HOUSING FIN 63D 1-Jun-15 98.9361 8.0102 1 5 98.9361 8.0102 INE445L14118 NABHA POWER 90D 3-Jun-15 98.8918 8.0201 1 100 98.8918 8.0201 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 98.8035 8.5002 1 5 98.8035 8.5002 INE202B14CX3 DEWAN HOUSING FIN 91D 4-Jun-15 98.8310 7.8497 1 3.5 98.8310 7.8497 INE085A14834 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Jun-15 98.8233 8.2002 1 5 98.8233 8.2002 INE306N14EO2 TATA CAP FIN SERV 63D 8-Jun-15 98.7124 8.0697 3 275 98.7126 8.0683 INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 8-Jun-15 98.7155 8.0499 1 75 98.7155 8.0499 INE786A14332 JK LAKSHMI CEMENT 61D 8-Jun-15 98.6528 8.4482 1 6 98.6528 8.4482 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.5800 7.9661 3 125 98.5793 7.9701 INE958G14PP7 RELIGARE FINVEST 90D 17-Jun-15 98.4559 8.4182 1 65 98.4559 8.4182 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.5405 7.9501 1 15 98.5405 7.9501 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 98.4945 7.9701 1 75 98.4945 7.9701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com