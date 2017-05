Apr 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14BC4 SESA STERLITE 63D 15-Apr-15 99.9562 7.9970 3 350 99.9562 7.9970 INE514E14HC8 EXIM 182D 17-Apr-15 99.9146 7.7994 2 225 99.9146 7.7994 INE976I14IK1 TATA CAP 83D 20-Apr-15 99.8439 8.1522 3 96 99.8439 8.1522 INE012I14DP5 JM FIN SERV 91D 20-Apr-15 99.8353 8.6021 1 50 99.8353 8.6021 INE486A14750 CESC 49D 22-Apr-15 99.7797 8.9541 1 25 99.7797 8.9541 INE140A14GF5 PIRAMAL ENTERPRISES 85D 24-Apr-15 99.7520 8.2495 2 85 99.7520 8.2495 INE704I14239 BARCLAYS INVEST 90D 28-Apr-15 99.6580 8.3506 2 30 99.6580 8.3506 INE476M14293 LT HOUSING FIN 18D 28-Apr-15 99.6632 8.2232 1 25 99.6632 8.2232 INE140A14GE8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Apr-15 99.6397 8.2491 3 26 99.6397 8.2491 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.6283 8.0105 3 230 99.6288 7.9996 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.6274 8.0290 4 220 99.6177 8.2397 INE522D14DD0 MANAPPURAM FIN 24D 30-Apr-15 99.6560 8.3996 1 5 99.6560 8.3996 INE759E14AU6 LT FINCORP 90D 13-May-15 99.3787 8.1497 1 5 99.3787 8.1497 INE148I14HP8 INDIABULLS HOUSING 77D 18-May-15 99.2374 8.4996 1 10 99.2374 8.4996 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.2328 8.2998 1 5 99.2328 8.2998 INE738C14AL3 BHARAT ALUMINIUM 59D 22-May-15 99.1756 8.2002 1 10 99.1756 8.2002 INE217K14444 RELIANCE HOME FIN 90D 25-May-15 99.0771 8.4999 1 10 99.0771 8.4999 INE975G14411 ILFS TRANSPORTATION91D 29-May-15 98.6755 10.6507 1 5 98.6755 10.6507 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 98.8036 8.4995 1 5 98.8036 8.4995 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 98.8025 7.8997 1 25 98.8025 7.8997 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com