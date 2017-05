Apr 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE896L14401 INDOSTAR CAP FIN 59D 20-Apr-15 99.9086 8.3479 1 40 99.9086 8.3479 INE975F14EX1 KOTAK MAH INVEST 90D 21-Apr-15 99.8871 8.2510 1 75 99.8871 8.2510 INE233A14EQ0 GODREJ INDUSTRIES 88D 21-Apr-15 99.8823 8.6022 1 25 99.8823 8.6022 INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK17D 23-Apr-15 99.8449 8.0999 1 300 99.8449 8.0999 INE055A14CD9 CENTURY TEXTILES AND90D 23-Apr-15 99.8420 8.2516 2 200 99.8420 8.2516 INE001A14ML5 HDFC 50D 24-Apr-15 99.8449 8.0999 1 10 99.8449 8.0999 INE849D14EQ7 ICICI SEC PD 60D 27-Apr-15 99.7868 7.7984 1 25 99.7868 7.7984 INE205A14BF7 SESA STERLITE 61D 27-Apr-15 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE059B14FB6 SIMPLEX INFRASTS 60D 28-Apr-15 99.6353 11.1336 1 1.5 99.6353 11.1336 INE870D14585 NATIONAL FERTILIZERS 42D29-Apr-15 99.7311 8.2011 1 5 99.7311 8.2011 INE140A14GE8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Apr-15 99.7262 8.3509 1 5 99.7262 8.3509 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.6914 8.0702 2 145 99.6950 7.9761 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE691I14BR6 L T INFRAST FIN 23D 30-Apr-15 99.7223 7.8187 1 25 99.7223 7.8187 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.7194 7.9006 1 25 99.7194 7.9006 INE872A14HC8 SREI INFRAST FIN 24D 30-Apr-15 99.6929 8.6490 1 5 99.6929 8.6490 INE860H14RT1 ADITYA BIRLA FIN 66D 8-May-15 99.5361 8.1006 1 5 99.5361 8.1006 INE126A14CG1 E.I.D. PARRY (INDIA) 59D 8-May-15 99.5390 8.0497 1 5 99.5390 8.0497 INE501A14459 DEEPAK FERTILIZERS 62D 11-May-15 99.3686 9.2770 1 10 99.3686 9.2770 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 99.4449 8.1497 1 25 99.4449 8.1497 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 99.3566 8.1504 6 200 99.3566 8.1504 INE306N14EI4 TATA CAP FIN SERV 74D 15-May-15 99.3370 8.7004 1 5 99.3370 8.7004 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.2862 8.2003 1 5 99.2862 8.2003 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.1762 9.1874 1 5 99.1762 9.1874 INE774D14HR8 MAH MAH FIN SERV 80D 22-May-15 99.2151 8.2501 1 25 99.2151 8.2501 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.2387 8.0002 1 5 99.2387 8.0002 INE958G14PR3 RELIGARE FINVEST 62D 25-May-15 99.0392 9.0793 1 10 99.0392 9.0793 INE371K14217 TATA REALTY AND 88D 29-May-15 99.0415 8.4104 1 5 99.0415 8.4104 INE657N14AQ1 EDELWEISS 90D 3-Jun-15 98.8849 8.5750 1 90 98.8849 8.5750 INE514E14IC6 EXIM 70D 5-Jun-15 98.9309 8.0498 2 100 98.9309 8.0498 INE371K14191 TATA REALTY AND 101D 5-Jun-15 98.8849 8.4000 1 10 98.8849 8.4000 INE069A14FT9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Jun-15 98.9466 7.9303 1 5 98.9466 7.9303 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 98.7100 7.9501 3 100 98.7100 7.9501 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 98.7312 7.9502 3 100 98.7312 7.9502 INE205A14BK7 SESA STERLITE 89D 15-Jun-15 98.7148 7.9201 1 25 98.7148 7.9201 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.6940 8.0500 1 13 98.6940 8.0500 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 98.4310 7.9701 1 250 98.4310 7.9701 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 98.4099 7.9698 1 50 98.4099 7.9698 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 98.4252 8.0000 1 25 98.4252 8.0000 INE138A14096 PENINSULA LAND 357D 30-Nov-15 92.6911 12.6233 1 1 92.6911 12.6233 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com