Apr 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14FQ5 ADITYA BIRLA NUVO 50D 22-Apr-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK17D 23-Apr-15 99.9559 8.0552 8 589.9 99.9572 7.8143 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 99.9513 8.9000 2 370 99.9513 8.9000 INE055A14CD9 CENTURY TEXTILES 90D 23-Apr-15 99.9537 8.4537 1 50 99.9537 8.4537 INE001A14ML5 HDFC 50D 24-Apr-15 99.9335 8.0962 1 10 99.9335 8.0962 INE759E14BA6 LT FINCORP 20D 27-Apr-15 99.8625 8.3739 2 275 99.8605 8.4981 INE041K14059 GOLDMAN SACHS 7D 27-Apr-15 99.8634 8.3212 1 200 99.8634 8.3212 INE027E14887 FAMILY CREDIT 20D 27-Apr-15 99.8655 8.1931 1 97 99.8655 8.1931 INE804I14JM9 ECL FIN 8D 28-Apr-15 99.8181 9.5021 2 200 99.8181 9.5021 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.8447 8.1104 1 155 99.8447 8.1104 INE036A14BA7 RELIANCE INFRAST 60D 28-Apr-15 99.8506 9.1021 1 5 99.8506 9.1021 INE804I14JN7 ECL FIN 9D 29-Apr-15 99.7922 9.5006 1 25 99.7922 9.5006 INE140A14GE8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Apr-15 99.8195 8.2502 1 5 99.8195 8.2502 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.8031 8.0011 2 600 99.8031 8.0011 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.8031 8.0011 2 220 99.8031 8.0011 INE522D14DD0 MANAPPURAM FIN 24D 30-Apr-15 99.7936 8.3880 1 75 99.7936 8.3880 INE804I14JL1 ECL FIN 24D 30-Apr-15 99.7971 8.2455 2 48 99.7971 8.2455 INE657N14AL2 EDELWEISS 62D 30-Apr-15 99.7602 9.7486 1 20 99.7602 9.7486 INE881J14IO3 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Apr-15 99.8075 8.7998 1 5 99.8075 8.7998 INE557F14CZ6 NATIONAL HOUSING BK27D 5-May-15 99.6905 8.0942 1 5 99.6905 8.0942 INE202B14CR5 DEWAN HOUSING FIN 89D 6-May-15 99.6358 8.8946 1 25 99.6358 8.8946 INE532F14RO1 EDELWEISS FIN SERV 88D 11-May-15 99.4847 9.4529 1 5 99.4847 9.4529 INE217K14485 RELIANCE HOME FIN 60D 12-May-15 99.5364 8.5001 1 5 99.5364 8.5001 INE556F14AO6 SIDBI 61D 20-May-15 99.3597 8.4006 1 5 99.3597 8.4006 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.3346 8.1499 4 100 99.3346 8.1499 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 99.1834 8.3476 1 25 99.1834 8.3476 INE860H14RU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 1-Jun-15 99.0943 8.3400 2 100 99.0943 8.3400 INE148I14HZ7 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-15 98.9992 8.1997 1 225 98.9992 8.1997 INE140A14FY8 PIRAMAL ENTERPRISES 150D 5-Jun-15 99.0052 8.1500 1 50 99.0052 8.1500 INE008I14CH2 COX AND KINGS 60D 5-Jun-15 98.9066 8.9667 1 25 98.9066 8.9667 INE556F14AK4 SIDBI 90D 8-Jun-15 98.9447 8.1103 1 100 98.9447 8.1103 INE001A14MK7 HDFC 91D 8-Jun-15 98.9614 8.1504 1 100 98.9614 8.1504 INE560K14256 PTC INDIA FIN SERV 56D 12-Jun-15 98.8258 8.3399 1 50 98.8258 8.3399 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 98.8672 8.2002 1 25 98.8672 8.2002 INE560K14264 PTC INDIA FIN SERV 59D 15-Jun-15 98.7589 8.3399 1 50 98.7589 8.3399 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 98.8303 7.9999 1 5 98.8303 7.9999 INE031A14101 HUDCO 60D 16-Jun-15 98.7755 8.0801 1 30 98.7755 8.0801 INE694L14AP0 TALWANDI SABO 91D 17-Jun-15 98.7392 8.1766 3 300 98.7402 8.1701 INE043D14IM7 IDFC 71D 17-Jun-15 98.7575 8.2003 1 5 98.7575 8.2003 INE976I14IO3 TATA CAP 90D 24-Jun-15 98.5545 8.3648 1 50 98.5545 8.3648 INE978J14AT3 TURQUOISE INVEST 91D 26-Jun-15 98.4933 8.4600 1 25 98.4933 8.4600 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 98.5062 8.1398 1 100 98.5062 8.1398 INE916D14UQ0 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Aug-15 97.4852 8.5598 1 100 97.4852 8.5598 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com