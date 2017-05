Apr 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CY9 NATIONAL HOUSING BK 17D 23-Apr-15 99.9777 8.1557 10 470 99.9774 8.2509 INE055A14CD9 CENTURY TEXTILES AND90D 23-Apr-15 99.9774 8.2509 3 200 99.9774 8.2509 INE657N14AJ6 EDELWEISS 60D 24-Apr-15 99.9740 9.4925 1 250 99.9740 9.4925 INE759E14BA6 LT FINCORP 20D 27-Apr-15 99.8879 8.1925 3 125 99.8879 8.1925 INE205A14BF7 SESA STERLITE 61D 27-Apr-15 99.8780 8.9169 1 25 99.8780 8.9169 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.8250 7.9984 1 90 99.8250 7.9984 INE804I14JL1 ECL FIN 24D 30-Apr-15 99.8195 8.2502 1 20 99.8195 8.2502 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.8162 8.4013 1 5 99.8162 8.4013 INE851M14AT6 VOLKSWAGEN FIN 365D 7-May-15 99.6750 8.5000 1 50 99.6750 8.5000 INE975F14CD7 KOTAK MAH INVEST 359D 13-May-15 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 99.4501 8.7749 1 25 99.4501 8.7749 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.3898 8.2996 1 5 99.3898 8.2996 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 99.0102 8.4858 2 10 99.0102 8.4858 INE148I14HZ7 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-15 99.0317 8.2997 1 5 99.0317 8.2997 INE205A14BL5 SESA STERLITE 82D 8-Jun-15 98.9580 8.1773 1 170 98.9580 8.1773 INE532F14SE0 EDELWEISS FIN SERV 91D 8-Jun-15 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE572E14494 PNB HOUSING FIN 89D 8-Jun-15 98.9771 8.2004 1 5 98.9771 8.2004 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 98.9563 8.0202 1 25 98.9563 8.0202 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 98.8959 8.1499 1 5 98.8959 8.1499 INE031A14101 HUDCO 60D 16-Jun-15 98.7986 8.0699 1 30 98.7986 8.0699 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 98.5134 8.1000 1 25 98.5134 8.1000 INE916D14UU2 KOTAK MAH PRIME 175D 31-Aug-15 97.0194 8.5599 2 50 97.0194 8.5599 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 93.2377 8.5395 1 25 93.2377 8.5395 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com